Landkreis Osterholz. Die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus hat im Osterholzer Kreiskrankenhaus schon vor Wochen zu Vorkehrungen geführt. Inzwischen finden täglich interne Besprechungen mit Vertretern von Gesundheitsamt und Klinik statt, um aktuelle Entwicklungen zu erörtern. Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann sagt: „Wir beobachten die Lage aufmerksam und beziehen uns dabei auf die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI).“ Einen Verdachtsfall oder eine Vorstufe davon habe es bisher nicht gegeben, so Lindemann am Donnerstag.

Trotz aller Alarmbereitschaft hinter den Kulissen lautet der Rat an die Bevölkerung: Ruhe bewahren. Die Menschen könnten sich zuallererst selbst schützen, indem sie die Regeln der Handhygiene einhalten. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert unter www.infektionsschutz.de über Verhaltensweisen, die auch bei Erkrankungen wie Influenza vorbeugend sein können. So soll bei Atemwegserkrankungen generell nur in Einwegtaschentücher geniest werden und husten solle man in ein Taschentuch oder die Armbeuge. Händeschütteln oder Umarmungen seien zu vermeiden; zu anderen Personen sei ein Abstand von ein bis zwei Metern ratsam.

Für die Mediziner hat das RKI am Mittwoch die Handreichungen aktualisiert, wie die Verdachtsabklärung bei Fällen von Covid-19 zu laufen hat. „Das Kreiskrankenhaus ist entsprechend vorbereitet, eine erkrankte Person aufzunehmen“, erläutert Lindemann. Es gebe Isoliermöglichkeiten, die bei Bedarf auch noch ausgedehnt werden können, soweit die Kapazitäten des Hauses es hergeben. Sonst greife man auf benachbarte Häuser zurück.

Eines davon könnte die Klinik Lilienthal sein. Dort sieht man sich auf einen möglichen Virus-Fall vorbereitet. Nach Angaben von Klinik-Sprecherin Nastasia Hertrampf hat es eine Arbeitsanweisung an die Mitarbeiter gegeben, im Falle eines Verdachtsfalls bestimmte Regeln zu befolgen. Die Klinik halte sich dabei an die Verfahrungsanweisungen des Robert-Koch-Instituts. Auch die Hygienebeauftragte der Klinik habe die Mitarbeiter der Klinik auf die Lage hingewiesen. Dies sei, so Hertrampf, aber nichts Besonderes: Es gebe immer wieder neue Erkrankungen, auf die man im Klinikalltag reagieren müsse. Das Knowhow für den Umgang mit dem Virus sei vorhanden. „Es ist das gleiche Wissen notwendig wie bei einer Influenza.“ Sollte es zu einem Virusfall kommen, werde man die Patienten isolieren und in einem Einzelzimmer unterbringen. Isolierbetten mit vorgelagerter Schleuse gebe es in der Klinik Lilienthal nicht.

Bislang, so Landkreis-Sprecherin Lindemann, habe es im Gesundheitsamt und in der kreiseigenen Klinik „vereinzelte Anrufe“ gegeben, die aber ausschließlich beratenden Charakter gehabt hätten. Die Kreisverwaltung informiert seit Donnerstag kurzfristig und aktuell auch im Internet unter www.landkreis-osterholz.de. Über ein positives oder negatives Labor-Ergebnis würde dort im Fall der Fälle auch informiert.

Wichtig sei momentan vor allem, dass Patienten bei einem Corona-Verdacht – mit Symptomen wie Husten, Fieber oder Atemnot – keine medizinische Einrichtung ohne vorheriges Telefonat aufsuchen. Dabei wird zunächst abgefragt, ob der Patient in den vergangenen 14 Tagen eines der Risikogebiete besucht hat oder Kontakt zu Menschen hatte, die sich erwiesenermaßen angesteckt haben. Bekannt waren bundesweit am Donnerstag 26 bestätigte Infektionen in Deutschland - als Risikogebiet hat die Weltgesundheitsorganisation Provinzen in China, dem Iran, Italien und Südkorea eingestuft.

Bei einem Verdachtsfall fragt der Arzt einen Fragenkatalog ab und macht gegebenenfalls einen Abstrich. Die Speichelprobe wird dann per Taxi an ein Bremer Labor geschickt; das Ergebnis liegt in der Regel am nächsten Tag vor. Das Gesundheitsamt stehe den Menschen ebenfalls beratend zur Seite, setzt Lindemann hinzu. Auf die Frage, ob sich die Menschen im Kreisgebiet Sorgen machen müssen, gibt die Sprecherin eine klare Antwort: „Nein. Es gibt – abgesehen von örtlich begrenzten Erkrankungen – noch keine Hinweise auf eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland.“

Das Coronavirus ist in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Detlef Risch und seinem Kollegen Torsten Böger in Hüttenbusch angekommen – jedenfalls thematisch. Die kassenärztliche Vereinigung habe ein Ablaufschema an alle Praxen herausgegeben, wie sie sich im Fall eines Corona-Verdachts verhalten sollen, berichtet Risch. Darin heiße es, dass sie solche Patienten isoliert warten lassen und behandeln sollen. Dafür bräuchten sie Schutzkleidung. „Und da fängt es schon an“, sagt Risch: „Die Schutzkleidung ist entweder nicht verfügbar oder sehr teuer geworden.“ Schutzmasken, für die er vor Monaten einen Euro das Stück bezahlt habe, seien ihm nun vom Händler für 16 Euro das Stück angeboten worden.

Das Wartezimmer sei unverändert voll, berichtet Risch weiter. Bislang habe er nicht den Eindruck, dass die Patienten die Praxis aus Angst vor einer Ansteckung mit dem neuen Virus mieden. Obwohl die Angst natürlich da sei. Bei einem Verdachtsfall müsse er innerhalb von 24 Stunden die Kontaktdaten des Patienten ans Gesundheitsfall geben. Dass das Coronavirus am Landkreis vorbeischwappt, hält Detlef Risch für eine trügerische Hoffnung. Im Gegenteil: „Das Virus wird uns in voller Stärke erwischen.“