Jagdaufseher Kirk Mandt (li.) und Jagdpächter Jan-Wilhelm Klatte fordern Erholungssuchende zu mehr Rücksicht auf. Von den Behörden wünschen sie sich ein konsequenteres Durchgreifen, wenn es um den Schutz der Tiere am Kreuzdeich geht. (CARMEN JASPERSEN)

Kein Hase und kein Reh, ist auf der Wiese am Kreuzdeich zu sehen. „Können Sie ein einziges Tier sehen“, fragt Jagdpächter Jan-Wilhelm Klatte, als könne er damit den Blick auf das tierlose Grün schärfen. „Es ist nicht lange her, da haben Sie hier um diese Zeit sechs, sieben Rehe äsen sehen.“

Seit zwei Jahren zieht sich das Leben vom Kreuzdeich zurück, wird zurückgedrängt und so oft erschreckt, dass es seinen Nachwuchs dort nicht mehr aufziehen will. Das beobachten Jan-Wilhelm Klatte, sein Mitpächter Klaus Dehlwes und der nahe bei dem Gebiet lebende Jagdaufseher Kirk Mandt. Die Tiere verschwinden, seit das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) vor gut zwei Jahren die Zäune rund um die bis heute von Pächtern landwirtschaftlich genutzte Fläche am Kreuzdeich beseitigen ließ, damit eine Spezialfirma Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg räumen konnte. „Abgesehen davon, dass die Zäune an und für sich schon gestört hätten, irritiert das Metall des Zaundrahtes die Sonden, mit denen Kampfmittel im Boden aufgespürt werden sollen“, erklärt Christine Bandel vom ASV auf Anfrage. Kirk Mandt berichtet, dass die Kampfmittelexperten auch Gräben zugeschüttet haben, um das Gelände mit dem Auto passieren zu können. „Jetzt kann man quer über das Gelände laufen, das ging vorher nicht, weil die Gräben keine Überwegung hatten.“

Hintergrund für die Arbeit des Kampfmittelbeseitigungsteams ist, wie berichtet, die geplante Umgestaltung des Ausgleichsgebiets für Baumaßnahmen in und um Bremen zu einer Biotoplandschaft. Im Frühjahr 2019 zogen die Kampfmittelbeseitiger ab. „Da feststand, dass dort der Kompensationsflächenpool gebaut werden soll, wurden die Zäune nicht wieder errichtet“, so Bandel.

Beschwerden darüber, dass die Wiesen am Kreuzdeich von Erholungssuchenden genutzt werden, erreichen das ASV laut Bandel seit Beginn des ersten Lockdowns. Jan-Wilhelm Klatte und Kirk Mandt haben Verständnis für das Bedürfnis der Menschen, sich in der Natur unter freiem Himmel zu bewegen. „Aber bitte mit Rücksicht auf die Tiere“, sagt Klatte. Dazu gehöre, sich an die Regeln zu halten, die im Landschaftsschutzgebiet entlang des Kreuzdeichs gelten. Das Verlassen des befestigten Wegs sei verboten. Hunde gehörten an die Leine. Wenn sich nur ein kleiner Teil von Tausenden Erholungssuchenden nicht an die Regeln halte, sei das fatal. Mandt sieht deshalb auch die Stadt Bremen in der Pflicht. „Es müssten Hinweisschilder aufgestellt werden, damit wir vernünftig argumentieren können, wenn wir die Spaziergänger auf die Regeln aufmerksam machen.“ Das Ordnungsamt müsste darüber hinaus öfter die Einhaltung der Leinenpflicht kontrollieren. Die Bremer Jagdbehörde hat laut Klatte immerhin kürzlich zugesagt, öfter vor Ort vorbeischauen zu wollen.

