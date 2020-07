Der Angeklagte will gegen das Urteil in Berufung gehen. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Mitte Januar dieses Jahres stießen nachmittags in Osterholz-Scharmbeck ein 33-jähriger Mann und eine 55-jährige Frau aufeinander. Beide Hundehalter waren mit jeweils zwei Tieren unterwegs im Bereich der B74-Überführung an der Schwaneweder Straße in Buschhausen. Der 33-Jährige hatte seine Hunde angeleint, die 55-Jährige ihre nicht. Ein Hund der Frau näherte sich den angeleinten Hunden. Das passte allerdings dem Mann nicht.

Die Kreisstädterin sagte als Zeugin vor Gericht aus: „Er hat seine Hunde gepusht. Einer hat meine Kleine zu packen gekriegt. Viermal hat er in meine Hündin hineingetreten“, behauptete sie. Außerdem habe sie der Mann mit einem Messer bedroht. „Ich hatte Angst, dass das Messer am Kopf, in den Augen oder in der Brust landet.„ Ihr Fazit: “Der hat sich ausgetobt.“ Dazu fielen heftige Worte und allein deshalb stand der Mann nun vor dem Kadi – wegen Beleidigung. Denn die Frau hatte die Polizei gerufen und Anzeige erstattet. In der Auseinandersetzung hatte er sie mit unflätigen Worten beschimpft, mehr war ihm aber nicht nachzuweisen.

Angeklagter kündigt Berufung an

„Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, heißt es dazu im Strafgesetzbuch. Unter Beleidigung verstehen Juristen vor allem, dass die Ehre eines Menschen verletzt worden ist. Dazu machte der Angeklagte keine Angaben. „Laut Zeugen sind die Aggressionen von Ihnen ausgegangen“, hielt Strafrichterin Johanna Kopischke dem Kreisstädter entgegen, der dazu aber schwieg. Nach seinen Worten habe er die Hundehalterin gebeten, ihre Hunde anzuleinen. Außerdem habe ein Hund der Frau seine Hündin angegriffen.

Zu dem Vorfall waren eine 15-jährige Schülerin und ein gleichaltriger Schüler als Zeugen geladen. „Wir waren auf dem Weg nach Hause. Bei der Unterführung gab es eine Auseinandersetzung“, sagte der Junge aus. Gesehen habe er, dass zwei Hunde nicht angeleint gewesen seien. „Die Hunde haben miteinander gekämpft.“ Der Mann habe die Hunde weggetreten. „Da wurde rumgeschrien. Das waren Beleidigungen.“ An ein paar Worte konnte sich der Schüler noch erinnern. Auf Rückfrage der Richterin konnte der Zeuge aber nicht sagen, ob der 33-Jährige einen Gegenstand in der Hand gehabt habe: „Da habe ich nichts gesehen.“ Auch das Mädchen sagte als Zeugin aus; es hatte ebenfalls nicht gesehen, ob der Mann ein Messer in der Hand gehalten habe. Dass er die Frau verbal anging, bestätigte aber auch sie: „Die Frau war schockiert.“

Der Kreisstädter hat drei Einträge im Bundeszentralregister, darunter zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Staatsanwältin sah aufgrund der Zeugenaussagen „den Sachverhalt als erwiesen an“. Die Schilderungen der beiden 15-Jährigen "waren widerspruchsfrei und zeigten keine Belastungstendenzen“. Dem Angeklagten warf sie vor, sich nur teilweise geäußert und keine Reue gezeigt zu haben. Die Staatsanwältin beantragte wegen Beleidigung eine Geldstrafe von 300 Euro: 30 Tagessätzen zu je zehn Euro. Dem entsprach die Richterin. Auch sie könne keine Einsicht feststellen. Der 33-Jährige will nun Berufung gegen das Urteil einlegen.