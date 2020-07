Alexa Baro, die beiden Sprecher Almut Helvogt und Michael Sawatzki sowie Kristina Teege (von links) bilden den Vorstand der Worpsweder Grünen. (Lars Fischer)

Worpswede. Ihre Gründungsversammlung haben die Worpsweder Grünen Anfang März noch hinter sich gebracht, die für Ende März geplante Mitgliederversammlung musste dann aber coronabedingt kurzerhand abgesagt werden. Nun soll das Treffen nachgeholt werden.

Die Angehörigen des neuen Ortsverbandes der Grünen kommen an diesem Donnerstag, 2. Juli, um 19 Uhr im Schützenhof Hüttenbusch am Mühlendamm 3 in Worpswede zusammen. Laut Vorstandssprecherin Altmut Helvogt soll das Treffen als Aufbruch- und Ideenplattform dienen. Im Vordergrund stehe das gegenseitige Kennenlernen sowie das Sammeln von Themen und die Planung von Aktionen und Veranstaltungen. Mitglieder könnten Anträge, Vorschläge und Ideen einbringen.

Auch Gäste sind willkommen, sollten sich aber vorab per Mail an vorstand@gruene-worpswede.de anmelden. Eine gemeinsame Fahrradtour zur Mitgliederversammlung in Hüttenbusch startet um 18.30 Uhr an der Eisdiele in der Hembergstraße in Worpswede.