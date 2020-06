Kornelia Staffeldt, Emma Stark und Anne Wübbena (v.l.) empfangen die Gäste der Pusta-Stube in diesem Sommer ausschließlich draußen. Wann die Kneipe drinnen, mit ihren rund 80 Plätzen, wieder öffnen kann, ist derzeit ungewiss. (Fabian Wilking)

Blockland. Nach drei Monaten zwischen Frustration und Hoffnung startet die Pusta-Stube an diesem Wochenende in die Konzert-Saison. Der Garten hinter der Kult-Kneipe am Wümme-Ufer ist gut vorbereitet. Überall hängen bunte Lampions, chillige Sitzmöbel verwandeln Rasenfläche und Holzsteg in eine Open-Air-Lounge. Mit smoothigen Jazz-Rhythmen startet die Hamburger Band Ballroom Jazz das erste Sommerkonzert, berichtet Veranstalterin Kornelia Staffeldt. „Jazz 'n 'Samba“ spielt das Quartett an diesem Freitag, 19. Juni, ab 19 Uhr. Darunter Songs von Sting, Alison Moyet und Molly Johnson. Umsonst und draußen, heißt das Motto der Sommerkonzertreihe. Geplant sind Veranstaltungen bis in den September.

Ziemlich weit draußen, weit weg von allen Szenekneipen, liegt die Pusta-Stube direkt am Blocklander Wümme-Deich. Wegen der Pandemie bleibt drinnen zurzeit alles geschlossen. Kneipen-Besitzerin Staffeldt stellt ihren Privatgarten für Veranstaltungen zur Verfügung. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – Tische werden auf Abstand gestellt, Desinfektionsmittel verteilt, Musiktechnik nach draußen verlegt. „Wenn das Wetter mitspielt, kann es traumhaft werden“, sagt Staffeldt. „Wenn nicht, müssen die Konzerte ausfallen.“

Diese Ungewissheit sei für Gastronomen und Musiker unerträglich. Über 15 Gigs sind bis Ende Juli geplant. Die Vorbereitungen für den August haben bereits begonnen. Ob sich der Aufwand lohnt? Die Unternehmerin zuckt die Schultern. Seit dem 20. Mai habe sie mit ihrem Team den Betrieb in der Pusta-Stube wieder aufgenommen. „Aber es kommen wenige Leute. Viele Gäste haben nicht mehr das Geld, um auszugehen“, vermutet Staffeldt. Wer kommt, bestelle oft nur einen Kaffee, bleibe aber stundenlang am Ufer sitzen. „Menschlich gesehen habe ich dafür Verständnis“, sagt die Gastronomin. Leben könne sie von den schmalen Einnahmen nicht. An schlechten Tagen, nehme sie gerade mal zehn Euro ein. Allein 600 Euro musste sie hingegen in Hygienevorkehrungen investieren.

Sie wolle sich von schlechten Tagen nicht die Laune verderben lassen, sagt die Frau hinterm Tresen. Aber wehmütig wird sie schon. Zehn Jahre lang habe sie gebraucht, um den Laden in Schwung zu halten. „Dann kam Corona.“ 35 Plätze kann die Gastronomin in ihrem Garten anbieten. An den Live-Musik-Abenden will sie unter anderem bunte Cocktails servieren. Auf der Speisekarte stehen leichte, auch vegane Sommergerichte.

Zukunft der Kneipe ist ungewiss

Wann die Pusta-Stube drinnen, mit ihren rund 80 Plätzen, wieder öffnen kann, ist derzeit ungewiss. "35 Plätze sind besser als nichts. Aber ob das so zum Überleben reichen wird?“ fragt sich Staffeldt. Zurzeit stehe sie vor dem Nichts. Ende des Jahres wolle sie Bilanz ziehen. Bis dahin will die Wirtin im Oberblockland 5 "irgendwie durchhalten".

Für Sonnabend, 20. Juni, ab 19 Uhr hat sie den Kontrabassisten Roy Peter eingeladen. Der Musiker wuchs auf Sri Lanka auf. „Durch die Musik der Beatles beeindruckt, begann er mit 14 Jahren, selbst Bass zu spielen“, erzählt Staffeldt. Roy Peter spielte bereits international in verschiedenen Popbands, bis er 2004 sein eigenes Bandprojekt gründete. „An diesem Abend singt und spielt er Beatles-Songs à la Paul Mc Cartney“, kündigt Staffeldt an. Die Veranstalterin bittet um Reservierung unter der Telefonnummer 0421/ 27 43 32.