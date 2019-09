Tokunbo tritt am Freitag gemeinsam mit Jan Loechel in der Music Hall in Worpswede auf. (fr)

Worpswede. Zu zwei Konzerten lädt die Music Hall in Worpswede an diesem Wochenende ein. Den Auftakt macht am Freitag die Jazzmusikerin Tokunbo. War sie mit ihrer früheren Band Tok Tok Tok in ihrem Genre sehr erfolgreich, absolvierte eine Welttournee und erhielt gleich fünf Mal den German Jazz-Award, steht sie nun allein auf der Bühne und hat mittlerweile ihr zweites Album herausgebracht. Kenner schätzen an Tokunbo die außergewöhnliche Stimme und die besondere Bühnenpräsenz. In Worpswede wird sie nun gemeinsam mit dem Liedermacher Jan Loechel auftreten. Das bestuhlte Konzert beginnt am Freitag um 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr). Eine Karte für Tokunbo und Loechel kostet 24 Euro.

Den Sonnabendabend bespielt dann der Musiker Wellbad gemeinsam mit der Wellbad Horn Section. Laut Veranstalter klingt Daniel Welbat, wie er abseits der Bühne heißt, als hätte er viel Zeit in dunklen Bars verbracht und dabei die Geschichten des Lebens aufgesaugt. Heraus kommt eine Mischung aus Roots Rock, Hip Hop, Blues und Jazz, getragen von herrlichen Melodien. Die Band ist vor allem für Live-Publikum gemacht, seit vergangener Woche tourt sie durch Clubs in ganz Deutschland und stellt ihr im Juni erschienenes Album „Heartbeast“ vor. Jetzt ist Wellbad in Worpswede, der Abend beginnt um 20 Uhr, die Karte für dieses Konzert kostet 23 Euro.