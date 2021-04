Die Eheleute Rita Terhart und Klaus Oenning-Terhart tauschten nach der Reaktorkatastrophe den Sand in der Sandkiste ihrer Tochter aus. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Grasberg. Als die Schreckensnachricht von Tschernobyl nach Deutschland durchdrang, erkannte Rita Terhart die Tragweite der Katastrophe noch nicht. Die Sonderpädagogin war gerade auf Klassenfahrt in Grömitz, sie und ihre Kollegen hatten rund um die Uhr zu tun. „Wir hörten zwar von einem Reaktorunglück irgendwo in der Sowjetunion, aber als Bedrohung nahmen wir das noch nicht wahr“, erinnert sich die 65-Jährige an die späten Apriltage vor 35 Jahren. Auf der Rückfahrt nach Lilienthal dann wurde ihr im Auto bewusst, was geschehen war, und sie musste weinen. „Ich dachte nur, in welche Welt habe ich mein Kind gesetzt.“ Kurz habe sie überlegt, sofort nach der Rückkehr ihren VW Passat Kombi zu waschen. „Der Gedanke war absurd, der Strahlung kann man ja nicht entfliehen, sie war überall, da hilft keine Autowäsche.“ Tränen kamen der damals 31-Jährigen erneut, als ihre kleine Tochter sie am Wagen begrüßte und sagte: „Mama, du darfst hier nichts anfassen, hier ist überall giftiger Staub drauf, den kann man gar nicht sehen.“

Die vierjährige Lena durfte zwar weiterhin im Sandkasten spielen, aber ihr Vater Klaus Oenning-Terhart hatte zuvor den Sand austauschen lassen. Das geschah auch auf dem Gelände des Bremer Kindergartens, in dem er damals als Sonderpädagoge arbeitete, die meiste Zeit sollten sich die Mädchen und Jungen aber drinnen aufhalten. Auch im Haus Pape blieben die Kinder größtenteils im Haus, Regenzeug wurde vor der Tür gewechselt.

Tabu waren für die Familie Terhart frisches Blattgemüse und Pilze, die jungen Eltern kauften H-Milch, die vor dem Unglück abgefüllt worden war. Das Geschäft mit Trockenmilchpulver boomte. Der Verkauf von Frischmilch ging allgemein stark zurück. Die Falkenberger Molkerei war nicht betroffen, sie stellte haltbare Produkte her. Die Landwirte verfütterten Grünfutter nicht mehr an Milchkühe, nur Jungtiere durften auf die Wiesen. Grasschnitt der Kleingärtner landete nicht mehr auf dem Komposthaufen. Viele Menschen stiegen auf Dosenware um. Jod-Kalium-Tabletten wurden gehamstert, die Regale in den Apotheken waren wie leergefegt. Die für Laien völlig unsinnigen Geigerzähler zu Preisen zwischen 1500 und 3500 Mark waren ab 6. Mai nicht mehr zu bekommen.

Wie Klaus Oenning-Terhart und seine Frau waren damals viele Menschen beunruhigt. Allein rund 750 Frauen und Männer aus der Region kamen Anfang Mai zu einer Informationsveranstaltung im Hotel Stadt Bremen in Worpswede und ließen sich über die Folgen des Reaktorunfalls aufklären. Von „Störfallgrenzwerten“ war die Rede. Millirem, Picocurie oder Becquerel avancierten als Messeinheiten radioaktiver Strahlungsintensität zum täglichen Wortschatz.

Die Erinnerung an diese Zeit wühlt die Grasbergerin Ursula Barwitzki bis heute innerlich auf. Ihr Sohn war damals wenige Monate alt. „Die schlimmste Erinnerung habe ich daran, als ich aus unserem Garten zu seinem Himmelbett ging und nicht wusste, ob ich das Baby anfassen darf.“ Aus Furcht, dass ihr Körper durch die radioaktive Belastung vielleicht gelitten habe, stillte sie ab. Sie und ihr Mann entsorgten die gesamte Kleidung, die sie in diesen Tagen im Garten getragen hatten. „Wir brachten sie zum Sondermüll, weil wir dachten, sie sei kontaminiert.“

Weggeworfen haben sie auch Schubkarren und Spaten, die im Regen gestanden hatten. „Dabei trugen wir Handschuhe, Gesichtsmasken und Mützen.“ Beim Nachhausekommen wuschen sie sich immer gründlich, sogar ihren Hund duschten sie jedesmal Pfoten und Fell ab, wenn er draußen im Gras gelegen hatte. Dafür bauten sie eine Extra-Dusche im Garten. Um ihr Baby draußen vor Strahlung zu schützen, bedeckte eine Haube seinen Kinderwagen, auch war der kleine Junge auf den Spazierfahrten dick eingemummelt. „Wir wussten ja nichts, gerade dieses Unwissen machte einen so fertig“, sagt Ursula Barwitzki.

Vorsichtig waren sie auch im Umgang mit anderen Menschen, sie verzichteten auf Kontakte, aus Angst, die anderen könnten sorgloser umgehen mit den möglichen Strahlungsrisiken. Sie aßen nur noch Gemüse, das sie vor dem Unglück eingeweckt hatten, und vernichteten das angebaute. Da Holunder damals nach Expertenmeinung Spitzenwerte beim Cäsium erreichen konnte, schüttete die damals 37-Jährige literweise ihren selbstgemachten Holundersaft weg. „Wir sind zwei bis drei Monate absolut kein Risiko eingegangen, bis wir uns einigermaßen sicher fühlten.“

Schon vor Tschernobyl war Ursula Barwitzki naturverbunden, das Tschernobyl-Unglück hat sie in ihrer Grundhaltung bestärkt, sich noch mehr für die Umwelt und Gesundheitsthemen zu interessieren. Die Katastrophe wurde für sie zum Ausgangspunkt, sich gegen Atomkraftwerke einzusetzen, sagt sie. Nach dem Gau im japanischen Fukushima vor zehn Jahren kamen die Bilder von Tschernobyl wieder hoch. „Es war grauenhaft, ich war ein Stück weit resigniert.“ Die Energiewende sieht sie als Hoffnungsschimmer, dass es nun endlich vorbei sein könnte mit der Atomkraft. Doch so richtig glauben mag sie nicht daran. „Die Menschen sind bequem.“

Zur Sache

Die Katastrophe von Tschernobyl

Vor 35 Jahren, am Sonnabend, 26. April 1986, geriet um 1.23 Uhr ein Test außer Kontrolle. Der Reaktor vier des ukrainischen Atomkraftwerks Tschernobyl explodierte. Der Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall, war eingetreten. Die Sowjetunion hatte zunächst versucht, die Katastrophe zu vertuschen. Erst Tage später, als in Nordeuropa dramatisch erhöhte Strahlenwerte gemessen wurden, kam die Wahrheit scheibchenweise ans Licht. Zu spüren bekamen diese Katastrophe in erster Linie Tausende Menschen in der Ukraine und in Weißrussland. Wolken trugen Radioaktivität nach Nord-, Mittel- und Südosteuropa. Regen wirkte als Verstärker. Mehr als 30 Menschen kamen unmittelbar nach dem Unglück ums Leben, insgesamt starben je nach Sichtweise zwischen 10.000 und mehr als 100.000. Die bis in diese Region verteilten radioaktiven Teilchen aus dem Unglücksmeiler trafen die Menschen, Behörden und Beratungseinrichtungen ziemlich unvorbereitet. Sie wurden von besorgten Anrufen zu verstrahlten Lebensmitteln regelrecht überrollt. Manche Mitarbeiter waren so überlastet, dass sie weinend in der Ecke saßen.