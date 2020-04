Das Projektteam "Bedarfskrankenhaus" des DRK-Kreisverbandes: die beiden Organisationsleiter Uli Gerster und Melita Bergmann sowie Stationsleiter Frithjof Haehne (von links). (DRK)

Landkreis Osterholz. Bilder von Kranken, die in Zelten versorgt werden müssen, weil die Krankenhauskapazitäten nicht reichen, kennt Heide Holi aus der aktuellen Berichterstattung über Italien und andere Krisengebiete. „Ich will nicht, dass das auch hier passiert“, sagt die Geschäftsführerin der Evangelischen Dienste Lilienthal.

Holi hat dem Landkreis Osterholz einen Vorschlag unterbreitet, den dieser umgehend aufgegriffen hat: In den Räumen der bisherigen stationären Pflege im Wohnpark Am Dammgut, die den Evangelischen Diensten Lilienthal gehören, will die Kreisverwaltung ein Bedarfskrankenhaus einrichten. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits „auf vollen Touren“, teilt der mit dieser Aufgabe betraute Osterholzer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit: Die Räume werden grundgereinigt, mit den erforderlichen Geräten ausgestattet und Pflegekräfte sowie Ärzte für die „kurzfristige Mitarbeit“ gesucht.

40 Bewerbungen

Seit einem ersten Aufruf in der vergangenen Woche hätten sie bereits zahlreiche Bewerbungen erreicht, teilt Uli Gerster mit. Zusammen mit Melita Bergmann koordiniert er beim DRK die Inbetriebnahme des Bedarfskrankenhauses. 40 Anschreiben seien es bisher. „Etwa die Hälfte ist von examinierten Pflegekräften eingereicht worden“, so Bergmann. Auch einige Ärzte hätten sich gemeldet. Aber man suche noch mehr Helfer – sowohl Ärzte als auch medizinische Fachkräfte, Pflegekräfte und -hilfskräfte sowie Mitarbeiter aus anderen Gesundheitsberufen.

Heide Holi hatte für die Räume in Ritterhude eigentlich andere Pläne. Da überraschend zwei Pflegefachkräfte zum 1. April gekündigt hatten, konnte sie ab April „keine tragfähigen und vertretbaren Dienstpläne“ mehr für die Mitarbeiter der stationären Pflege im Wohnpark Am Dammgut aufstellen. Neue Kräfte anzuwerben, das würde dauern, wusste sie aus Erfahrung. Die Zeit hatte sie nicht. Daher entschloss sie sich, die stationäre Pflege zu schließen, die Bewohner auf die beiden anderen Einrichtungen der evangelischen Dienste in Lilienthal und in Osterholz-Scharmbeck zu verteilen und die bisherige stationäre Pflege in Ritterhude in betreutes Wohnen umzuwandeln (wir berichteten).

Dann breitete sich das Coronavirus in Deutschland aus. Von den ursprünglich 29 Bewohnern des Wohnparks Am Dammgut hatten zu dem Zeitpunkt bereits fünf einen neuen Platz in anderen Heimen. Von den verbliebenen 24 Personen hatten 16 entschieden, dass sie weiterhin in stationärer Pflege bleiben wollten. Sie sollten daher am 31. März nach Lilienthal oder in die Kreisstadt umziehen. Damit blieben acht Bewohner, die von der stationären Pflege in das ab 1. April geltende neue Angebot des betreuten Wohnens an der Dammstraße wechseln wollten. „Diese acht wären dann täglich von einem Pflegedienst aufgesucht worden und hätten Essen geliefert bekommen“, sagt Heide Holi. In Zeiten von Corona für sie undenkbar. Das Risiko der Ansteckung unkalkulierbar. Und auch emotional wäre das keine Option gewesen, findet sie. Die Bewohner wären in der jetzigen Situation damit nicht glücklich geworden, meint Heide Holi.

Die Geschäftsführerin der Evangelischen Dienste Lilienthal handelte: Am 16. März teilte sie kurzerhand allen verbliebenen 24 Bewohnern der stationären Pflege mit, dass sie ihre Zahnbürsten einpacken müssten. Keiner sollte zurückbleiben. Gleich am nächsten Morgen würden sie nach Lilienthal und nach Osterholz-Scharmbeck umsiedeln. Die Entscheidung fiel keinen Moment zu früh. Direkt danach wäre ein Umzug per Erlass nicht mehr möglich gewesen. „Und ein großer Umzug mit allen Möbeln ging schon an dem Tag nicht mehr“, berichtet Heide Holi. Sie hätten die Möbelpacker wegen der Ansteckungsgefahr gar nicht in die Heime lassen können. Die Möbel der Bewohner würden bis nach der Krise zwischengelagert.

Dann kamen die Bilder aus den Krisenregionen, und Heide Holi nahm mit dem Kreiskrankenhaus Kontakt auf, das wiederum den Kontakt zum Landkreis herstellte. „Ich informierte darüber, dass ich gerade barrierefreie Räume in Ritterhude frei hätte“, so Holi. Diese könnten für ein Bedarfskrankenhaus genutzt werden. Ihre Pläne für die ehemalige stationäre Pflege in Ritterhude hat sie bis zum Ende der Pandemie auf Eis gelegt. Dann aber „sollen dort auf jeden Fall Plätze für pflegebedürftige Menschen entstehen“, sagt Heide Holi.

„Ob, wann und wie viele Patienten in dem ehemaligen Altenheim in Ritterhude versorgt werden, ist derzeit nicht abzusehen“, informiert der Landkreis Osterholz zur Inbetriebnahme des Bedarfskrankenhauses. Er betont jedoch, dass es vorsorglich eingerichtet werde. Dieses Bedarfskrankenhaus sei „für Covid-19-Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen gedacht, die nicht allein in häuslicher Quarantäne bleiben können und daher eine gewisse medizinische Betreuung und Versorgung benötigen". Für Erkrankte mit schweren Symptomen stünden das Kreiskrankenhaus Osterholz und die Klinik Lilienthal zur Verfügung.

Zur Sache

DRK-Kreisverband sucht Mitarbeiter

Laut DRK-Kreisverband erhalten die künftigen Mitarbeiter des Bedarfskrankenhauses eine Anstellung beim Roten Kreuz. Für sie würden der Haustarif auf Basis des DRK-Reformtarifvertrags, zusätzliche Altersversorgung (VBL) und Firmenfitness, je nach Wunsch eine Beschäftigung in Teilzeit, als Nebentätigkeit oder als geringfügige Beschäftigung sowie flexible Dienstzeiten gelten. Für examinierte Pflegekräfte bestehe zudem die Möglichkeit, anschließend in den ambulanten Pflegedienst des DRK-Kreisverbandes Osterholz übernommen zu werden. Interessierte sollen sich an den DRK-Kreisverband Osterholz, Bördestraße 23, in Osterholz-Scharmbeck wenden; alternativ geht dies auch telefonisch (04791/ 9 20 00) beziehungsweise per E-Mail an die Adresse info@drk-ohz.de.