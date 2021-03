Die Grundschule Tarmstedt soll erweitert und modernisiert werden. Nach ersten Zeichnungen soll die Mensa links vom Altgebäude errichtet werden. (CARMEN JASPERSEN)

Tarmstedt. Gut fünf Millionen Euro will die Samtgemeinde in die Hand nehmen, um die Grundschule Tarmstedt fit für die Anforderungen der Zukunft zu machen. Erstmals liegt jetzt ein Vorentwurf für die umfassende Modernisierung hin zu einer Ganztagsschule vor. Wer das in enger Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Bauamt entstandene Konzept anschaut, stellt schnell fest: Die Mensa, das Herzstück der Umgestaltung, soll offenbar nicht auf dem Grundstück des Doktorhauses errichtet werden, wie es lange Zeit von der Verwaltung kommuniziert wurde, sondern genau auf der anderen Seite des Altbaus in Richtung Gartenstraße auf dem jetzigen Parkplatz. Offiziell vorstellen will die Verwaltung die brandneuen Zeichnungen, die der Redaktion vorliegen, am kommenden Donnerstag, 25. März, im Schulausschuss - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Sitzung im Tarmstedter Rathaus ist vertraulich, weder interessierte Bürger noch die Presse haben Zutritt.

Die 320 Quadratmeter große Mensa soll in einem 42 Meter langen Neubau untergebracht werden, der quer zur Hauptstraße errichtet werden soll. Darin sind auch die Schulküche, Lagerräume und Toiletten vorgesehen. Die Pläne sehen vor, dass die Mensa als Multifunktionsraum ausgelegt und daher mit einer Bühne versehen wird, sodass dort auch Versammlungen und Feste stattfinden können - selbstverständlich barrierefrei erreichbar. Dies ist bei der jetzigen Aula im Dachgeschoss des Altbaus nicht der Fall, dieser Raum soll künftig für den Musikunterricht genutzt werden. Im Erweiterungsbau ist ein weiteres Treppenhaus samt Fahrstuhl eingeplant, der Erdgeschoss und 1. Obergeschoss verbindet. Ob auch Keller und 2. Obergeschoss per Aufzug erschlossen werden können, solle geprüft werden. Wenn alles fertig ist, soll die Schule 15 Klassen- und Fachräume haben, hinzu kommt jeweils ein Differenzierungsraum. Die Bücherei soll künftig mehr Platz bekommen, ebenso die Verwaltung. Für den Konrektor ist ein eigenes Büro vorgesehen.

Auf die vorliegenden Zeichnungen angesprochen, sagt Hartmut Otten, Vorsitzender des Schulausschusses: „Was wir hier haben, ist lediglich ein Konzept. Das ist noch keine Planung“. Die müsse ein Architekturbüro erstellen, das die Samtgemeinde erst noch beauftragen müsse. Otten sagt aber auch: „Ich gehe davon aus, dass sich daran nicht viel ändern wird.“ Dass die Mensa vom Doktorhaus auf die andere Seite der Schule wandere, das habe mit „schulischen Erfordernissen“ zu tun, aber auch damit, dass das Versetzen des zwischen Schulaltbau und Doktorhaus gelegenen Blockheizkraftwerks wohl aufwendiger werden könnte als ursprünglich angenommen. „Irgendwann gab es ein Umschwenken in der Vorplanung“, sagt er, es sei „ganz neu gedacht“ worden. Dennoch sei es richtig, dass die Samtgemeinde das Doktorhaus von der Gemeinde übernehme: „Den Platz brauchen wir für die Schule so oder so.“

Damit es mit dem Projekt vorangeht, will die Verwaltung die Vorplanung möglichst bald an einen Architekten vergeben. „Ein Abschluss der Vorplanung ist für Ende Juni eingeplant“, heißt es in der Vorlage für den Schulausschuss. Die umfassende Gebäudeplanung sei fürs zweite Halbjahr 2021 angepeilt, gebaut werden solle „zum Anfang des Jahres 2022“. Ob die Samtgemeinde Zuschüsse vom Land oder vom Bund bekommt, werde geprüft. Auf eine telefonische Anfrage wollte sich Schulamtsleiter Henning Aßmann nicht inhaltlich zu dem Millionenprojekt äußern. Man werde die Öffentlichkeit aber „zu gegebener Zeit“ informieren.

Hartmut Otten betont: „Wir müssen jetzt schnell in die Umsetzung kommen.“ Nach der nichtöffentlichen Schulausschusssitzung werde das Projekt Ganztagsschule in den Fraktionen besprochen und gehe dann in den Samtgemeindeausschuss. Sobald die Vorplanung samt Kostenschätzung vorliege, werde der Schulausschuss das Thema in öffentlicher Sitzung behandeln.

Zur Sache

Denkmalschutzbehörde schaut sich das Doktorhaus an

Zur Erweiterung und Modernisierung der Grundschule Tarmstedt übernimmt die Samtgemeinde von der Gemeinde das benachbarte Doktorhaus, reißt das marode Gebäude ab und baut auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen Grundstück an der Hauptstraße die neue Mensa - so lautete bisher der Plan. Ob es tatsächlich so kommt, ist allerdings ungewiss, denn: Neuerdings interessiert sich die Denkmalschutzbehörde des Landkreises für das Doktorhaus, das einst von der Gemeinde als Wohnhaus für einen Arzt erbaut und seit vielen Jahren als kommunaler Jugendtreff genutzt wird. Am kommenden Mittwoch, 24. März, schaut sich ein Vertreter der Denkmalbehörde das Doktorhaus an, um zu prüfen, ob es schutzwürdig ist. „Ein Tarmstedter Bürger hat das beim Landkreis angeregt“, weiß Bürgermeister Wolf Vogel, der wiederum von der Denkmalbehörde darüber informiert wurde.

Eine Unterschutzstellung des Doktorhauses hätte womöglich zur Folge, dass die zwar vereinbarte, aber noch nicht vollzogene Schenkung des Grundstücks gestoppt würde. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Samtgemeinde dann noch Interesse an der Fläche hätte“, sagt Vogel, „auf jeden Fall müssten wir erneut darüber sprechen.“ Das gelte auch für die Trägerschaft für den Jugendtreff. Die sollte von der Gemeinde auf die Samtgemeinde übergehen, als Gegenleistung fürs Grundstück. Damit verbunden ist auch die Finanzierung des Jugendtreffs: Vereinbart wurde, dass die Gemeinde künftig die Hälfte der Kosten des Jugendzentrums trägt, höchstens aber 15.000 Euro im Jahr. Bisher ist es so, dass die Gemeinde die jährlichen Betriebskosten von rund 30.000 Euro getragen hat. Die Samtgemeinde beteiligt sich mit einem Zuschuss von 3000 Euro.

Sollte die Gemeinde das Haus behalten, müsste sie es umfassend für mehrere Hunderttausend Euro sanieren.