Die Stiftung bezuschusst die Produktion eines Buches über den Künstler Pit Morell (Foto). (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Wie viele Stiftungen leidet auch die Worpsweder Albert-Reiners-Stiftung unter der anhaltenden Niedrigzinsphase. Da das Stiftungskapital nicht angetastet werden darf, und die Kapitalerträge gen Null tendieren, sind Ausschüttungen fast nur noch aus den Mieteinnahmen, die die Stiftung aus ihren Immobilien erzielt, zu finanzieren. Waren vor Jahresfrist noch gut 4200 Euro zu verteilen und in früheren Jahren noch deutlich höhere Summen, so standen jetzt lediglich 2407,80 Euro zur Verfügung, die aus dem Nachlass des früheren Bürgermeisters Albert Reiners erwirtschaftet werden konnten. In diesem Frühjahr hatte die Kommission bereits 2600 Euro verteilt.

Aktuell hatten zunächst nur zwei Institutionen Bedarf angemeldet, eine dritte kam kurzfristig hinzu. Die Gemeindebücherei bat darum, die Kosten für ihre „Verbrauchsmaterialien“ zu bezuschussen. Beziffert hatte sie ihren Bedarf allerdings nicht. Sie erhielt letztlich 800 Euro zugesprochen. Die Gemeinde Worpswede hatte einen deutlich fundierteren Antrag gestellt: Sie möchte zum 80. Geburtstag des Worpsweder Künstlers Pit Morell ein Buch herausgeben. Die geplante Veröffentlichung unter dem Titel „The book of Humi“ soll 300 Seiten stark werden und eine Reihe von Ausstellungen in Worpswede und anderen Orten begleiten. Insgesamt entstehen Kosten von 31 500 Euro, 1500 Euro davon hätte Bürgermeister Stefan Schwenke gerne aus dem Reiners-Nachlass finanziert. Die Kommission strich den Anteil auf 600 Euro zusammen.

Kurzfristig hatten außerdem die Organisatoren des Worpsweder Fotofestivals Raw, das von diesem Herbst auf März/April 2020 verlegt wurde, einen Förderantrag gestellt. Sie bekamen 750 Euro zugesagt, sodass am Ende noch rund 250 Euro mit ins nächste Jahr genommen werden können.

Willi Seidel (CDU), Vorsitzender der Kommission, hätte gern allen drei Antragsstellern mehr Geld gegeben, fand aber, die Kommission habe so nach einigem Hin und Her eine faire Aufteilung gefunden. Alle Beschlüsse fielen dann auch einstimmig.