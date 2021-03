Dezentrales Impfen in Rotenburg: Im Eingangsbereich wurde Fieber gemessen, von hier aus konnten die Impfberechtigten sich dann in die Pestalozzihalle begeben. (Judith Tausendfreund)

Landkreis Rotenburg. Die gute Nachricht ist: Noch vor den Osterfeiertagen werden alle Über-80-Jährigen aus dem Landkreis Rotenburg mindestens eine erste Impfung erhalten haben. Um dies zu erreichen, wurden neben der Immunisierung im Impfzentrum in Zeven auch dezentrale Impftermine angeboten, mittlerweile für die Samtgemeinden Bothel, Fintel, Sottrum, die Gemeinden Scheeßel und Gnarrenburg, für die Städte Visselhövede und Bremervörde und nun auch in Rotenburg. Dort wurde die kreiseigene Pestalozzihalle für zwei Tage zum Impfzentrum. Dezentrale Impfungen in Sittensen und Zeven, vor allem für Lehrer und Mitarbeiter von Kindergärten, sind in Planung, heißt es vom Landkreis.

Die schlechte Nachricht gibt es allerdings auch: Nach wie vor fehlt Impfstoff. „Wir könnten mehr impfen, wenn wir mehr Impfstoff hätten“, erklärt Landrat Hermann Luttmann am Rande der Impfaktion in Rotenburg. Zeitgleich werde im Zevener Impfzentrum bis zu den Osterfeiertagen weiter geimpft, zusätzlich findet am Ostermontag die Zweitimpfung in Form einer Drive-In-Impfung in Bremervörde statt, so Rüdiger Krause, einer der drei Leiter des Impfzentrums in Zeven.

Zum Ende des ersten Quartals des nun schon zweiten Corona-Jahr präsentiert der Landkreis diese Zahlen: Im Impfzentrum Zeven wurden vom 1. Januar bis zum 31. März 26.603 Impfungen verabreicht. Dabei wurden 17.756 Menschen mit einer Erstimpfung und 8847 Menschen mit einer Zweitimpfung versorgt, 91 Mitarbeiter sind in dem Zentrum aktiv. An die 5200 Impfungen pro Woche werden alleine in Zeven vorgenommen. „Knapp elf Prozent unserer Landkreisbevölkerung sind mindestens einmalig geimpft worden, 5,2 Prozent erhielten bereits die Zweitimpfung“, betont Gerd Hachmöller von der Kreisverwaltung.

Die Organisation gestalte sich als Herausforderung, weil nahezu täglich neue Entwicklungen neue Planungen verlangten. So hatte der zwischenzeitliche Impfstopp für das Astra-Zeneca-Präparat den Impfbetrieb vorübergehend verlangsamt, die ausgefallenen Impftermine konnten jetzt nachgeholt werden. Seit Mittwoch gibt es erneut Änderungen bei der Zulassung des umstrittenen Impfstoffs, dementsprechend wird wieder neu organisiert. Als nächste Gruppe sind nun die Über-70-Jährigen an der Reihe. „Vorrangig steht das Impfzentrum in Zeven zur Verfügung“, so Luttmann mit Blick auf die nächsten Schritte.

Jeder, der dort einen Termin habe, solle diesen auch zwingend dort wahrnehmen. Wer jedoch bislang nur auf der Warteliste stehe, könne möglicherweise auch dezentral geimpft werden. Vielleicht könnten weitere Impfungen dann auch von den niedergelassenen Ärzten vorgenommen werden, doch hierzu müsse das Land Entscheidungen treffen. „Wir erfüllen die Aufgaben, die Land und Bund uns zuweisen“, so Luttmann. Er versichert, dass etwaige Impfstoffreste entsprechend den Vorgaben des Landes vergeben werden. Das bürokratische Prozedere sei enorm, so sein Eindruck. Dennoch, das betont auch Hachmöller, sei der Mangel an Impfstoff der einzige Grund, warum es nicht schneller voran gehe. Sollte sich dies ändern, wäre man sofort bereit und in der Lage, viele weitere Ideen, etwa zusammen mit den Ärzten, zu entwickeln, um das Impf-Tempo zu erhöhen. Man könnte in zwei Schichten impfen, man könnte auch an Sonn- und Feiertagen impfen. Doch noch mache eine solche Planung keinen Sinn.