Zum ersten Helfertreffen erschienen fast 30 Mitglieder der Dorfgemeinschaft und -jugend, die ehrenamtlich für das Gelingen des Erntefests sorgen. (Sabine von der Decken)

Grasberg. Gut 100 Tage noch, dann ist Erntedisco in Rautendorf, 7500 Flyer müssen verteilt, 250 Plakate geklebt, Hunderte von Metern Wasser- und Stromleitungen verlegt und 500 Meter Bauzaun aufgestellt werden. In der Summe sind das 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden für die Mitglieder und Freunde der Dorfgemeinschaft Rautendorf. Aus diesem Grund trafen sich schon jetzt Organisationsteam und fast 30 Helfer im Dorfgemeinschaftshaus.

2016 nahm die Dorfjugend Rautendorf die Organisation der Ernteparty in die Hand, machte aus ihr nicht nur die Erntedisco, sondern ein Erfolgsmodell. Nicht mehr der DJ „von umme Ecke“, wie Mitorganisator Fabian Warnken es ausdrückt, sondern auch eine andere Art der Werbung brachten im ersten Jahr bereits 500 Besucher auf den Platz des Rautendorfer Dorfgemeinschaftshauses. Das Plus in der Kasse machte es der Dorfjugend schon im nächsten Jahr möglich, über den Aufbau eines Festzelts nachzudenken. Sie fanden einen Zeltbauer, mit dem sie gemeinsam das Zelt aufbauen konnten und sparen dadurch, so Fabian Warnken, gut 1000 Euro ein.

Das Geld wird gut angelegt und fließt in zwei Grillpartys für die große Helfermannschaft, um Danke zu sagen für die Hilfe bei Auf- und Abbau. Denn was hier geleistet wird, so Warnken, ist echt Ehrenamt. Es sei nicht allein die Ersparnis, die die jungen Leute bewegt, mit anzupacken, sondern mit dem Engagement gehe eine große Identifikation mit der Sache und dem Dorfleben einher, stellt das Organisationsteam Fabian Warnken, Simon Behrens und Niklas Behrmann fest. „Es ist Wahnsinn zu sehen, wenn die Leute schon auf den Lastwagen warten, um endlich abladen und aufbauen zu können“, beschreibt Warnken die Stimmung und den Gemeinschaftsgeist, die in Rautendorf zum Erntefest herrschen.

Schon lange sind es nicht mehr nur Rautendorfer Mitglieder der Dorfjugend, die sich für das in Eigenregie wiederbelebte Erntefest stark machen. Auch aus anderen Dorfjugenden stoßen Mitglieder als Helfer zu ihnen und ältere Rautendorfer haben zurückgefunden. Hans-Georg Voss bestätigt das. Aufgrund seines Interesses am Dorfleben macht er überall gerne mit, muss aber dafür nicht zwangsläufig Mitglied im Verein sein. Die Wiederauferstehung des Erntefests will er unbedingt unterstützen. „Das Erntefest war fast tot. Jetzt läuft es wieder und wir müssen dafür sorgen, dass es am Laufen bleibt“, ist auch das Anliegen von Joachim Warnken. Seit dem Neustart für die Erntedisco hilft Lara mit. Sie und ihre Freundinnen Gina und Marina wollen mit ihrem Engagement die Gemeinschaft stärken. „Wir wollen nicht nur kommen und Spaß haben, sondern mithelfen“, sagen sie. Ihnen gefällt es, dass die Dorfjugend in Eigenregie solch ein großes Event auf die Beine gestellt hat. Der Zusammenhalt der Dorfjugend habe sich dadurch deutlich verbessert, so ihre Feststellung.

Ein Zelt musste für die Erntedisco unbedingt sein, die Dorfscheune reichte für die Pläne der Dorfjugend, das Erntefest neu zu gestalten, einfach nicht aus. Zweifel der Dorfgemeinschaft räumten vorteilhafte Deals, die das finanzielle Risiko minimierten, aus. Diese Sonderkonditionen brauchte es nur im ersten Jahr. „Jetzt läuft es wie jedes andere Fest auch“, sagt Fabian Warnken. In den vergangenen drei Jahren hat das Entefestteam gut gewirtschaftet. „Da gönnt man sich etwas mehr“, erklärt Fabian Warnken das für dieses Jahr am 14. September größere Zelt und die Live-Auftritte von Harris & Ford, Tobee und Chaos-Team.

Die Planung beginnt eineinhalb Jahre im Voraus, die Verträge wurden im Mai vergangenen Jahres unterschrieben. Damals sei es ein Pokerspiel gewesen, auf Harris & Ford als Headliner zu setzen. Heute ist es die Band, die seit zwei Wochen in den offiziellen deutschen Single-Charts und auf Platz 13 der deutschen Dance-Charts steht.

In der Region Grasberg feiert nur noch Rautendorf das Erntefest, das nächste findet in Worpswede statt. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Warnken. Seit drei Jahren reicht der Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus nicht mehr aus, denn jedes Jahr wurde die Erntedisco ein Stück größer.