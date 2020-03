Im Landkreis Rotenburg am Sonnabend der erste mit dem Coronavirus infizierte Patient gestorben. Einen Impfstoff gibt es noch nicht. (Symbolbild) (Dwi Anoraganingrum)

Landkreis Rotenburg. Der Landkreis Rotenburg meldet den ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. „Ein vorerkrankter 75-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bothel ist heute im Krankenhaus in Rotenburg verstorben“, hieß es am Sonnabend auf der Homepage des Landkreises. Diese Nachricht zeige deutlich, so Landrat Hermann Luttmann, „wie ernst wir das Corona-Virus nehmen müssen. Wir alle sollten uns noch einmal vor Augen führen, wie wichtig es ist, den von den Bundes- und Landesregierungen beschlossenen Einschränkungen zu folgen. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, weiterhin die sozialen Kontakte zu minimieren und sich an die vorgegebenen Regeln zu halten. Dadurch schützen wir insbesondere ältere und vorerkrankte Personen und tragen dazu bei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“.

Im Vergleich zu Freitag gibt es einen neuen Corona-Fall, bisher wurden damit insgesamt 50 Fälle von Corona-Infektionen gezählt. Sieben davon seien mittlerweile wieder genesen (Stand 28. März, 12 Uhr). Zwei der Infizierten sind zwischen zehn und 19 Jahre alt, neun Personen sind im Alter von 20 bis 29 Jahren, sechs Personen sind zwischen 30 und 39 Jahren, sieben Personen sind 40 bis 49 Jahre alt, 16 Personen zwischen 50 und 59 Jahre, fünf Personen zwischen 60 und 69 Jahre, zwei Person zwischen 70 und 79 Jahre, drei Infizierte sind zwischen 80 und 89 Jahre alt. Es handelt sich um 31 Männer und 19 Frauen.

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Rotenburg können sich mit Fragen rund um Corona an das Bürgertelefon des Landkreises wenden. Es ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends und sonntags von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 04261/ 983 983 besetzt. Das Bürgertelefon des Gesundheitsamts Osterholz ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 04791/ 930 29 01 erreichbar.