Die Polizeiinspektion (PI) Verden / Osterholz wird in Kürze Haftbefehl gegen eine internationale Autoschieberbande beantragen lassen. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat ein spezialisiertes Ermittlerteam 16 Tatverdächtige ausfindig gemacht, die in den Landkreisen Verden, Osterholz und Umgebung seit 2017 rund 70 hochwertige Autos gestohlen haben sollen. Schwerpunkte der Serie, die in 36 Fällen das PI-Gebiet betraf, waren Oyten und Achim. Aber auch in Ritterhude, Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck verschwanden die teuren Autos spurlos. Der Gesamtschaden wird auf 1,7 Millionen Euro geschätzt.

Die Beschuldigten, überwiegend ukrainische Staatsbürger, waren hochprofessionell vorgegangen, teilte der Verdener Kripochef Fabian Bernert mit. Sie reisten zu zwei oder zu dritt per Flugzeug an, begaben sich in einem Mietwagen zum Tatort und beförderten das erbeutete Fahrzeug mit Doubletten-Kennzeichen, seltener auch mit den Original-Nummernschildern, gen Osten. Bei diesen Überführungsfahrten wurden inzwischen sechs Täter festgenommen, vor allem in Brandenburg. Sie befinden sich zurzeit in U-Haft oder wurden bereits wegen Bandenhehlerei von örtlichen Gerichten verurteilt.

Auf drei Wegen kamen die Täter an die Autos (VW T 5 und T6, BMW X5, Mercedes C- und E-Klasse sowie Audi, Jaguar und Toyota): Sie erbeuteten die Originalschlüssel bei Einbrüchen. Wo ihnen dies nicht gelang, wurden die Schlösser mithilfe von Nachfertigungen und angelernten Transpondern geöffnet (sogenanntes Lishi-Decoder-Werkzeug). Oder sie verlängerten die Schlüsselsignale bei sogenannten Keyless-Go-Fahrzeugen zu sich hin, um einen sogenannten Relais-Angriff zu starten. Polizeichef Uwe Jordan rät: Die kontaktlose Entriegelung und der Motorstart seien nicht möglich, wenn sich der Funkschlüssel mit dem RFID-Transponder in einer Alu-Dose oder Schutzhülle befinde.