Als er darüber berichtet, passiert auf dem Deich ein Radfahrer im Eiltempo. Es folgt ein Auto, der entstehende Luftzug ist im Rücken zu spüren. Zwei Spaziergänger bummeln 300 Meter weiter quer über die 25 Hektar große Fläche. In der Ferne tobt ein großer, frei laufender Hund über die Wiese. Jan-Wilhelm Klatte und Jagdaufseher Kirk Mandt stehen derweil vor dem dreieckigen, grün geränderten Schild „Landschaftsschutzgebiet“. Ohne Worte.

Mit ihrem unbedachten Verhalten, sagen die Jäger, provozierten diese Spaziergänger bei den Tieren enormen Stress. „Jetzt ist Brut- und Setzzeit, wenn Menschen zu nahe kommen, flüchten die Rehe, Häsinnen und Fasanenhennen.“ Sie suchen sich andere Ecken, auch um vor dem Hochwasser der Wümme zu flüchten. Auf den für sie neuen Flächen konkurrierten sie mit den bereits dort lebenden Tieren um Platz. „Auch das erzeugt Stress“, sagt Mandt. Halten sich an den letzten geschützten Ort dauerhaft zu viele Tiere auf, verursache die Überpopulation für zusätzliche Adrenalinstöße. Eine Folge ist, dass die Tiere krank werden oder zugrunde gehen. Das mache sich ökologisch nicht sofort bemerkbar, sei aber belastend für die Tierwelt.

Die Jäger versuchen gegenzusteuern. 20 Schilder „Bitte nicht betreten - Wildruhezone“ haben sie am Kreuzdeich verteilt, um bummelnde Fußgänger und Hunde fernzuhalten.

Eine Stunde ist vergangen. Auf der Wiese zeigt sich ein einsamer Fasan. Das ist Glück, denn laut Mandt gibt es vor Ort nur noch ein Paar, das dem Trubel tapfer standhält. „Vor zwei Jahren waren es bis zu 20 Tiere.“ Von den sieben Hasenpaaren und den Rehen ist kein einziges Tier geblieben.

Zur Sache

Die Arbeiten am Kreuzdeich sollen laut Plan Anfang Mai beginnen. Das teilt das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auf Anfrage mit. Zurzeit laufen die letzten Abstimmungsgespräche vor Beginn der Baumaßnahmen, die Aufträge seien vergeben. Auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen sollen die Arbeiten Mitte Juni beginnen, heißt es.

Damit hängt die Realisierung zwei Jahre hinter dem Zeitplan, denn die Biotoplandschaft sollte bereits 2019 entstehen. Zuletzt hatte das ASV die im vergangenen Jahr begonnenen Vorarbeiten wegen der Finanzierungslücke von einer Million Euro überraschend gestoppt. Anfang dieses Jahres hatte Axel Theilen von der Bremer Naturschutzbehörde dann mitgeteilt, dass die fehlende Million noch in diesem Jahr bereit stehe.

Den Arbeiten geht eine inzwischen 20-jährige Planungsphase voraus. Die 25 Hektar große Fläche am Kreuzdeich soll für drei Millionen Euro in eine Überschwemmungslandschaft umgestaltet werden. Auf diese Weise sollen die großflächigen Versiegelungen der Baugebiete Borgfeld-Ost und -West ausgeglichen werden, der Bau eines Teilstücks der Autobahn 281, der Ersatzbau der Wümmebrücke, die Anbindung der Ortsentlastungsstraße Lilienthal sowie der Bau der Straßenbahnlinie 4 bis zum Falkenberger Kreuz. Gesetzliche Grundlage ist das Bundesnaturschutzgesetz.

Jagdaufseher Kirk Mandt sagt dazu: Es wäre gut, wenn dem Kreuzdeich auch nach der Umwandlung in eine Polderlandschaft der Status des Landschaftsschutzgebietes bliebe. Einen neuen Weg ins Gelände zu bauen, wie es der Plan des ASV vorsehe, sei allerdings kontraproduktiv, kritisiert er mit Blick auf den Schutz der Wildtiere.