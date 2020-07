Das nächste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Kirchtimke wird zu groß sein für das derzeitige Gebäude. (GEMEINDE)

Kirchtimke. Zu den Überlegungen zur Erweiterung des Kirchtimker Feuerwehrhauses ist jetzt ein Gedanke dazu gekommen, der nicht ganz neu ist. Ging es in den vergangenen Monaten darum, das an der Hauptstraße gelegene Gebäude am Gemeinschaftshaus für die neuen Anforderungen durch einen Anbau zu optimieren, so wurde nun im Feuerschutzausschuss auch über einen Neubau diskutiert. Das Kirchtimker Feuerwehrhaus müsse ausreichend Perspektiven für die Zukunft bieten, hieß es in der nicht öffentlichen Sitzung des Gremiums: Das gelte auch für den Fall, dass eines fernen Tages möglicherweise Ortsfeuerwehren zusammengelegt werden sollten.

Volker Stemmermann, im Rathaus der Samtgemeinde Tarmstedt für den Brandschutz zuständig, mochte zu diesem Themenkomplex auf Anfrage der Redaktion keine Stellung nehmen. Er verwies darauf, dass die Zusammenkunft mit gutem Grund unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden habe, im Schulungsraum der Kirchtimker Feuerwehr übrigens. Schließlich seien dabei „diverse Ideen“ angesprochen worden, „wir stehen da noch ganz am Anfang“, so Stemmermann. Das Thema sei „komplex“.

Erste Ergebnisse werden voraussichtlich am 27. Oktober in der nächsten regulären – und öffentlichen – Sitzung des Feuerschutzausschusses präsentiert. Dann wäre vielleicht auch klar, wo das neue Feuerwehrhaus überhaupt gebaut werden könnte. Eine gemeindeeigene Fläche stehe derzeit nicht zur Verfügung, heißt es.

Einen Neubau des Feuerwehrhauses hatte 2017 zuletzt der damalige Bürgermeister Armin Springwald vorgeschlagen. Ihm schwebte damals ein Grundstück an der Bergstraße vor, 1700 Quadratmeter groß, im Eigentum der Gemeinde und wegen zu starker Geruchsimmissionen für eine Wohnbebauung ungeeignet. Doch damals grätschte die Feuerwehr dazwischen: „Das geht von der Zufahrt nicht“, so Ortsbrandmeister Heiner Gehlken in der Ratssitzung im August 2017. Die müsse so gestaltet sein, dass der Parkplatz nicht gekreuzt werde. Ein halbes Jahr später brachte Springwald das Neubaugebiet am Schierksdamm als neuen Standort für ein Feuerwehrhaus ins Gespräch.

Dass es der Kirchtimker Feuerwehr zu eng an ihrem jetzigen Standort am Dorfgemeinschaftshaus wird, liegt an den Ausmaßen des zunächst für 2021, inzwischen aber wohl für 2024 erwarteten neuen Einsatzfahrzeugs, das zu groß sein wird für die derzeitige Box. Eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes komme nicht in Betracht, da das Grundstück dafür zu klein sei, so Springwald damals.

Sein Nachfolger Frank Tibke hatte stets die Erweiterung des Bestandsgebäudes favorisiert. Das sei billiger als ein Neubau und auch besser für den Zusammenhalt im Dorf. „Wenn die Feuerwehr aus der Ortsmitte weggeht, würde die Dorfgemeinschaft auseinander gerissen“, sagte Tibke damals. Um das Problem zu lösen, rief Tibke einen Arbeitskreis aus Feuerwehrleuten, Ratsmitgliedern und örtlichen Handwerkern ins Leben.

Und siehe da: Nach einigen Treffen stand fest, dass ein Anbau doch machbar ist, und zwar einschließlich Fahrzeugbox, neuer Umkleiden und Brandmeisterraum. Das habe viele Vorteile, denn so bleibe die Feuerwehr da, wo sich regelmäßig auch die Landfrauen und der Musikzug treffen, und billiger als ein Neubau sei das allemal. „Ich bin heilfroh, dass wir das so als Gemeinschaft hinbekommen haben“, sagte Tibke im August 2018.

Ende 2019 kristallisierte sich heraus, dass das Vorhaben nach ersten Berechnungen etwa 530 000 Euro kosten soll. Da traf es sich gut, dass Samtgemeindebürgermeister Frank Holle kurz zuvor von einem bevorstehenden „Paradigmenwechsel“ gesprochen hatte, was die Finanzierung von Feuerwehrhäusern angeht. Auslöser sind die Zustände im Wilstedter Feuerwehrhaus, das laut Feuerwehr-Unfallkasse nicht mehr den aktuellen Richtlinien entspricht. Die Einsatzfahrzeuge würden immer größer, sodass es eng werde in der Halle. Auch sei es nicht mehr gestattet, die Einsatzbekleidung in der Fahrzeughalle aufzubewahren. „Wir sehen den Bedarf, und wir sehen auch, dass die Gemeinde Wilstedt einen Neubau nicht bezahlen kann“, so Holle.

Das sieht die Gemeinde Kirchtimke für sich ebenso. „Der Brandschutz ist ureigenste Aufgabe der Samtgemeinde“, so Tibke. Um klare Verhältnisse zu schaffen, hatte er im Dezember 2019 angekündigt, dass Kirchtimke den benötigten Baugrund kostenlos an die Samtgemeinde abtreten werde. Umgekehrt wäre die Kommune dann aber auch die Folgekosten fürs Feuerwehrhaus los, also Pflege, Reinigung und Wartung des Gebäudes sowie die Abschreibung, die die Haushalte der Gemeinde auf viele Jahre belasten würde.

Noch aber gelten die Förderrichtlinien von 2009, wonach die Gemeinde Kirchtimke gerade mal 12 000 Euro von der Samtgemeinde für den Neubau bekommen würde. Für Umbauten gilt gar eine Förderhöchstgrenze von 5000 Euro. Bürgermeister Frank Tibke geht aber davon aus, dass die Finanzierungsrichtlinien der Samtgemeinde Tarmstedt grundlegend überarbeitet werden: „Die sind längst nicht mehr zeitgemäß.“