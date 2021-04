Landkreis Osterholz. 13 Jahre hat es gedauert – von den ersten Überlegungen einer Sammelverordnung für Natur- und Landschaftsschutz in Hammeniederung und Teufelsmoor bis zum Kreistagsbeschluss über die letzte von insgesamt 13 Schutzverordnungen. Mit dem ausstehenden Bereich der Schönebecker Aue hat der Landkreis Osterholz Ende März die Vorgaben der Europäischen Union nunmehr erfüllt. Auf 8,9 Prozent der Landkreis-Fläche – 57,5 von 650,7 Quadratkilometern – haben Natur und Umwelt damit im Zweifel Vorrang. Doch mit dem Erlass von Verboten und Freistellungen ist es nicht getan: Zur rechtlichen Sicherung dieser sogenannten FFH-Gebiete gehört nun auch die aktive Entwicklung der wertvollen Flächen.

Mit diesem zweiten Teil der Hausaufgaben hat die Kreisverwaltung bereits begonnen, wie Amtsleiter Johannes Kleine-Büning unlängst im Ausschuss für Umweltplanung und Bauwesen darlegte. „Wir müssen den guten ökologischen Zustand der Gebiete erhalten oder wieder herstellen“, betonte er. Unterstützt durch externe Planungsbüros lässt die Kreisbehörde für jede Schutzzone sogenannte Managementpläne erstellen. Diese Papiere bündeln beabsichtigte Maßnahmen, die bedrohten Tier- und Pflanzenarten helfen sollen, etwa durch gezielte Neupflanzungen, Vernässungen, Renaturierungen oder Entkusselungen.

Herbstidyll aus dem Quelltäler-Gebiet der Wienbeck. (Kimberly Meyer / Landkreis Osterholz)

Kleine-Büning versprach, die Verwaltung werde planungsrelevante Stellen und Personen aus eigenem Interesse vorab informell beteiligen, auch wenn Konzepte und Umsetzung keine rechtsverbindliche Kraft hätten. Eine gesonderte politische Beschlussfassung ist dabei nicht vorgesehen. Die Pläne seien eine Richtschnur für das spätere Verwaltungshandeln; bisher gebe der Kreishaushalt nur die Planungskosten her, für die man auch schon Zuwendungsbescheide habe.

Eigentümer werden einbezogen

Maßnahmen auf öffentlichen Flächen sollten dabei stets Vorrang haben, setzte der Amtsleiter hinzu und bekräftigte: „Natürlich wird es keine Maßnahmen ohne Einvernehmen mit dem Eigentümer geben.“ Hoheitliche Anordnungen, gegen die dann Rechtsmittel eingelegt werden können, will das Naturschutzamt „grundsätzlich vermeiden“. Mancherorts könnte es zunächst auch einen Ankauf privater Flächen geben.

Für derlei Öko-Projekte nutzt der Landkreis bislang nur selten eigene Haushaltsmittel. Bevorzugt setzt die Naturschutzbehörde, etwa bei der Moorentwicklung, auf Zuschüsse des Landes und der EU, auf die Flurbereinigung und auf das kreiseigene Sonderkonto, das unter anderem durch Ausgleichszahlungen der Windpark-Betreiber gefüllt wird. Eine siebenstellige Summe steht daraus dem Naturschutz zur Verfügung.

Für zehn der 13 Gebiete werden die Managementpläne zurzeit noch erstellt; zumindest die grobe Richtung der Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, darauf drängt das Land Niedersachsen, soll bis Ende des Jahres feststehen. „Wir stehen weiterhin unter hohem Zeitdruck“, unterstrich Kleine-Büning. Eigentlich hätten die Planungen zusammen mit den Verordnungen schon vor acht Jahren fertig sein sollen. Weil nach dem Ablauf weiterer Ultimaten im Februar bundesweit noch immer 29 von 385 FFH-Gebieten nicht EU-konform gesichert waren, hat die Europäische Kommission inzwischen Klage beim Europäischen Gerichtshof gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht.

Noch Hürden zu nehmen

Leider habe sich nun ausgerechnet für das große und komplexe Gebiet der Sammelverordnung kein Bieter gefunden, so der Amtsleiter. Nun werde die Verwaltung für Teilbereiche sogenannte Maßnahmenblätter anfertigen: auf der Grundlage des Pflege- und Entwicklungsplans, der für das Naturschutzgroßprojekt „Hammeniederung“ gilt. Glück im Unglück: Das Land hat die Frist für die fünf größten Schutzgebiete des Landkreises bis Mitte 2022 bereits verlängert, denn sie bilden zusammen ein einziges FFH-Gebiet (laufende Nimmer 33): Untere Wümme, Untere Wörpe, die Truper Blänken, das Teufelsmoor und besagte Hammeniederung.

