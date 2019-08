Breddorfs neue Königin Marlies Stelljes (links) mit der ersten Begleiterin Sonja Werner. (Schützen Breddorf)

Breddorf. Die Breddorfer Schützen müssen im kommenden Jahr ohne Schützenkönig auskommen. Sie fanden das erste Mal in der 122-jährigen Geschichte der Kameradschaft keinen Bewerber, niemand ist angetreten zum Königsschießen, berichtet Schriftwart Oliver Bühler. Doch das sei für den Verein kein Beinbruch, es gibt ja die neue Königin Marlies Stelljes, die den Verein würdig repräsentieren werde. „Schützenkönig und Schützenkönigin sind bei uns gleichwertig“, betont Bühler.

Vielleicht hätte sich unter den bisherigen Schützenkönigen ein neuer Throninhaber gefunden. Um eine Abwechslung zu gewährleisten, sind die Gesetze der Schützenkameradschaft aber unerbittlich. Wer König oder Königin war, muss das Amt nach einem Jahr wieder abgeben. Jeder König darf nach seiner Amtszeit erst nach fünf Jahren wieder um den Titel schießen.

Nun wird die Damenkönigin Marlies Stelljes den Verein gemeinsam mit der ersten Begleiterin Sonja Werner auch bei auswärtigen Terminen repräsentieren. Zum neuen Königshaus gehören Grand Monarchin Michaela Cordes und Grand Monarch Thomas Erdtmann. Zum Kinderkönig wurde Alexander Müller proklamiert, erste Begleiterin ist Anne Mohrmann, sein zweiter Begleiter heißt Julian Stahmann.

Dass sich bei den Breddorfer Schützen kein Bewerber fand, der den Königsschuss abgeben wollte, liegt nicht allein an den gesperrten Mitgliedern. „Andere wollten nicht, und das aus ganz unterschiedlichen Gründen", berichtet Bühler. Manche hätten den Zeitaufwand gescheut. Doch niemand, so ist sich Bühler sicher, sei von den mit dem Amt verbundenen Kosten abgeschreckt worden. Allerdings kenne er auch andere Schützenvereine, die ohne König auskommen müssen. Dass die Breddorfer erstmals ohne eine neue männliche Majestät feierten, tat dem Festball keinen Abbruch. "Es war eine schöne Feier, ein rauschendes Fest bis in die frühen Morgenstunden", so Bühler.