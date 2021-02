Gerald Willems hält am 23. Februar einen Online-Vortrag mit dem Titel "Das Abenteuer des tiefen Himmels – Entfernungsbestimmung im Kosmos". Bei dem Bild handelt es sich um eine Foto-Collage aus verschiedenen Aufnahmen. (Gerald Willems)

Lilienthal. Seit dem März 2020 ist die Astronomische Vereinigung Lilienthal (AVL), wie die meisten Vereine, von der Corona-Pandemie betroffen. Sämtliche Vorträge und Aktionen mussten abgesagt werden; selbst die wichtige Jahreshauptversammlung musste zweimal verschoben werden. Für einen Verein, in dem die Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale Stellung hat, ist das besonders unangenehm. Immerhin konnte im Oktober der bundesweite Astronomietag unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen und mit Beratung durch das Gesundheitsamt mit Gästen stattfinden.

Der Vorstand und ein Teil der Arbeitsgruppen treffen sich allerdings schon vom Beginn des ersten Lockdown im März 2020 an in Videokonferenzen. Nachdem im Januar 2021 ein erster Test mit zahlreichen Teilnehmern der AVL-Arbeitsgruppen erfolgreich verlief, soll nun im Februar zum ersten Mal auch wieder die Öffentlichkeit zu einem Vortrag eingeladen werden – jetzt natürlich ebenfalls als Online-Veranstaltung. „Das Abenteuer des tiefen Himmels – Entfernungsbestimmung im Kosmos“ heißt der Titel des Vortrags, den Gerald Willems am Dienstag, 23. Februar ab 19.30 Uhr halten wird. Die Videokonferenz soll etwa eine Stunde zuvor gestartet werden, damit sich alle Teilnehmer rechtzeitig einwählen können.

Die Mitglieder der AVL werden bei ihren Veranstaltungen regelmäßig gefragt, wie weit ein Stern von der Erde entfernt ist oder wie weit man mit dem Teleskop sehen kann, das gerade genutzt wird. Auch in der Wissenschaft spielt die Entfernung eine wichtige Rolle: Ohne die Einschätzung der Entfernungen der vielen verschiedenen Objekte wäre eine korrekte Beurteilung der Zusammenhänge kaum möglich. In dem Vortrag soll es darum gehen, wie man sich über die verschiedenen Epochen hinweg der Lösung dieser Fragen gestellt hat. Natürlich soll dabei auch erläutert werden, mit welchen Methoden heute gearbeitet wird und wo die Grenzen liegen.

Weitere Informationen

Dieser Vortrag wird als Online-Videokonferenz gehalten. Um sich zu beteiligen, muss lediglich ein Link angeklickt werden. Dieser befindet sich bereits auf der Homepage der AVL. Sie ist zu erreichen unter https://www.avl-lilienthal.de/home.html