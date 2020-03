Wegen gefährlicher Körperverletzung müssen sich drei Männer aus Osterholz-Scharmbeck und Bremen-Walle vor dem Landgericht Verden verantworten (Symbolbild). (Peter Steffen/dpa)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Auf dem Scharmbecker Herbstmarkt 2018 ging es offenbar nicht nur vergnüglich zu. In den frühen Morgenstunden des 30. September wurde vermutlich ein Gürtel als Waffe benutzt, und es floss Blut. Sowohl dieses sonntägliche Geschehen als auch eine weitere gewalttätige Auseinandersetzung, die sich knapp zehn Monate später in der Kreisstadt ereignet haben soll, wird seit Mittwoch am Landgericht Verden beleuchtet.

Vor allem wegen gefährlicher Körperverletzung müssen sich drei staatenlose Männer aus Osterholz-Scharmbeck beziehungsweise Bremen-Walle verantworten. Hauptangeklagter ist ein 30-Jähriger, der seit Ende August vergangenen Jahres in Untersuchungshaft sitzt. Ihm werden drei Straftaten zur Last gelegt. Er soll nicht nur auf dem Scharmbecker Herbstmarkt zugeschlagen haben, sondern auch im Sommer vergangenen Jahres im Verbund mit den anderen. Dem Opfer soll unter anderem mit Fausthieben, Tritten, Würgen mittels Gürtel heftig zugesetzt worden sein, zuletzt im Bereich Käthe-Kollwitz-Straße in der Kreisstadt. Der Mann erlitt neben Schürfwunden und Prellungen auch einen doppelten Unterkieferbruch und musste sich einer Operation unterziehen.

Selbst im Krankenhaus hatte der Geschädigte laut Anklage keine Ruhe vor dem 30-Jährigen. Der nämlich soll dem Patienten im Klinikum Bremen-Mitte drei Tage später einen „Besuch“ abgestattet haben, der keineswegs mit Genesungswünschen und oder gar einer reumütigen Entschuldigung einher ging. Vielmehr soll die Visite dazu gedient haben, von dem Verletzten monatliche „Schutzgeldzahlungen“ in Höhe von 1000 Euro zu verlangen. Nur wenn er dieser Forderung nachkomme, würde „der Sch… aufhören“ und könne er künftig in Osterholz-Scharmbeck „machen was er wolle“, soll der ungebetene Gast am Krankenbett geäußert haben.

Hintergrund der Streitereien und der Eskalation am 23. Juli soll die Weigerung des Opfers gewesen sein, von Angehörigen der Angeklagten „Betäubungsmittel zu kaufen und zu verkaufen“. In der Anklageschrift heißt es zudem, der Verletzte habe sich zwar bedroht gefühlt und Angst um sein Leben gehabt, aber trotzdem keine Zahlungen geleistet. Den „Auftritt“ des Angeklagten in der Bremer Klinik stuft die Staatsanwaltschaft als versuchte Erpressung ein. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters der 2. Großen Strafkammer, ob er sich zu den Vorwürfen äußern wolle, ließ der 30-Jährige seinen Verteidiger antworten: „Erst einmal nicht“. Vor dieser Angabe hatte der Anwalt eine kurze Verhandlungspause erbeten, um noch mit seinem Mandanten zu sprechen. Zuvor war die Zeit zu knapp gewesen: Der Gefangenentransport aus der Justizvollzugsanstalt war wegen eines Staus mit Verspätung in Verden eingetroffen.

Mitangeklagte machen keine Angaben

Einlassungen von den beiden Mitangeklagten gab es ebenfalls (noch) nicht. Der mit 26 Jahren Jüngste des Trios brachte sich ebenfalls über seinen Verteidiger zu Gehör. Die knappe Auskunft: „Der Vorwurf wird bestritten, keine Angaben“. Der Angeklagte soll an der Auseinandersetzung im Juli beteiligt gewesen sein und mit einem Gürtel auf das Opfer eingeschlagen haben. Eine Straftat soll dabei auch ein 31-Jähriger begangen haben. Er wollte „derzeit keine Erklärung“ abgeben. Bei dem gesamten Tatkomplex sollen auch noch „gesondert Verfolgte“ involviert gewesen sein.

Das Gericht versuchte zunächst zu ergründen, was sich genau auf dem Herbstmarkt abgespielt haben könnte. Die Darstellung der Staatsanwaltschaft besonders zu den Vorgängen, die dem Kerngeschehen vorausgegangen sein sollen, mochte schon der erste Zeuge nicht so recht bestätigen. Er soll damals mit dem 30-Jährigen in Streit geraten sein und gesagt haben, der Angeklagte und sein Begleiter würden „nicht zu der Veranstaltung und ins Stadtbild passen“. Daran konnte sich der Zeuge angeblich nicht entsinnen, wobei er bei seiner Vernehmung ohnehin etliche Erinnerungslücken geltend machte.

Diese erstreckten sich allerdings nicht auf das, was auch viele andere Marktbesucher beobachtet haben sollen: Plötzlich seien drei Autos vor dem Festzelt vorgefahren, und dann sei auch schon „ein Gürtel geflogen“. Oder anders ausgedrückt: „Der Gürtel wurde mit Schwung in meine Richtung geschleudert“, sagte der Angegriffene aus. Einen Grund dafür wisse er nicht. Die Gürtelschnalle habe eine Platzwunde an der Schläfe verursacht. Die Blutung habe er mit Hilfe etlicher Servietten stillen können. Ein weiterer Mann, der zu vermitteln versuchte, kam nicht ganz so glimpflich davon. Seine ebenfalls durch die Gürtelschnalle entstandene Platzwunde musste genäht werden.

Die Kammer rechnet mit einer umfangreichen Beweisaufnahme und hat acht Fortsetzungstermine bis Ende April angesetzt. Rund 15 Zeugen sollen noch gehört werden.