Der Hagener Hans Lüdtke war Crewmitglied auf dem Ambulanzschiff „Helgoland“ im Vietnamkrieg. Auch die Vorliebe für asiatische Dekorationen ist damals entstanden: In seinem Garten wachen ein Buddha (im Hintergrund) und ein Drache. (Andrea Grotheer)

Hagen. „Das Schiff der letzten Hoffnung“ – so nannte man in Saigon die „Helgoland“. Das ursprünglich im Seebäderverkehr zwischen dem Festland und der Nordseeinsel Helgoland eingesetzte Schiff, das 1963 bei den Howaldtswerken in Hamburg gebaut wurde, startete schon drei Jahre nach seiner Fertigstellung eine neue Laufbahn als Ambulanzschiff: Von 1966 bis Ende 1971 war es unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Vietnam während des Krieges im Einsatz.

Der Hagener Hans Lüdtke war als Crewmitglied mit an Bord. Der damals 26-Jährige Schiffsingenieur blieb drei Jahre auf der „Helgoland“, und die Zeit dort hat sich mit all ihren Erlebnissen in sein Gedächtnis gebrannt. Noch heute erinnert sich der 78-Jährige an viele Details, ein Fotoalbum mit eigenen Fotos von damals illustriert die Vergangenheit. Auch zahlreiche Zeitungsartikel zum Thema hat er gesammelt. „Ich war bereits beim Umbau bei den Howaldtswerken dabei, der im April 1966 begann“, erzählt Hans Lüdtke. „Im August sind wir dann ausgelaufen.“ Aber warum wurde ausgerechnet ein Seebäderschiff aus Deutschland in Vietnam eingesetzt? Das ist nicht so schnell erklärt, dazu muss Hans Lüdtke ausholen und einen Blick auf die Geschichte werfen.

Bis 1954 gehörte Französisch-Indochina (heute Laos, Kambodscha und Vietnam) als Kolonie zu Frankreich. 1945 übernahm Japan die Macht, der Indochinakrieg tobte. 1954 folgte ein Waffenstillstandsabkommen, in dessen Folge Vietnam in das kommunistische Nordvietnam und das von den Westmächten unterstützte Südvietnam geteilt wurde. Es kam zum Bürgerkrieg, und die USA griffen in das Kriegsgeschehen ein. Weitere Länder wie Thailand, Australien und Südkorea schickten Truppen nach Vietnam. Deutschland lehnte die geforderte militärische Unterstützung ab und entschied sich für humanitäre Hilfe in Form des Ambulanzschiffes.

Der erste Einsatz habe bereits auf der Reise zum Einsatzort Saigon stattgefunden, erinnert sich Hans Lüdtke. Ein Notruf eines in der Nähe befindlichen holländischen Frachters habe die „Helgoland“ im Indischen Ozean erreicht, ein Matrose hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt. „Wir sind mit dem offenen Rettungsboot bei vier bis fünf Meter hohen Wellen rausgefahren und haben den Verletzten an Bord geholt“, schildert Lüdtke den Vorgang so bildhaft, das der Zuhörer den Seegang fast schon miterlebt. Im Rettungsboot habe er den Motor bedient und die „Nussschale“ dicht an die Bordwand des Frachters gefahren. Nach Aufnahme des Patienten sei es über die finstere See zurück zum Ambulanzschiff gegangen, wo der Mann schnellstmöglich behandelt worden sei. „Leider ist er gestorben“, sagt Hans Lüdtke.

Bei Ankunft in Saigon folgte der ganz große Bahnhof: Politische Amtsträger, kirchliche Würdenträger und auch der deutsche Botschafter hießen Schiff und Besatzung willkommen. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos im Album Lüdtkes sieht man die Leibgarde in weißen Anzügen Spalier stehen. Während die ersten Ärzte schon aus Deutschland mitgereist waren, kamen die DRK-Krankenschwestern erst in Saigon an Bord. Auch sie hat Lüdtke fotografisch festgehalten. An Land sind die Ambulanzbusse zu sehen, die das Schiff nach Vietnam transportiert hat. „Vor Ort wurde eine Ambulanz-Baracke gebaut, die Bauteile hatten wir mitgebracht.“ Dort seien ebenfalls Patienten behandelt worden. „Schwerkranke haben wir an Bord genommen“, erzählt der pensionierte Schiffsingenieur. Das Schiff verfügte über 150 Krankenbetten, ein Team aus Ärzten, Schwestern und Pflegern nahm sich der Kranken, die mit zum Teil schweren Verletzungen an Bord kamen, an. Hans Lüdtke kümmerte sich während seines Aufenthaltes um die Bereithaltung der technischen Anlagen.

Doch Zeit für Entspannung und Unterhaltung blieb auch, davon zeugen Fotos im Zoo in Saigon oder bei Grillfeiern. Damit war Schluss, als der Liegeplatz gewechselt wurde und das Schiff in Da Nang, an einem der wichtigsten Stützpunkte der Amerikaner etwa in der Mitte des Landes, festmachte. Die zunehmenden Angriffe seien deutlich spürbar gewesen: „Es gab schwersten Beschuss. Bei drohendem Raketenbeschuss sind wir rausgefahren, das war sicherer“, weiß Hans Lüdtke noch und hat die Geräuschkulisse des Krieges im Ohr: „Es hat gezischt, manchmal flog auch etwas über uns“, erinnert er sich. Jeden Tag sei das vorgekommen. „Über Vietnam sollen während des Krieges mehr Bomben abgeworfen worden sein als über Deutschland im Zweiten Weltkrieg“, erzählt er.

Behandelt wurden auf dem Ambulanzschiff alle Bedürftigen. „Auch die Partisanen, und bei denen hatte sich rumgesprochen: Wir dürfen alles treffen, nur das Schiff nicht“, schildert Lüdtke. Seine Nächte verbrachte der Hagener in einer Zwei-Mann-Kabine. Die Temperaturen am Tage seien hoch gewesen, um die 40 Grad. Voll sei es während der Besuchszeit gewesen, da hätten die Angehörigen Schlange gestanden. Auch an die gute Verpflegung für die Besatzung erinnert sich Lüdtke. „Für die Patienten haben Einheimische gekocht und dabei häufig Fischöl aus eigener Herstellung genutzt“, sagt er, und der extreme Geruch scheint ihm noch heute in der Nase zu stecken.

2008 hat Hans Lüdtke mit Ehefrau Hannelore dem Land einen Besuch abgestattet. „Die Bombentrichter im Land sind immer noch zu sehen“, hat er beobachtet und noch einmal in Saigon den Blick vom Hotel Majestic, vor dem das Schiff damals ankerte, auf den Quai de Belgique und den Hafen genossen. Die „Helgoland“ soll seines Wissens nach noch immer fahren – und zwar unter einem anderen Namen bei den Galapagosinseln und der Osterinsel. Auch an einem Ehemaligentreffen mit DRK-Präsident Rudolf Seiters hat Lüdtke teilgenommen. Man merkt ihm an: Er ist stolz darauf, ein Teil dieser außergewöhnlichen humanitären Mission gewesen zu sein. Und er zeigt sich erschrocken über die aktuelle weltpolitische Situation: „Heute sind Flugzeugträger auf dem Weg in den Persischen Golf“, sagt Hans Lüdtke – Entwicklungen, die ihn an die Vergangenheit erinnern.