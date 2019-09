Bis 2021 müssen rund 12 000 Geräte in Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck vom L- auf H-Gas umgerüstet werden. (Pleul/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Erdgas-Umstellung in Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck kommt gut und planmäßig voran. Das teilt Jürgen Möller von den Osterholzer Stadtwerken mit. So seien etwa 80 Prozent der Stadtwerke-Erdgaskunden besucht und die Daten der Heizungen aufgenommen worden. Nahezu 99 Prozent der Erdgasgeräte könnten auf das neue H-Gas angepasst werden. Nach den gut 6000 Erdgasgeräte-Umstellungen in Lilienthal müssen 2020 und 2021 rund 12 000 Geräte in Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck angepasst werden.

Das Unternehmen habe nach Umstellungen in Lilienthal die Erfahrung gemacht, dass es für die Kunden besser sei, wenn zwischen Erfassung und Umstellung mehr Zeit vergehe. Daher wurde der Zeitraum dazwischen auf mehrere Monate erweitert. „Wir treten nach der Datenauswertung schnellstmöglich mit den Kunden in Kontakt und wir bleiben auch in Verbindung, damit die Anlage frühzeitig für das neue Erdgas bereit ist“, betont Stadtwerke-Prokurist Wolfgang Heeger. Er lobt die beauftragten Dienstleister. Bei inzwischen weit mehr als 20 000 Hausbesuchen sei die Zahl der Kundenbeschwerden „im minimalen Bereich“. Gänzlich ließen sich diese in einem derartigen Massenprozess mit vielen individuellen Fragen nie vermeiden. Daher hat das Unternehmen extra ein spezialisiertes Erdgasbüro eingerichtet. Und auch über die Kundencenter vor Ort kann schnell ein Kontakt zu den Fachleuten hergestellt werden.

Für die Sicherheit der Kunden und die Funktionsfähigkeit der Anlagen ist die Anpassung eine behördlich geregelte Pflicht. Bereits bei der Erhebung wird die Anlage geprüft, und in einigen Fällen muss der Betreiber auch einen Fachmann zur Fehlerbehebung beauftragen. Ursache für nicht anpassbare Geräte seien beispielsweise nicht lieferbare Düsen, entweder weil es den Gerätehersteller nicht mehr gibt oder der Hersteller diese nicht mehr in seinem Programm habe. Das Problem sei bundesweit dasselbe.

Die gesetzlich geregelten Fördermöglichkeiten sieht Energieberater Klaus-Jürgen Pika als nicht ausreichend an. „Wir informieren unsere Kunden in verschiedenen Schritten jeweils schriftlich über die einzelnen Maßnahmen“, betont er. „Erst die Erhebung, dann die Anpassung und bei jedem zehnten Kunden machen wir auch noch eine Qualitätskontrolle.“ Dabei weise man auch auf die gesetzlichen Fördermöglichkeiten hin.

Vorgesehen sei für den Einbau einer neuen Anlage, die sich selbst auf das neue Erdgas einstelle, ein Zuschuss von 100 Euro nach dem Energiewirtschaftsgesetz. Weitere Mittel für sich selbst an das H-Gas anpassende Heizgeräte stünden altersabhängig nach der Gasverbrauchs-Gerätekostenerstattungsverordnung zur Verfügung. „Ist das nicht anpassungsfähige Gerät jünger als zehn Jahre, gibt es 500 Euro, bei einem Alter zwischen zehn und 20 Jahre sind es 250 Euro, zwischen 20 und 25 Jahre sind es noch 100 Euro und für Heizgeräte über 25 Jahre gibt es keine Erstattung.“

Weitere Förderungen gebe es aus Bafa- und Kfw-Mitteln. Dabei seien entsprechende Anforderungen zu erfüllen. Die Bafa fördere den hydraulischen Abgleich der neuen Heizung mit 30 Prozent, und Kfw-Gelder gebe es für 15 Prozent der Gesamtkosten. „Dafür ist zuvor das Mitwirken eines ebenfalls förderfähigen Energieberaters nötig.“ Die Osterholzer Stadtwerke haben das regionale Energieberater Netzwerk Enerkom mitgegründet. „Und damit haben die Kunden in der Nähe neutrale Fachleute, die sie auf dem Förderweg begleiten.“

Das Erdgasbüro des Osterholzer Energieversorgers ist unter Telefon 0 47 91 / 809 660 zu erreichen. In Notfällen ist darüber hinaus der Störungsdienst der Stadtwerke rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0 47 91 / 8 09 911 erreichbar.