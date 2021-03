Evelin Meyer ist seit fast 20 Jahren nebenamtlich Gleichstellungsbeauftragte in der Gemeinde Grasberg. (CARMEN JASPERSEN)

Frau Meyer, Sie sind Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Grasberg. Was nimmt in Ihrer Beratung mehr Zeit in Anspruch: Die Gleichstellung von Mann oder von Frau?

Evelin Meyer: Von Frau.

Weil Frauen nach wie vor nicht gleichgestellt sind. Es ist nach wie vor so, dass Frauen weniger verdienen, deshalb gibt es den Equal-Pay-Day. Frauen sind nach wie vor mehrheitlich stärker doppelt belastet durch den Spagat zwischen Familie und Beruf. Die Reihe der Beispiele könnte man so fortführen. Wir haben noch immer nicht genügend Frauen in der Politik und in den Vorstandsetagen. Und das zeugt davon, dass wir noch nicht so ganz bei der Gleichberechtigung angekommen sind.

In den Bereichen, die ich zuletzt nannte, gibt es zwei Punkte: Es gibt nach wie vor Männer, die Frauen Führungsrollen nicht so richtig zutrauen, obwohl diese mindestens genauso gut ausgebildet sind wie ein vergleichbarer männlicher Kandidat. Frauen dagegen wünschen sich im Schnitt nicht ausreichend Führungsverantwortung, vielleicht auch, weil sie eine ganze Menge mehr leisten müssen, um dorthin zu kommen, wo Männer sind. Es ist auch Fakt, dass Frauen wegen der Doppelbelastung – aber sicher nicht nur deshalb – von sich aus den Rückzug antreten.

Ja, natürlich kenne ich viele Frauen, die vieles oder nahezu alles richtig machen, aber ich würde mir nie anmaßen, das einschätzen zu wollen. Es sind trotz allem immer individuelle Entscheidungen der Frauen. Es liegt mir fern, Frauen zu verurteilen, die sagen, ich entscheide mich eine Zeit lang für die Familie – habe aber in der Zukunft eventuell die Nachteile. Diese Wahl würde ich nicht abwerten wollen.

Ich glaube, dass wir auf dem richtigen, auf einem guten Weg sind – mit den Gesetzen, die wir jetzt haben. Auch wie Elternzeit abläuft. Ich sehe bei jungen Leuten immer mehr, sagen wir: gemeinsames Handeln. Ich glaube, dass die nächste Generation einen Schritt weiter sein wird. Aber wir müssen dran bleiben. Es bedarf eines weiteren Umdenkens in der Gesellschaft und einer Stärkung des Selbstbewusstseins der Frauen. Auch die Quote wird weiterhin eine Rolle spielen, weil wir schnell sein wollen und nicht weitere 20 Jahre abwarten wollen. Wir brauchen unsere gut ausgebildeten Frauen – im Schnitt besser als die Männer – in unserer Gesellschaft, und zwar in allen Bereichen. Die Corona-Lockdown-Zeiten werfen Frauen ein Stück zurück.

Eigene Konten anlegen, ihr eigenes Geld verdienen, vor allen Dingen sozialversichert Geld verdienen, sodass sie fürs Alter abgesichert sind. Das sind ganz wichtige Punkte, die oft im täglichen Leben oder in der Praxis des Lebens, was Frau betrifft, an die Seite geschoben werden. Es wird übersehen, wie wichtig sie sind.

Zur Person

Evelin Meyer

ist seit fast 20 Jahren nebenamtlich Gleichstellungsbeauftragte in Grasberg. Die 57-jährige Bibliothekarin leitet darüber hinaus die Grasberger Gemeindebücherei und engagiert sich seit 2005 im Bündnis familienfreundliches Grasberg.

Weitere Informationen

Coaching zum Frauentag

Anstelle von Veranstaltungen bietet die Lilienthaler Gleichstellungsbeauftragte Christina Weiland den Bürgerinnen und Bürgern ein zweitägiges, kostenloses Einzelcoaching bei Lisa Stolzenberg an. Menschen, die durch Corona ausgebremst sind und neuen Mut schöpfen wollen, können sich dafür Tipps geben lassen. Zielgruppe sind laut Christina Weiland insbesondere Frauen, die seit Beginn der Pandemie mit Homeschooling und Erwerbsarbeit im Homeoffice oft doppelt belastet sind. Anmeldungen für das Coaching nach Hygiene-Konzept am 18. März im Rathaus Lilienthal nimmt Christina Weiland entgegen, Telefon: 04298/92 91 54.