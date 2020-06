So dicht besetzte Reihen, wie sie auf diesem Bild aus August 2019 zu sehen sind, wird es im Borgfelder Beirat vorläufig nicht wieder geben. (Christian Kosak)

Borgfeld. Das Warten hat ein Ende: In Borgfeld soll es am Dienstag, 23. Juni, die erste öffentliche Beiratssitzung nach der dreimonatigen, coronabedingten Pause geben. Das teilt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe mit. Über den Ablauf und die Tagesordnung wollen am heutigen Dienstag die Mitglieder im Koordinierungsausschuss abstimmen.

Wichtig ist den Borgfelder Vertretern vor allem das Signal an die Bürger: „Das Beiratsgesetz sieht vor, dass die Bürger zu Wort kommen sollen und dem wollen wir gerecht werden“, so Karl-Heinz Bramsiepe. Zwar hatten die Borgfelder auch während der zwangsweisen Sitzungspause die Gelegenheit, sich jederzeit an das Ortsamt zu wenden. Aber viele haben sich nach Ansicht Bramsiepes mit ihren Anliegen zurückgehalten, „weil sie wussten, dass wegen der Corona-Bestimmungen wenig läuft“. In den vergangenen drei Monaten sei kein Bürgerantrag vorgelegt worden, laut Eileen Paries vom Ortsamt hat es zudem wenige Anfragen gegeben. Ausgefallen sind drei der zehn geplanten Beiratssitzungen. Die drei Borgfelder Fachausschüsse mussten jeweils eine ihrer jährlich vier Sitzungen absagen.

Nun also der Neustart: „In Corona-Zeiten eine öffentliche Sitzung zu planen, das ist eine Herausforderung“, sagt Bramsiepe. Haben sich die Vorschriften gelockert, so seien doch noch zahlreiche Anforderungen zum Schutz vor Infektionen mit dem Virus zu beachten. Dazu zähle der Mindestabstand von 1,5 Metern, es zählten dazu auch andere Hygienevorschriften. Viele Möglichkeiten haben die Borgfelder nicht, wenn es um die Suche nach einem geeigneten Sitzungsort geht, an dem sie die behördlichen Bestimmungen umsetzen können. Genau genommen sind es zwei: Die Ernst-Klüver-Halle am Hamfhofsweg und der Saal der Kirchengemeinde an der Katrepeler Landstraße. Erst kürzlich hat die Bremer Kirchenverwaltung nach langem Zögern einer Nutzung des Borgfelder Saals durch den Beirat zugestimmt, heißt es. In andere Stadtteile auszuweichen, ist für den Ortsamtsleiter keine Option: „Das kommt für uns nicht in Frage“, so Bramsiepe, „wir wollen ältere, nicht mobile Leute nicht automatisch von den Sitzungen ausschließen.“

Für die erste, vielleicht aber nicht die letzte Sitzung dieses Sommers hat das Ortsamt die Ernst-Klüver-Halle reserviert. Wer teilnimmt, muss sich an einen neuen Ablauf gewöhnen. Um ihre Teilnehmer zu schützen und das Infektionsrisiko zu minimieren, „müssen wir unter anderem die Teilnehmerzahl für öffentliche Plätze leider auf zehn begrenzen“, erklärt Bramsiepe. Diese Vorgabe ist Teil eines Hygienekonzepts, das der Ortsamtsleiter gemeinsam mit der Betreiberin der Schützenhalle am Hamfhofsweg erarbeitet und dem Koordinierungsausschuss vorgelegt hat. „Dieses Konzept sieht auch vor, die Sitzung auf ca. anderthalb Stunden zu begrenzen.“ Die Besucher und Besucherinnen werden gebeten, sich vor Beginn der Sitzung telefonisch oder per Mail im Ortsamt anzumelden. Möglich ist das laut Bramsiepe bis zum 23. Juni. Mitarbeiterin Eileen Paries ist von 9 bis 11.30 Uhr erreichbar.

„Besucherinnen und Besucher, die dem Beirat ein Anliegen vortragen wollen, sollen bevorzugt werden“, so Bramsiepe. Dabei sei egal, ob derjenige oder diejenige einen Bürgerantrag stellen oder auf einen Missstand hinweisen möchte. „Jeder muss seine Kontaktdaten hinterlassen, wer das nicht möchte, kann leider nicht an der Sitzung teilnehmen.“ Sollten sich viele Bürger bewerben und der Platz nicht für alle ausreichen, gelte: Wer zuerst kommt, malt zuerst.

Wie es nach der Sommerpause weitergeht? „Man kann von gar nichts ausgehen“, schildert der Ortsamtsleiter die Unsicherheit, die immer noch herrscht. „Solange es keinen Impfstoff gibt, leben wir mit der Unsicherheit.“ So gut wie fest steht schon, dass der Beirat auf die Juli-Sitzung verzichten wird. Damit die Pause nicht zu lang wird, könnte es bei Bedarf eine Beiratssitzung im August geben. Unbedingt stattfinden soll laut Bramsiepe die September-Sitzung: „Wir hoffen, dass wir im Herbst einen einigermaßen normalen Sitzungsturnus haben.“

Unterdessen hat Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) betont, wie sehr er die Arbeit der stadtweit 22 Beiräte schätzt. Bovenschulte bezeichnete sie in einer Mitteilung als entscheidende Elemente der lokalen Demokratie und unverzichtbar für die Stadtgesellschaft. Derzeit arbeiteten die Ehrenamtlichen unter erschwerten Bedingungen. „Natürlich läuft dabei einiges noch holprig und improvisiert, das ist für alle Beteiligten nicht einfach. Ich bin aber beeindruckt, wie auch hier alle über die Parteigrenzen hinweg an einem Strang ziehen.“ Die Beiräte hatten sich nach dem Versammlungsverbot per E-Mail und Telefon über die wichtigsten und termingebundenen Themen ausgetauscht und dazu Beschlüsse gefasst. Einige Politiker hatten kritisiert, der fehlende direkte Austausch sei zu umständlich, wenig konstruktiv und führe mitunter zu verfälschten Abstimmungsergebnissen.

Die Beiratssitzung am 23. Juni in Borgfeld soll voraussichtlich um 19.30 Uhr beginnen und in der Ernst-Klüver-Halle (Hamfhofsweg 4) stattfinden.