Petra Mayer und Inga Stelljes vom Haarsalon Bergwerk 25. (Sabine von der Decken)

Worpswede. „Entschleunigung“ sei ihr Ding, sagt Friseurmeisterin Inga Stelljes, die das Team des neuen Hair- und Beautysalons Bergwerk 25 in Worpswede leitet. Ankommen, runterkommen und entschleunigen, das wollen Stelljes und Geschäftsführerin Petra Mayer für ihre Kunden erlebbar machen in einem Salon, der mit Holzelementen und Tageslichtleuchten anheimelnd und angenehm wirkt. Beide sind sie Freunde des Industriedesigns, das im Bergwerk mit einer femininen Note kombiniert ist. Ihr Laden an der Bergstraße 25 ist funktional, trotzdem aber behaglich und einladend. Diesen Sonntag, 25. Oktober, wird er unter Wahrung aller Hygiene- und Abstandsregeln von 11 bis 18 Uhr eröffnet.

Bei der Wahl von Haarkosmetik und Pflegeprodukten setzen sie auf Nachhaltigkeit und Natur. Die von ihnen verwendete Produktreihe sei ohne Tierversuche entwickelt worden und enthalte weder Sulfate noch Parabene. Für die Behältnisse werde recyceltes Meeresplastik verwendet. Mit zertifizierter Naturkosmetik aus dem Meer und biologischen Schönheitsprodukten verfolge man das Thema konsequent weiter.

Auf 140 Quadratmetern stehen sechs Plätze im Damenbereich und zwei Plätze für Herren zur Verfügung. Für den kleinen Barbourshop hat Friseurmeisterin Neele Bohling eine spezielle Schulung gemacht. Dazu kommt die Waschlounge mit drei Plätzen. Johanna Häfner hat sich als Make-up-Artist spezialisiert und arbeitete lange im Modebusiness. Als ausgebildete Coloristin kümmert sich Inga Stelljes um besondere Farbwünsche.

Die Neu-Worpswederinnen setzen auf Terminabsprache. Die Mitarbeiter könnten sich dadurch auf die Bedürfnisse der Kunden einstellen. Bei der Planung des Salons wurden bereits Hygiene- und Abstandsregeln berücksichtigt, sodass auf Trennwände verzichtet werden kann. Schon im Entrée gibt es Möglichkeit, Hände zu waschen und zu desinfizieren. Ab Januar wollen Mayer und Stelljes einen Kosmetikbereich eröffnen und ihr Team um weitere drei Mitarbeiter vergrößern. Ab August wollen sie auch ausbilden.