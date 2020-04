Eine Maschine in einem Diagnostiklabor für Covid-19-Fälle. Im Landkreis Osterholz blieb es am Donnerstag bei 64 bestätigten Fällen. (Matthias Balk)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Am Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz keine neuen positiven Coronafälle bestätigt. Damit lagen bis dahin weiterhin 64 bestätigte Fälle vor. 40 Personen davon seien bereits wieder gesund. Neben dem Patienten in einer Bremer Klinik befinden sich nun auch jeweils ein Patient in den Krankenhäusern Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck.

Im Landkreis Rotenburg gibt es zwei neue Corona-Fälle, bisher wurden damit insgesamt 78 Infizierte gezählt – 42 Männer und 36 Frauen. 38 davon sind mittlerweile wieder genesen, eine Person ist verstorben (Stand 9. April, 12 Uhr). 78 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, vier Patienten werden stationär im Krankenhaus behandelt. Die Verdopplungszeit der Infektionen mit Covid-19 liege, gerechnet für der vergangenen sieben Tage, mittlerweile bei 36,4 Tagen. Weitere Informationen sind auf der Interneteite des Landkreises unter der Adresse www.lk-row.de/corona abrufbar.

Das Land Niedersachsen hat einen Bußgeldkatalog zur Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie veröffentlicht. Die Verordnung des Landes sieht bei Missachten der Regelungen Bußgelder von bis zu 25 000 Euro vor. In dem insgesamt 23 Punkte umfassenden Katalog werden nun konkrete Regelsätze für jeden Verstoß angegeben. Das Nichteinhalten des Mindestabstandes in der Öffentlichkeit kostet beispielsweise 150 Euro.