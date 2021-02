Ein Gutachter soll das Kreishaus I unter die Lupe nehmen. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Späterer Anbau nicht ausgeschlossen. Diese vier Wörter zur Raumsituation in den beiden Kreishäusern haben Wilfried Pallasch auf den Plan gerufen. Der Abgeordnete der Bürgerfraktion weiß als Vorsitzender im Personalausschuss des Kreistags, dass die Kreisverwaltung allein im Laufe dieses Jahres um 20,75 Planstellen wachsen soll. Und dass in diesem Jahr außerdem 80.000 Euro für eine Analyse ausgegeben werden sollen, die „strukturelle Erweiterungs- und Optimierungspotenziale im Kreishaus I“ unter die Lupe nimmt (wir berichteten). Pallasch fragt nun aber, ob angesichts des Trends zum mobilen Arbeiten „bauliche Erweiterungen am Kreishaus überhaupt noch notwendig sind“.

Wegen der Pandemie arbeite zurzeit bereits eine stattliche Anzahl von Beschäftigten im Homeoffice – mit durchaus positiven Erfahrungen, so der Sprecher der Gruppe aus Bürgerfraktion und FDP. Aus seiner Sicht könnte die Homeoffice-Variante auch nach Corona eine Chance sein, um moderne Arbeitsformen umzusetzen. Die Kreisverwaltung wiegelt ab und erklärt durch Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann, das sehe man im Grunde genauso. Eine Erweiterung wäre allenfalls die letzte Option; das Gutachten solle ja gerade erst ergeben, ob zusätzliche Büroflächen nötig sind – und wenn ja, in welchem Umfang; oder ob es reicht, die Büro-Zuschnitte und Arbeitsabläufe zu verändern – und wenn ja, wie genau.

Alternative Homeoffice

Einerseits gelangt die Abschaffung der Großraum-Büros in der Verwaltungszentrale gerade erst in diesen Monaten auf die Zielgerade. Andererseits hat die Verwaltung nach der jüngsten Akten-Digitalisierung nun neuen Platz im Kreishaus-Keller gewonnen. Der dürfte zwar kaum ohne Weiteres als Büroraum taugen. Aber auch da könnte die Potenzialanalyse Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen. Klar scheint aktuell nur: So schnell baut der Landkreis nicht. Oder, wie Lindemann es formuliert: „Es geht um die Optimierung des vorhandenen Raumangebots und der heutigen Gebäudesubstanz.“ Aber das sei ein ergebnisoffener Prozess. In diesem Sinn werde der Landkreis auch die Anfrage von Wilfried Pallasch beantworten. Einzig die energetische Sanierung des Anbaus, in dem sich unter anderem die Zulassungsstelle befindet, sei wohl unzweifelhaft nötig, lässt Lindemann durchblicken.

Wie Thore Meyer, Leiter des Amtes für Immobilienmanagement, Ende 2020 im Finanzausschuss dargelegt hatte, sollen im Zuge der Raumbedarf-Untersuchungen auch „statische Betrachtungen von Zuwachs- und Aufstockungspotenzialen“ angestellt werden, die vor allem das Nebengebäude betreffen. Landrat Bernd Lütjen hatte seinerzeit erklärt, die Möglichkeit von geteilten Schreibtischen etwa stoße unabhängig von den Pandemie-Bestimmungen immer dann an Grenzen, wenn es die Mitarbeiter – zumal die Teilzeitbeschäftigten – überwiegend vormittags und damit gleichzeitig ins Büro ziehe. Neben den Möglichkeiten dieses sogenannten Desk-Sharings, setzt Lindemann hinzu, werde vom Gutachter außerdem zu beleuchten sein, welche Homeoffice-Quote außerhalb der Corona-Krise angenommen werden kann. „Sie wird sicherlich höher sein als vor der Pandemie, aber nicht so hoch wie derzeit“, glaubt die Verwaltungssprecherin.