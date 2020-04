Im Landkreis Osterholz blieb es am Dienstag bei 60 Corona-Fällen, im Kreis Rotenburg stieg die Zahl der bestätigten Infizierten um zwei auf 75. (BRIAN INGANGA)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Im Landkreis Osterholz bleibt die Anzahl der bestätigten Coronafälle stabil. Am Dienstag teilte das Gesundheitsamt kein neues positives Testergebnis mit. Von den weiterhin 60 bestätigten Fällen befinden sich noch 21 Personen in Quarantäne. 39 konnten diese bereits verlassen. Von den 60 positiv bestätigten Fällen im Landkreis Osterholz sind 29 männlich und 31 weiblich. Sie weisen eine Altersspanne von 18 bis 74 Jahre auf. Vier kommen aus Grasberg, je acht aus der Samtgemeinde Hambergen und Lilienthal, 17 aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck, drei aus Ritterhude, 18 aus Schwanewede und zwei aus Worpswede.

Nach wie vor werde ein Patient aus dem Landkreis Osterholz in einem Bremer Krankenhaus behandelt, heißt es vom Landkreis. In den Krankenhäusern in Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck befinden sich keine Covid-19-Patienten. Das Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen in Osterholz-Scharmbeck führt weiterhin rund 25 bis 30 Tests pro Tag durch. Das Testergebnis liege derzeit in ein bis drei Tagen vor. Außer im Testzentrum finden auch noch bei Bedarf von dort veranlasste Tests bei Hausärzten, Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen statt.

Im Landkreis Rotenburg gibt es zwei neue Corona-Fälle, bisher wurden damit insgesamt 75 Infizierte gezählt – 41 Männer und 34 Frauen. 27 Menschen sind mittlerweile wieder genesen, eine Person ist verstorben (Stand 7. April, 12 Uhr). Insgesamt befinden sich 136 Kontaktpersonen in Quarantäne, vier Patienten sind in stationärer Behandlung im Landkreis. Allgemeine Informationen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/corona abrufbar.

Nach den drei Merkblättern für Eltern, Rat suchende Unternehmer und ehrenamtliche Helfer hat der Landkreis Osterholz nun ein viertes Infopaket zum Thema häusliche Quarantäne geschnürt. Es kann online unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen abgerufen werden und informiert über wichtige Verhaltensregeln.

Demnach obliegen Anordnung und Aufhebung der häuslichen Quarantäne dem Kreisgesundheitsamt. Wer nachweislich erkrankt oder ansteckungsverdächtig ist, muss vorübergehend in Quarantäne – unabhängig davon, ob sich Krankheitssymptome zeigen oder nicht. Als Verdachtsfall oder Kontaktperson gilt, wer in den vergangenen 14 Tagen engen Kontakt zu einem nachweislich an Covid-19 Erkrankten hatte. Wer in einem der sogenannten Risikogebiete war, kann sich zudem jederzeit freiwillig und vorsorglich in Quarantäne begeben.

Bei einer angeordneten Quarantäne dürfen Erkrankte und Kontaktpersonen das Haus nicht verlassen und keinen Besuch von haushaltsfremden Personen empfangen. Sie müssen dem Gesundheitsamt angeben, mit wem sie in den 14 Tagen zuvor engeren persönlichen Kontakt hatten. Zudem soll auf die bekannten Abstands- und Hygieneregeln geachtet werden.

Das Merkblatt informiert außerdem darüber, wie Betroffene die medizinische Versorgung und die Lebensmitteleinkäufe regeln sollten, was sie für die eigene Gesundheit tun können und welche Folgen sich bei einem Verdienstausfall durch angeordnete Quarantäne ergeben. Mehr Informationen gibt es außerdem über die Corona-Hotline des Landkreises unter Telefon 04791/ 9 30 29 01.