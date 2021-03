Die Freiwilligenagentur Lilienthal organisiert einen Erste Hilfe-Kursus für Ehrenamtliche. (Fabian Wilking)

Lilienthal. Ehrenamtliche aus Lilienthal haben am Dienstag, 20. April, die Möglichkeit, kostenlos an einem Erste Hilfe-Kursus teilzunehmen. Die an der Hauptstraße 72 ansässige Firma Unterwasserconsulting bietet ihn für die Freiwilligenagentur an. Los geht es um 9 Uhr, gegen 16 Uhr ist Schluss. Der Kursus ist anerkannt für Trainer- und Schiedsrichter-Scheine, für betriebliche Ersthelfer und seit 2015 auch als Fortbildung für bereits ausgebildete Ersthelfer sowie für alle Führerscheinklassen. Der Kurs ist sehr praxisorientiert. Die Plätze sind begrenzt, und eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung bis zum 14. April möglich. Die Freiwilligenagentur ist per E-Mail an info@freiwilligenagentur-lilienthal.de oder telefonisch unter 04298/2797630 zu erreichen. Wer mitmachen möchte, sollte den Namen der Person und der Organisation angeben. Für Ehrenamtliche ist kostenlos, unabhängig davon, in welchem Verein oder in welcher Organisation sie sich engagieren.