Das neue Königshaus in Worphausen: Königin Kerstin Söhnchen, König Sven Müller und Damenkönigin Christiane Böschen (von links). (Johannes Kessels)

Lilienthal. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Das konnte jetzt Sven Müller erfahren: Beim sechsten Versuch wurde er Schützenkönig von Worphausen. Ins Königshaus hineingeschnuppert, aber mit weniger repräsentativen Pflichten, hatte er schon vor einem Jahr.

Am Himmelfahrtstag beginnt traditionell die Festsaison im Schützenbezirk, und zwar immer in Worphausen. 300 Teilnehmer aus zehn Vereinen machten sich auf den Weg vom Schützenheim hinter Gerdes Landhaus. Am Lilienhof war aber vorerst schon wieder Schluss: Hier wurde der noch amtierende König Volker Wallrabe abgeholt. Er habe den Gästen einen schönen Empfang bereitet, lobte der Vorsitzende Jürgen Böschen. Die zweite, längere Hälfte des Umzugs absolvierte auch er, aber im Cabrio: Über Gartenstraße, Querreihe, Kiefernweg, Alten Eichen und Lüninghauser Straße ging es zurück zum Festplatz, wo bis abends der gut besuchte Familiennachmittag stattfand, der dann in die Partytime überging.

Freitags war Pause – das ist Tradition, seit der Schützenverein von Worphausen im Jahr 1954 gegründet wurde. Am Sonnabend begann um 14 Uhr der Schießbetrieb, und wozu der führte, konnten die Gäste sechs Stunden später erfahren, da wurde nämlich das neue Königshaus proklamiert. Zunächst wurden die alten Majestäten um Volker Wallrabe verabschiedet. Der alte König habe den Verein bei allen Veranstaltungen würdig vertreten, lobte ihn Jürgen Böschen. Sein Vize Sven Müller konnte gleich in der Sitzreihe, die dem amtierenden Königshaus zustand, sitzen bleiben, er ist nämlich der neue König. Im sechsten Anlauf habe er es geschafft, verriet Jürgen Böschen. Zum Adjutanten wählte Müller sich Michael Junker, der schon beim vorigen König aufpasste, dass alles klappte; Königin ist Müllers Lebensgefährtin Kerstin Söhnchen.

Vizekönig Detlef Lühning stammt aus Bochum, was man auch hört, und dort wohnt er auch. Seit er aber vor einem Dutzend Jahren Freunde in Worphausen besucht hat und dabei auf dem Schützenfest Volkskönig geworden ist, hält er dem Verein die Treue. Damenkönigin wurde Christiane Böschen, Vize-Damenkönigin Rosi Teckentrup, Jugendkönig Paul Noormann und Jugend-Vize Pia Junker.

Man habe gemerkt, dass Sven Müller zielstrebig auf die Königswürde hingearbeitet habe, und er habe sie auch verdient, denn er sei ein sehr guter Sportschütze, sagte der Landtagsabgeordnete Axel Miesner. Bernd Schumacher, seit diesem Jahr Vizepräsident des Schützenkreises Wörpe-Wümme, freut sich besonders über die rege Teilnahme aus Worphausen an den Wettbewerben auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene.

Drei Bewerber hatte es beim Königsvogel gegeben, bei den Damen war es eine mehr, bei den Vizes sieben beziehungsweise acht. „Nach einer Dreiviertelstunde waren alle Vögel unten“, sagt Jürgen Böschen, es sei also sehr schnell gegangen. „Losmacher“ beim Königsvogel war Marcel Habeck: Er schoss das letzte Stück ab, ehe der Vogel fiel. Diese Ehre wurde beim Damenvogel Alicia Lindenau zuteil. „Ärgerlich“, nennt sie ihre erste Regung in diesem Moment – obwohl sie sich natürlich für Christiane Böschen freue, die den Vogel dann endgültig heruntergeholt hat. Aber, so Jürgen Böschen, wer sich am Königsschießen beteilige, habe eben auch den Willen, König zu werden.

Ganz zu Ende ist das Schützenfest mit der Proklamation und dem anschließenden Königsball noch nicht. Am Mittwoch, 5. Juni, beginnt um 20 Uhr in der Schießhalle die Preisverteilung für das Scheiben-, Vogel- und Pokalschießen. Das gilt auch für die Gäste, die sich am Freitag an der Aktionsscheibe, der Familienscheibe oder der Schachbrettscheibe versucht hatten.