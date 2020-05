Wer Atemwegsbeschwerden hat, sollte sich testen lassen, empfiehlt das Gesundheitsamt des Landkreises Rotenburg. (JENS SCHLUETER)

Landkreis Rotenburg. Was die Corona-Pandemie angeht, ist der Landkreis Rotenburg bisher glimpflich davon gekommen. Inzwischen sind die Neuerkrankungszahlen auf weniger als einen Fall je 100 000 Einwohner pro Woche zurückgegangen. Und nur sechs Menschen sind derzeit an dem Virus erkrankt. „Wir hatten vielleicht einfach Glück“, sagt Carmen Menzel, die Leiterin des Gesundheitsamts, „dass keine Riesenwelle an Infektionen von außen eingeschleppt wurde.“ Die erste Welle der Pandemie sei somit gut bewältigt worden, sagte sie zweieinhalb Monate nach Auftreten der ersten Infektionen mit Covid-19 im Landkreis Rotenburg.

In der Phase von Ende März bis Mitte April, in der im Landkreis die meisten Corona-Neuinfektionen innerhalb letzten sieben Tage (je 100 000 Einwohner) zu verzeichnen waren, wurden dem Gesundheitsamt zwischen zehn und 15 neu infizierte Personen gemeldet, sagte Menzel. „In dieser Zeit haben wir praktisch nur noch Corona gemacht.“ Zum Thema Corona-Test sagte sie: „Jeder, der Atemwegsbeschwerden mit Husten, Schnupfen und Halskratzen hat, kann sich kostenlos testen lassen.“ Nach telefonischer Anmeldung sei dies beim Hausarzt oder im Testzentrum in Zeven möglich.

Wenn Landrat Hermann Luttmann einen Wunsch frei hätte in der jetzigen Phase der Bewältigung der Corona-Pandemie, dann diesen: Weg mit den ganzen Verordnungen des Landes und den Verfügungen des Landkreises. Und stattdessen: „Abstände einhalten, Hygieneregeln beherzigen und Masken tragen. Das würde den Alltag der Menschen doch sehr vereinfachen.“ Gerade die vielen Detailregelungen zur Lockerung der Corona-Beschränkungen führten zu zahlreichen Nachfragen bei der Verwaltung, berichtet die zuständige Dezernentin Heike von Ostrowski. Manchmal sei die Rechtslage nicht eindeutig, so habe es von der Landesregierung beispielsweise unterschiedliche Auskünfte zur Öffnung von Tanzschulen und Sonnenstudios gegeben. „Das ist auch für den Krisenstab des Landes nicht immer einfach“, sagte sie.

Mit Blick auf den Feiertag am Donnerstag bittet Luttmann um Verständnis dafür, dass die klassische Vatertagstour in diesem Jahr leider ausfallen müsse. Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen seien Gruppenbildungen, Picknick oder Grillen im Freien weiterhin ausdrücklich untersagt. Die physischen Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, seien nach wie vor „auf ein absolut nötiges Mindestmaß“ zu reduzieren. In der Öffentlichkeit hat jede Person, soweit möglich, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, ausgenommen davon sind Personen aus dem eigenen oder einem weiteren Hausstand. „Ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung weiterhin verantwortlich handelt“, so Luttmann. Die Polizei sei an Himmelfahrt im gesamten Landkreis verstärkt zu Kontrollen unterwegs.

Beim Thema Corona bestehe nach wie vor ein großes Informationsbedürfnis. Der Landrat verweist dazu auf die Seitenaufrufe der Landkreis-Homepage, die seit dem Corona-Ausbruch in nie gekannte Dimensionen gestiegen seien. War im Februar noch das Thema Unterrichtsausfall mit etwa 29 000 Aufrufen an erster Stelle, riefen bereits im März rund 250 000 Besucherinnen und Besucher die Seite zu Corona auf. Im April erhöhte sich die Zahl der Zugriffe dann noch einmal auf rund 294 000. Dass es beim Thema – trotz zurückgehender Fallzahlen – nach wie vor einen großen Informationsbedarf gebe, zeige die Auswertung für den laufenden Monat. Bis zum 18. Mai hatte die Corona-Seite bereits rund 120 000 Aufrufe. „Früher waren die Wunsch-Kennzeichen das Highlight“, so Luttmann. Die hatten von Februar bis April jeweils um die 4000 Klicks.

Infos unter www.lk-row.de/corona. Das Bürgertelefon ist montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr unter 04261/ 983 983 erreichbar. An Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt.