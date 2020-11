Der Karton ist fast leer: In der Hubertus-Apotheke in Borgfeld kümmerten sich Christina Jahnke und Timon Limberg um die Ausgabe der Gratis-Masken. (Petra Scheller)

Ruckzuck waren sie am Freitagmorgen so gut wie vergriffen. Wie berichtet, stellt der Bremer Senat zum Schutz vor dem Coronavirus ab sofort sogenannte FFP2-Masken für Bürgerinnen und Bürger ab dem 65. Lebensjahr kostenlos zur Verfügung. In Kooperation mit der Bremer Apothekenkammer wurde die Ausgabe kurzfristig organisiert. Borgfelder Apotheken waren am Freitagmorgen gut auf einen Publikumsansturm vorbereitet, berichten die Pharmazeutisch-Technische Assistentin (PTA) Christina Jahnke und Timon Limberg aus der Hubertus-Apotheke an der Borgfelder Heerstraße. Zeitweise kam es zwar zu längeren Schlangen, insgesamt erfolgte die Ausgabe jedoch reibungslos, berichten die beiden.

Die Angestellten der Hubertus-Apotheke reichten die Pakete durch ein offenes Fenster neben einem Seiteneingang, um auf diese Weise die Verkaufsräume zu entlasten. Schon vor 8 Uhr bildeten sich Menschenschlangen vor der Ausgabe. Eine halbe Stunde später waren bereits 200 Zehner-Päckchen vergriffen. 300 Masken-Päckchen standen insgesamt zur Verfügung.