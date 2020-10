Das Wörpebad der Diakonischen Behindertenhilfe Lilienthal wird inzwischen mit Solarthermie beheizt. Die Anlage auf dem Dach wurde aus dem KMU-Förderprogramm des Landkreises bezuschusst. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Können 600 000 Euro an öffentlichen Zuschüssen das Elffache an betrieblichen Investitionen auslösen? Das zu glauben, sagt Marco Prietz, wäre wohl vermessen. Schließlich sei der Zuschuss gedeckelt und die Firmen hätten noch immer 80 bis 90 Prozent ihrer Projektkosten selbst zu stemmen, so der Leiter des Osterholzer Amtes für Kreisentwicklung. Prietz sieht aber auch keinen Grund für falsche Bescheidenheit. Im dritten Jahr seiner Laufzeit sei das Förderprogramm des Kreises nicht nur bestens nachgefragt, sondern für die eine oder andere Firma auch eine willkommene Entscheidungshilfe gewesen – eine, die „eben doch manches leichter“ mache, ob nun die Suche nach Geldgebern oder das Durchhalten in unsicheren Corona-Zeiten. „Das haben wir bei unseren Telefoninterviews jedenfalls immer wieder zurückgemeldet bekommen“, sagte der Amtsleiter jetzt im Ausschuss für Kreisentwicklung.

Die Verwaltung werde dem Kreistag bei den Haushaltsberatungen fürs kommende Jahr eine Vergrößerung des Fördertopfs vorschlagen, der je zur Hälfte vom Landkreis und den Mitgliedskommunen gefüllt wird: von jährlich 200 000 auf dann 300 000 Euro. Denn das Programm ist nach bisher 20 Förderbescheiden überzeichnet, die Mittel werden restlos abgerufen. In diesem Jahr sei schon zur Halbzeit kein Cent mehr übrig gewesen, sodass es zum 30. September ausnahmsweise keinen erneuten Aufruf an die Betriebe geben werde, so der Amtsleiter. Das sei gerade angesichts von Corona sehr bedauerlich, doch der Landkreis habe sich versichern lassen, dass alle zum 31. März angemeldeten Projekte trotz der Pandemie durchgezogen würden, höchstens mit ein paar Monaten Verzögerung. Sicher hätte es sonst auch beim September-Aufruf weitere Anträge gegeben, sagte Prietz.

Fördern und Schützen

„Das Programm verknüpft Wirtschaftsförderung und Klimaschutz“, erläuterte Umweltdezernent Dominik Vinbruck. Als freiwillige Leistung ohne weitere Mittel aus Brüssel, Berlin oder Hannover unterstützt die Förderrichtlinie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei Investitionen in Energie- und Ressourceneffizienz sowie in innovative Produkte und Dienstleistungen. „Gerade kleine Betriebe haben keine eigenen Abteilungen für Forschung und Entwicklung“, erklärte Prietz. Besonders attraktiv sei wohl das relativ schlanke Antragsverfahren. Das Scoring-Verfahren für die Förderfähigkeit sei leicht zu bewältigen: Wer dabei mindestens 90 von 200 möglichen Punkten sammelt, kann Zugriff erhalten.

Große Hilfsprogramme kranken Vinbruck zufolge oft an reichlich Bürokratie, etwa um Subventionsbetrug auszuschließen. Das sei beim KMU-Förderprogramm des Kreises anders, erklärte Prietz. Es öffne der Wirtschaftsförderung die Türen und stifte Vertrauen: „Wir kennen die Betriebe und die Betriebe kennen uns.“ Die Kreis-Mitarbeiter fahren in die Betriebe und können gegebenenfalls so beraten, dass eine Förderung zustande kommt.

Umgekehrt sei die moderate Zuschussquote von zehn bis 20 Prozent wohl ein Garant dafür, dass eine Maßnahme nicht nur entworfen wird, „um Fördermittel abzugreifen“, so Prietz. „Das macht die Investitionen nachhaltig.“ Bei kleineren Verzögerungen der üblicherweise zwölf Umsetzungsmonate könne man ein Auge zudrücken, weil es sich um ein rein kommunales Programm handelt.

Von 20 Projekten seien inzwischen acht abgeschlossen worden; dafür wurden bisher knapp 187 000 Euro ausgezahlt. Oft ging es dabei um den Kauf technischer Produktionsgeräte, moderner Heizungssysteme sowie Fotovoltaik-Anlagen und Solarstromspeicher. Die Mittel gingen an die Hamme Hafen Worpswede GbR, die Rettig Germany GmbH Lilienthal, die Diakonische Behindertenhilfe Lilienthal gGmbH (Wörpebad und Wohngruppen), die Naturstoff-Technik GmbH aus Osterholz-Scharmbeck, die Hotel Buchenhof Worpswede GmbH, die Stührenberg GbR auf Harriersand und die Hagema Maschinenbau GmbH & Co. KG aus Beckedorf.

Auch die zwölf noch nicht abgeschlossenen Vorhaben setzen laut Prietz auf Solarenergie und Heizungen, auf die Digitalisierung analoger Prozesse und auf effizientere Maschinen, die Zeit, Material oder Energie sparen helfen. Prietz: „Das passt zur Energiewende.“

„Das ist ein Erfolgsmodell, wir können schnell und zielgerichtet helfen“, stimmte Björn Herrmann (SPD) zu. Seine Fraktion befürworte eine Aufstockung der Mittel, denn das Geld lande „nicht dort, wo Kapital und Heuschrecken arbeiten“, sondern wirke nachhaltig bei der mittelständischen Wirtschaft und ihren Arbeitsplätzen. Axel Miesner (CDU) lobte ebenfalls: „Das Programm stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und den Landkreis insgesamt.“ Reinhard Seekamp (Linke) zeigte sich erfreut darüber, dass auch der Sektor Gesundheit, Pflege und Soziales zugreife. „Das sollte ein Schwerpunkt sein“, riet Seekamp.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) sagte, ihm tue es um die Firmen leid, die auf den Stichtag 30. September 2020 gehofft hatten und nun in die Röhre schauen. Marco Prietz erwiderte, das sei in der Tat ein Dilemma. Zwar lägen noch keine neuen Projektanträge auf dem Tisch; aber das liege daran, dass den Unternehmen generell die Planungssicherheit fehle. Er sei sicher, dass die Firmen schon wieder innovative Ideen in der Schublade hätten, sodass die Mittel selbst bei einer Aufstockung ab 2021 restlos benötigt würden.

Infos im Internet unter www.landkreis-osterholz.de/fuer-unternehmen, Menüpunkt Wirtschaftsförderung, Förderprogramme für Unternehmen, sowie telefonisch unter 0 47 91 / 9 30 34 24.