Die Zahl der Corona-Fälle in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg ist wieder leicht gestiegen. (Sven Hoppe)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Am Montag wurden im Landkreis Osterholz insgesamt drei weitere Coronafälle bestätigt. Zwei davon stammen aus der Gemeinde Worpswede, wo es bislang noch keinen bestätigten Fall gab. Der dritte Neuinfizierte kommt aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Damit beläuft sich die aktuelle Fallzahl auf 60. 28 Personen befinden sich davon noch in Quarantäne. 32 konnten diese bereits verlassen. Von den bislang 204 erfassten Kontaktpersonen befinden sich noch 72 in Quarantäne. 132 Personen konnten diese bereits verlassen.

Im Landkreis Rotenburg gibt es einen neuen Corona-Fall. Bisher wurden damit insgesamt 73 Infizierte gezählt, heißt es vom Gesundheitsamt, 26 davon sind mittlerweile wieder genesen, eine Person ist verstorben (Stand 6. April, 12 Uhr). Es handelt sich um 40 Männer und 33 Frauen. Insgesamt befinden sich 135 Kontaktpersonen in Quarantäne, vier Patienten sind in stationärer Behandlung im Landkreis. Allgemeine Informationen und die aktuellen Fallzahlen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/corona abrufbar.

Das Land Niedersachsen habe angekündigt, seine am Sonnabend erlassene Verordnung über die Kontaktsperre zu korrigieren. Dies betrifft beispielsweise den Besuch zwischen engsten Familienangehörigen und die Teilnahme an Trauerfeiern. Der Landkreis Osterholz wird über die Veränderungen informieren, sobald die neue Verordnung erlassen ist. Neu ist nach der Verordnung des Landes vom Sonnabend auch, dass Imbisse, dazu zählen auch mobile auf Parkplätzen und öffentlichen Plätzen, wieder für den Außer-Haus-Verkauf geöffnet werden können. Es gilt der bekannte Mindestabstande von 1,5 Metern. Zudem ist ein Verzehr innerhalb eines Umkreises von 50 Metern untersagt. Für die Einhaltung der Regelungen muss der Inhaber sorgen.