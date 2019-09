Das neue Ferienhaus verschafft dem landwirtschaftlichen Betrieb von Familie Lütjen-Wellner ein zweites Standbein; mit Ferien auf dem Bauernhof hat es nur am Rande zu tun. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Ruhig ist es hier. Fast kein Laut ist zu hören auf der Ferienhaus-Terrasse von Familie Lütjen-Wellner. Iris Lütjen-Wellner ist gerade dabei, das Ferienhaus nach dem jüngsten Urlauberbesuch wieder herzurichten. Sie zeigt das Gästebuch, in dem sich Gäste aus allen Teilen der Welt verewigt haben, um sich für den schönen Aufenthalt im Teufelsmoor zu bedanken. „Wir hatten schon Besuch aus Asien und Übersee; auch viele Niederländer kommen hier auf ihrem Weg nach Skandinavien durch, um ein, zwei Tage Pause einzulegen“, erzählt die Vermieterin.

Deutsche Gäste kommen aus den neuen Bundesländern, aus Bayern oder auch aus der Mitte Deutschlands ins Teufelsmoor. Was sie anzieht, sind zum Einen die Ruhe und Stille, die trotz eines arbeitssamen Milchbetriebs hinter den hohen Bäumen herrschen. Zum Anderen bietet die relative Nähe zu Bremen, Hamburg und der Nordsee viele schöne Ausflugsmöglichkeiten, gerade auch für Familien mit kleinen Kindern, die sich in dem Ferienbungalow wohlfühlen können.

Ausgestattet mit einem schönen Wohnzimmer mit Holzofen, einer komplett ausgestatteten Küche mit Kühlschrank und Mikrowelle, einem heimeligen Schlafzimmer und weiteren Schlafmöglichkeiten unter dem Dach für die Kinder, haben Familien viel Raum für Erholung vom Alltagsstress. Für jüngere Kinder befindet sich direkt am Haus ein kleiner Spielplatz mit Klettergerüst, Rutsche, Schaukel und der Möglichkeit, sich im Sand zu vergnügen. Ein eigener kleiner Fußballplatz lädt zum Bolzen ein. Und wenn ein Spieler fehlt, der das Team komplettiert, darf auch gern der Hofhund einmal mitspielen.

Rehe von der Terrasse beobachten

Gäste, die ihre Räder mitbringen, finden in der Teufelsmoorregion viele schöne, flache Ausflugsstrecken. Zum Beispiel in das Künstlerdorf Worpswede, von wo aus auch Ausflugsfahrten auf einem Torfkahn auf der Hamme möglich sind. Größere Kinder kommen auch schon mal und fragen, ob sie die Kühe und Kälbchen streicheln dürfen oder auf dem Hof mithelfen können.

„Aber das ist nicht unser Konzept. Im Frühjahr kommen unsere Charolais- und Limousin-Mutterkühe auf die Wiesen in der Hammeniederung, und sie werden erst wieder im Herbst in den Stall geholt“, erklärt Lütjen-Wellner. Das Ferienhaus hat zwischen Ostern und Oktober Saison. „In Ausnahmefällen vermieten wir das Ferienhaus auch mal kurzfristig im Winter“, so die Land-Wirtin.

Von der Terrasse des Ferienhauses aus ist eine große Wiese zu sehen, die von alten Bäumen gesäumt wird. „Hier kann man oft Rehe beobachten. Das ist für unsere Gäste immer etwas ganz Besonderes – egal, aus welchen Teilen der Erde sie auch zu uns kommen“, erzählt Iris Lütjen-Wellner. Das Haus ist komplett mit Bettwäsche, Handtüchern, Küchengeräten und Geschirr ausgestattet. „Wer hier für einen längeren Aufenthalt gebucht hat, findet in kurzer Entfernung verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Aus unserem eigenen Gemüsegarten dürfen sich die Gäste Tomaten oder Gurken aus dem Gewächshaus holen“, sagt sie. Auch die vielen Brombeeren in den Hecken der Region laden zum Naschen ein, und von Ende Juni bis Ende August gibt es in der Nähe im Teufelsmoor gleich zwei Blaubeerplantagen, die mit ihren köstlichen Früchten locken. Der Hof Lütjen-Wellner gehört zu den ältesten Höfen in der Teufelsmoorregion. Die jetzige Generation übernahm den Hof 1984. Die Idee mit dem Ferienhaus kam für etwa fünf Jahren auf; im Februar 2015 entstand das im Schwedenhaus-Stil gehaltene Vollholzhaus auf dem Gelände hinterm Stallgebäude.

Von Zeit zu Zeit verbringt Iris Lütjen-Wellner selbst einmal ein Familien-Wochenende in ihrem Ferienhaus. „Da fallen uns oft noch Verbesserungsmöglichkeiten auf. So haben wir beispielsweise auch einige Brettspiele und anderes zur Unterhaltung unserer Gäste im Ferienhaus. Zwar gibt es Fernsehen, Radio und auch WLAN, aber es geht doch manchmal nichts über einen schönen, familiären Familienabend mit ein paar Spielen“, sagt Iris Lütjen-Wellner und lacht dabei.

Damit sich die Gäste so richtig wohlfühlen, hält sie viele Vorschläge für Besuchsmöglichkeiten und Ausflugsziele in der Region bereit. Auch auf lokale Veranstaltungen wie Schützen- oder Erntefeste macht Lütjen-Wellner ihre Gäste gerne aufmerksam. „Je nachdem, zu welcher Jahreszeit die Gäste kommen, zeigt sich die Teufelsmoorregion von ganz unterschiedlichen Seiten. Aber immer gibt es viel zu entdecken.“ Besonders Naturliebhaber fänden viele interessante Möglichkeiten: Von Vogelbeobachtungen bis zu Moorerkundungstouren oder einer Fahrt im Moorexpress reichen die Angebote.

Immer wieder lassen sich entlang der Rad- und Wanderwege auch Einkehrmöglichkeiten wie etwa die „Melkhüs“ entdecken, die regionale Spezialitäten anbieten. Mehrere Hofcafés in der Umgebung laden mit selbst gemachten Kuchen und Torten ebenfalls zum Genießen ein. „Ich habe eine ganze Liste mit interessanten Adressen zusammengestellt und berate meine Gäste gern über alle stattfindenden Veranstaltungen in der Region“, sagt Lütjen-Wellner. „Schließlich sollen sich meine Gäste wohlfühlen und hier eine großartige Zeit verleben.“

Mehr Informationen und viele Bilder gibt es im Internet unter der Adresse www.ferienhaus-teufelsmoor.com.