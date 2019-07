Der Schulbusverkehr im Landkreis Rotenburg soll im kommenden Schuljahr verbessert werden. (Björn Hake)

Landkreis Rotenburg. Zum 1. August hat der Landkreis Rotenburg die Buslinien neu vergeben. Für wochentags seien regelmäßige Verbindungen von den Ortschaften in die Grundzentren eingerichtet worden, heißt es in einer Mitteilung. Erstmals verbindet die Linie 800 zukünftig die drei Mittelzentren Bremervörde, Zeven und Rotenburg direkt miteinander. Zudem nimmt ab dem 1. August der neue Bürgerbus in Bremervörde seinen Betrieb auf.

Für den Bereich Nord und Mitte des Landkreises wurden die Busverkehre an das Unternehmen Omnibusbetrieb von Ahrentschildt (OvA) vergeben, der Bereich Süd wird von der Weser-Ems-Bus GmbH (WEB) bedient. Die OvA ist ein gemeinschaftliches Tochterunternehmen der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (evb) sowie der Landkreise Osterholz und Rotenburg. Die WEB gehört zum Konzern der Deutschen Bahn Regio AG. Beide Verkehrsbetriebe erhalten dabei Unterstützung von weiteren Unternehmen, die auch in der Vergangenheit schon teilweise Busbeförderungen vorgenommen haben.

In vielen Bereichen seien die gewohnten Fahrpläne verändert worden. Gerade im Schülerverkehr würden zeitlich besser passende Abfahrten von den Schulen angeboten. Hinzu kämen eine Vielzahl von Rückfahrtmöglichkeiten nach der achten und zehnten Schulstunde. Diese Fahrten dienten auch der Allgemeinheit, zum Beispiel für Versorgungsfahrten oder Arztbesuche. Eine Reihe von bisher reinen Schülerverkehren werde hierzu in die öffentlichen Fahrpläne integriert und biete so allen Fahrgästen mehr Verbindungen.

Neu ist, dass die Verkehrsunternehmen bedarfsorientierte Anrufbusfahrten anbieten. Sie seien in den Fahrplänen entsprechend gekennzeichnet. Diese Fahrten ergänzten das Angebot in verkehrsschwachen Zeiten und müssten in der Regel eine Stunde vorher telefonisch bestellt werden.

Die ab dem 1. August geltenden Fahrpläne können auf der Internetseite der Verkehrsgemeinschaft Nordost-Niedersachsen (VNN) über www.vnn.de aufgerufen werden. Ab Mitte Juli besteht die Möglichkeit, direkte Fahrtenverbindungen mit Abfahrt und Ankunft abzufragen. Ein neuer Kreisfahrplan mit weitergehenden Informationen werde aktuell erarbeitet und liege dann, wie gewohnt, an den bekannten Stellen, wie zum Beispiel den Rathäusern, aus.

Für weitere Fragen und Anregungen stehen der Landkreis Rotenburg, die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) sowie die Busunternehmen zur Verfügung.