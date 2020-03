Die Fördervereinsvorsitzende der Grundschule am Borgfelder Saatland, Anneke Monsky, bezeichnet die Situation als „noch relativ entspannt“. (Petra Scheller)

Borgfeld. Wie ist die Lage an Borgfelder Schulen? Wie viele Kinder werden vor Ort betreut? Was ist mit denen, die derzeit zu Hause bleiben? Wie erleben Familien den Ausnahmezustand? Die Fördervereinsvorsitzende der Grundschule am Borgfelder Saatland, Anneke Monsky, bezeichnet die Situation als „noch relativ entspannt“. Wenn sich die derzeitige Lage allerdings nach den Osterferien nicht wieder normalisieren würde, müsse die Situation neu bewertet werden.

Die Eltern am Borgfelder Saatland gehen mit der Situation angemessen und sehr respektvoll um, berichtet die Luft- und Raumfahrt-Ingenieurin Monsky. Eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern werde derzeit an der Schule betreut. Alle anderen Kinder erhalten individualisierte Lernmaterialien von Fach- und Klassenlehrerinnen, die von den jeweiligen Klassensprechern verschickt werden würden. „Es gibt ein entspanntes Klima und einen sehr respektvollen Umgang. Wir loben die Lehrerinnen und Lehrer für ihren Einsatz“, unterstreicht die Fördervereinsvorsitzende. Ein besonders Lob verdiene das Krisenmanagement von Schulleiterin Kerstin Kinner.

Bereits am Freitag vor der offiziellen Schulschließung konnten die Kinder viele Lernmaterialien mit nach Hause bringen. „Die Schulleitung hatte bereits alles organisiert“, sagt die Fördervereinsvorsitzende. Der Förderverein habe umgehend alle Arbeitsgemeinschaften für die Nachmittagsbetreuung abgesagt. Fünf Dozenten, die verschiedene Angebote leiten, seien derzeit freigestellt.

Die Kommunikation in den Klassen laufe zurzeit über Whats-App-Gruppen. Unterrichtspakete würden für kleine Schülergruppen zusammengestellt. Insgesamt sei die Schule bislang noch nicht gut über E-Learning-Plattformen vernetzt. „Aber das funktioniert auch analog sehr gut“, sagt Physikerin Monsky. Sie hoffe indes, dass sich die gesamte Situation bis zum Sommer entspanne. Eigentlich sei es ihr Ziel, zusätzliche Bildungs- und Freizeitangebote für Schülerinnen und Schüler anzubieten, erklärt die Vorstandsfrau am Telefon. Nun sei alles anders. Gerade habe der Förderverein eine neues Sportangebot auf die Beine gestellt. „Nach Ostern wollen wir eigentlich Rugby anbieten“, sagt Monsky. Ein Trainer vom Verein 1860 sei dafür engagiert. Auf dem Bolzplatz neben der Sportanlage des TSV-Borgfeld solle das Training stattfinden. „Ob wir unser Versprechen einhalten können, liegt natürlich nicht in unserer Hand“, erklärt die Fördervereinsvorsitzende.

Wer Anregungen oder Wünsche zum Betreuungsangebot hat, kann den Förderverein der Grundschule am Borgfelder Saatland per E-Mail unter saatland@web.de erreichen oder sich direkt an den Vorstand wenden. Zurzeit haben sich rund 100 Eltern zusammengeschlossen, die den Verein unterstützen.