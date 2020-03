Im Landkreis Osterholz gibt es bislang zwölf bestätigte Corona-Fälle. (Jean-Christophe Bott/DPA)

Lilienthal/Grasberg. Es soll sich bei zwei Personen um Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet handeln. Eine Person sei in einer Region im Urlaub gewesen, die an ein Risikogebiet grenzt, so die Behörde. Alle drei Personen hätten, wie bislang alle bestätigten Fälle, sehr umsichtig reagiert, sodass durch eine schnelle häusliche Quarantäne keine weiteren Kontaktpersonen ermittelt werden mussten. Insgesamt liegen damit zwölf bestätigte Fälle im Landkreis Osterholz vor.