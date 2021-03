Wieder einmal geht es im Rotenburger Kreistag um die seit Jahren geplante Bauschuttdeponie in Haaßel. (FR)

Landkreis Rotenburg. In dem langwierigen Verfahren um die Genehmigung einer Bauschuttdeponie in Haaßel sollte der Kreistag an diesem Donnerstag einen weiteren Schritt machen. Im „ergänzenden Planfeststellungsverfahren“ sollte das „wasserrechtliche Einvernehmen“ beschlossen werden. Geht es nach Landrat Hermann Luttmann, wird das Thema Haaßel aber von der Tagesordnung genommen. Grund ist ein Schreiben des Gewerbeaufsichtsamtes, das eine Woche vor der Kreistagssitzung eingegangen ist und das seiner Auffassung nach im Widerspruch zu einem Brief des Umweltministeriums steht. Für Luttmann „eine Panne im Genehmigungsverfahren“, die er nun erst einmal mit dem Umweltminister besprechen will.

Für CDU-Fraktionschef Marco Prietz steht fest: „Die Art und Weise, wie hier der Kreistag von Umweltministerium und Gewerbeaufsicht behandelt wird, ist eine Zumutung. Erst heißt es, die Planungen seien inhaltlich nicht verändert, nun wird das Gegenteil mitgeteilt. Gleichzeitig soll der Kreistag weiterhin kurzfristig das Einvernehmen erteilen. So geht es nicht!“ Er erinnert daran, dass die Abgeordneten in den vergangenen drei Wochen über 70 Seiten Unterlagen durcharbeiten mussten, um das wasserrechtliche Einvernehmen herzustellen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wohin das Regenwasser geleitet wird, das auf Parkplatz und Bürocontainer fällt. Da eine Versickerung nun nicht mehr vorgesehen sei, sei dafür keine Erlaubnis erforderlich, so das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg.

Die Bürgerinitiative gegen die geplante Deponie in Haaßel ist dagegen, dass das Deponie-Thema von der Tagesordnung gestrichen wird. „Soll eine öffentliche Diskussion über die jahrelangen Versäumnisse des Gewerbeaufsichtsamts, des Umweltministeriums und der Kreisverwaltung vermieden werden?“, fragt BI-Sprecher Walter Lemmermann. Die Bürgerinitiative fordert „Transparenz und nachvollziehbare Kriterien“. Das Planänderungsverfahren müsse klar und öffentlich sein. Dazu gehörten auch das wasserrechtliche Einvernehmen und die Prüfung von Alternativen. Es fehlten immer noch Angaben darüber, woher das Wasser für die Befeuchtung des Bauschutts kommen solle, wenn Grundwasser nicht entnommen werden dürfe und Versorgungsleitungen nicht vorhanden seien. Der Verlauf des nach Bundesnaturschutzgesetz geschützten Vorfluters werde nicht so dargestellt, wie er wirklich sei. Daher sei nicht nachvollziehbar, welche Gräben überhaupt naturschutzfachlich beurteilt wurden. „Inhaltlich ist dieses Verfahren eine Bankrotterklärung“, so Lemmermann. Immerhin gehe es bei diesem Vorhaben um ein Naturschutzgebiet.

Die öffentliche Kreistagssitzung an diesem Donnerstag, 25. März, beginnt um 9 Uhr in der Aula des Ratsgymnasiums in Rotenburg.