Fragezeichen stehen aktuell auch noch hinter dem Umfang der Arbeiten für die Teichfledermausgewässer zwischen Aschwarden und Neuenkirchen sowie die Heide- und Moorlandschaft nördlich von Garlstedt. Hingegen haben sich im Schutzgebiet Tideweser drei Anrainer-Landkreise und das Land erst noch auf Ziel- und Maßnahmenkonzepte zu verständigen.

Fertiggestellt sind inzwischen die Management-Pläne für die Quelltäler der Wienbeck, den Bereich Heilsmoor/Springmoor sowie das Brundorfer Moor, in dem mit der Großen Moosjungfer eine seltene Libellenart heimisch ist. Vor allem für das erste Gebiet, das schon Ende 2003 durch die damals noch zuständige Landesbehörde geschützt wurde, ergebe sich nun „ein regelrechter Qualitätssprung“, so Kleine-Büning.

Ob Moor, Marsch oder Geest: Die wertgebenden Lebensraumtypen und Arten unterscheiden sich naturgemäß je nach Schutzgebiet. Im Einzugsbereich der Wienbeck steht die schonende Bewirtschaftung der Auenwälder im Vordergrund sowie die Durchgängigkeit des Fließgewässers, ferner Waldumbau, Initiativpflanzungen und Zurückdrängung invasiver Arten. Moor- und Gewässerentwicklung prägen das Konzept fürs Brundorfer Moor, um den Wasserhaushalt der Moorwälder und feuchten Heiden zu stabilisieren. Im Bereich Heilsmoor/Springmoor stehen Heidepflege, Wiedervernässung und Moorwaldentwicklung obenan.

Auch feuchte Sandheiden und sogenannte Anmoorheiden sind im Bereich Heilsmoor/Springmoor zu finden. (Kimberly Meyer / Landkreis Osterholz)

Sobald weitere Entwürfe fertig sind, will die Verwaltung sie im Internet veröffentlichen und auf die Möglichkeit zur Stellungnahme hinweisen. So sind nun auch die Pläne für die Truper Blänken, die Schönebecker Aue sowie die Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach im Internet einsehbar (zu finden unter www.landkreis-osterholz.de/natura2000 mit dem Link "Maßnahmenplanung"). Später eingehende Rückmeldungen will der Landkreis aber ebenfalls berücksichtigen, wenn es an die Umsetzung geplanter Maßnahmen geht.

Zur Sache

Naturschutz bleibt Daueraufgabe

Wiedervorlage ist das schöne Bürokratenwort für gleich mehrere „Vorgänge“, mit denen die Naturschutzbehörde in der Vergangenheit bereits intensiv befasst gewesen ist. Auslöser sind die Kreistagsbeschlüsse über die Naturschutzgebiete Schönebecker Aue und Springmoor/Heilsmoor.

Für die Aue zwischen Feldhorst und Stendorf wird in der kommenden Wahlperiode darüber zu entscheiden sein, ob auch die Zuflüsse ins Schutzgebiet einzubeziehen sind. Land- und Forstwirte hatten das bisher verhindert. Und bei dem zweiteiligen Moorgebiet nördlich von Hambergen und Vollersode geht es um eine mögliche Verbindung der beiden Biotope am Giehler Bach.

Damit nicht genug: Zum sogenannten Natura-2000-Netz gehören neben den nun geschützten FFH-Gebieten im Landkreis auch die beiden EU-Vogelschutzgebiete Unterweser (V27) und Hammeniederung (V35). Sie sind nur zum Teil deckungsgleich mit den FFH-Flächen, die zunächst in Gestalt von 13 Naturschutzverordnungen EU-konform gesichert werden mussten – was Landrat Bernd Lütjen im Kreistag zuletzt als einen großen Schritt bezeichnete.

Bislang laufen für die Vogelschutzgebiete keine vergleichbaren Fristen und Ultimaten der Europäischen Union. Doch früher oder später wird sich die Kreisbehörde mit den Kommunen, Nutzern und Eigentümern auch über den Vogelschutz noch einmal zu unterhalten haben. Das gilt ganz besonders für Harriersand. Zwar fallen die europäischen Vögel unter den Artenschutz des Bundesnaturschutzgesetzes. Konkrete Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung oder auch Neuschaffung der Lebensräume von seltenen oder bedrohten europäischen Vogelarten ergeben sich daraus aber noch nicht.