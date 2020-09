Zum eigenen Schutz auf Abstand: Besucher eines Gottesdienstes mit Mundschutz in der St.-Petri-Kirche in Wilstedt. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stand die jüngste Sitzung der Kirchenkreis-Synode des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck. Das zeigte nicht nur die Sitzordnung mit entsprechenden Abständen in der Stadthalle. Auch Ansprachen und Berichte waren geprägt von Corona-Erlebnissen, Betroffenheit und Erfahrungen. Die Vertreter der Kirchenregionen sollten Beiträge liefern zu „Herausforderungen und Gelungenes sowie Ausblick in der Coronazeit“. Gefragt hatte der Vorstand der Synode unter anderem, welche kreativen Ressourcen neu oder wieder entdeckt worden sind und ob sie wertvoll für die Zukunft seien. Interessiert war der Vorstand um die Vorsitzende Heike Schumacher an erfreulichen Erfahrungen und schmerzlichen Einschnitten.

Dominik Schmengler aus der Region Schwanewede/Meyenburg sagte, die Coronazeit sei für das Familienleben „sehr angenehm“ gewesen: „Alles war entschleunigt.“ Anke Kister, Leiterin der Joki-Kindertagesstätte in Schwanewede sagte, sie ziehe den Hut vor den pädagogischen Fachkräften. Um 80 Kinder hätten sich die Beschäftigten kümmern müssen. „Auch die Eltern haben das klasse geregelt.“ Sie habe den Lockdown als positiv empfunden, so Kister: „Der war auch ein Denkanstoß.“

Pastor Martin Heinlein (Region Lilienthal) bedauerte, dass eine Zeit lang keine Gottesdienste gehalten werden konnten. „Dann später nicht singen zu können, war ein großer Einschnitt.“ Positiv überrascht zeigte er sich davon, dass die im Internet veröffentlichten Predigten viele Zugriffe erfahren hätten. Für die Jugendlichen gab es Andachten in Whatsapp-Gruppen, so Heinlein. „Die gingen bis ins Ausland. Das war ein neues Erlebnis.“

Schumacher berichtete ihrerseits aus der Region Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Ihr zufolge sind viele kleinteilige Formate entwickelt worden. Besonders hob sie die gut besuchten Mittwochabend-Andachten „Mittendrin“ hervor. Zu fragen sei, was die Menschen daran reize. Ebenso seien in kleinen Formaten die Konfirmationen gestaltet worden. „Das war positiv, das müssen wir uns durch den Kopf gehen lassen.“

Summen statt singen

Generell vermissten die Redner aber die menschliche Nähe, sie bedauerten die erzwungene aber notwendige Distanz. „Jugendarbeit lebt vom zwischenmenschlichen Kontakt. Das kann man nicht ersetzen“, brachte es Jorge Topp vom Jugendausschuss auf den Punkt. Besonders schmerzte die Synodalen, dass in der Osterzeit die Gottesdienste nicht gehalten werden konnten. „Dass bei uns das Osterfrühstück im Gemeindehaus ausfallen musste, war der schwerste Schlag“, sagte Pastor Björn Beißner aus Hambergen. In Gottesdiensten sind die Menschen nach seiner Erfahrung ohne den Gesang weniger beteiligt. „Summen kann das Singen nicht ersetzen.“

Thema war außerdem der Bericht von Superintendentin Jutta Rühlemann zum neuen Kirchenzentrum. Demnach soll auf einem rund 2500 Quadratmeter großen Areal in der Innenstadt in Zusammenarbeit mit der Stadt Osterholz-Scharmbeck für rund 5,6 Millionen Euro ein Kirchenzentrum entstehen, das auch von anderen genutzt werden kann. Die Stadt hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, um Ideen für die Neugestaltung von Teilbereichen der Innenstadt rund um die Kirche zu sammeln. Betroffen sind unter anderem die Freiräume rund um St. Willehadi, der Stadtpark, unbebaute Flächen, Teichstraße und Scharmbecker Bach. Es gehe jetzt darum, Entscheidungen zu treffen, die tragfähig seien, sagte die Superintendentin. Das erfordere Disziplin.

Zu Beginn hatten Rühlemann und Schumacher den Ex-Synodalen Eckart Richter verabschiedet. Der 77-Jährige vertrat den Kirchenkreis 18 Jahre lang in der Synode der hannoverschen Landeskirche. Richter habe „immer an alle gedacht“, lobte Schumacher. „Sie haben die Gesamtheit in den Blick genommen. Das ist Ihnen hervorragend gelungen.“ Außerdem stellte sich die neue, aus Salzgitter stammende Kirchenkreisjugendwartin Janna Eckert den Teilnehmern vor. Die 29-Jährige ist seit dem 1. Mai im Kirchenkreis tätig; eines ihrer Ziele sei die Mitarbeiterschulung, sagte sie. Neu im Kirchenkreisvorstand ist der 39-jährige Pastor Benjamin Fromm aus der Kirchengemeinde Wilstedt-Tarmstedt. Er wurde für den ausgeschiedenen Pastor Wolfgang Preibusch (Kirchtimke) nachgewählt.