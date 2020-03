Bürgermeister Kristian Tangermann soll nach Lösungen suchen, um Lilienthal auf lange Sicht zu entschulden. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Die Schuldenlast der Gemeinde Lilienthal ist angesichts von fast 90 Millionen Euro Schulden so drückend, dass der Finanzausschuss sich auf Antrag der Querdenker mit den Stimmen von CDU und FDP für eine Entschuldungsoffensive ausgesprochen hat. SPD, Grüne und Linke stimmten gegen den sogenannten Zukunftsvertrag. Der Antrag sieht vor, dass Bürgermeister Kristian Tangermann (CDU) Gespräche mit Bund, Land und Landkreis aufnimmt, um ein Entschuldungsprogramm zu erarbeiten.

90 Millionen Euro sind mehr als doppelt so viel wie das Haushaltsvolumen von 37 Millionen Euro – und das ist noch nicht das Ende. Weitere Schulden sind programmiert. So wird die Gemeinde den bereits beschlossenen Neubau der Schroeterschule für rund 14 Millionen Euro mit Krediten finanzieren müssen. Sollte tatsächlich eine fünfte Grundschule gebaut werden, kommen Ausgaben in ähnlicher Größenordnung hinzu, sodass die Gemeinde zum Ende der Wahlperiode 2021 mit voraussichtlich rund 120 Millionen Euro in der Kreide steht. „Wir brauchen Geld“, sagte denn auch Harald Rossol (Querdenker), der den Antrag seiner Fraktion in den Finanzausschuss einbrachte. Die Gemeinde habe ein Ausgabenproblem durch immer neue Aufgaben, die ihr aufgetragen werden. Dabei sei der Bürgermeister doch gut vernetzt. „Das sollten wir nutzen.“ Man könne und dürfe den Bürgermeister jedoch nicht für die hohe Verschuldung Lilienthals verantwortlich machen, betonte Rossol: „Die Ausgaben beschließt immer noch der Gemeinderat.“

Dass der Bürgermeister sich für eine finanzielle Entlastung der Kommune einsetzt, ist für Andreas Strassemeier (Linke) eine Selbstverständlichkeit. Es sei geradezu lächerlich, dass der Lilienthaler Bürgermeister beim Bund vorsprechen solle, um eine Entschuldung zu erreichen. Da könne er auch gleich nach Brüssel fahren.

„Für uns ist das ein reiner Show-Antrag“, sagte Jens Erdmann für die Fraktion der SPD. Der Bürgermeister habe sich bereits in der Vergangenheit bei den kommunalen Spitzenverbänden wie etwa dem niedersächsischen Städte- und Gemeindebund für eine Entlastung der Kommunen eingesetzt, allerdings ohne Erfolg. Zuletzt habe sich die Situation durch den Rechtsanspruch auf einen kostenlosen Kita-Platz noch einmal verschärft. Das hatte das Land beschlossen. Schon bald soll es auch einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz in der Grundschule geben. Das hatte der Bund beschlossen. Die Kosten kommen nun auf die Kommunen zu. Lilienthal werde es nicht ganz so hart treffen, da bereits drei von vier Grundschulen ein Ganztagsangebot haben, so Tangermann.

Die Probleme seien in Hannover und Berlin bekannt, so Tangermann. Nicht von ungefähr habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Übernahme der kommunalen Altschulden durch den Bund ins Gespräch gebracht. Auch das Land habe sich in der Vergangenheit für eine Entschuldung der Kommunen eingesetzt. Von der sogenannten „Hochzeitsprämie“ hätten fusionswillige Kommunen profitiert. Tangermann betonte, dass er die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden über eine Entschuldung der Gemeinde intensivieren wolle. „Die Erfolgsaussichten sind allerdings einigermaßen überschaubar“, dämpfte er zu hohe Erwartungen an die Offensive.