Knallorange leuchtet der Klatschmohn Radfahrern und Fußgängern nicht nur am Jan-Reiners-Weg entgegen. (Christian Kosak)

Lilienthal. Klatschmohn, Kamille und Kornblumen blühen in diesen Tagen am Wegesrand um die Wette. Petra Dreyer freut sich, dass die Blühstreifen entlang des Jan-Reiners-Weges in diesem Jahr stehen bleiben, jedenfalls noch, aber keineswegs überall. Die Lilienthalerin ärgert sich über kahl gemähte Seitenstreifen entlang des Radweges im Ortsteil Falkenberg. Der Baubetriebshof der Gemeinde indes versichert, dass die Gemeindearbeiter dort noch gar nicht tätig waren. Aktuell seien die ganz großen Maschinen an der Umgehungsstraße, der Lilienthaler Allee, im Einsatz. Insgesamt pflegen die Bauhofmitarbeiter nach Angaben der Verwaltung mehr als 75 Kilometer Wegesrand.

„Es ist eine unglaubliche Blütenpracht“, freut sich Petra Dreyer, wenn sie den Jan-Reiners-Weg entlang schaut. Der Radweg führt kilometerweit durch den langgestreckten Ort und ist wohl eine der beliebtesten Verbindungswege in Lilienthal, denn die ehemalige Bahnstrecke liegt abseits des Autoverkehrs. Petra Dreyer ist glücklich darüber, dass in diesem Jahr nicht so früh gemäht wurde, sodass die Wildblumen sich wieder aussähen können. Einige kahle Abschnitte hat sie dennoch ausgemacht und vermutet, dass es Anwohner waren.

„Wir waren es jedenfalls nicht“, versichert der Leiter des Lilienthaler Baubetriebshofs, Frank Schnakenberg. Die Gemeinde achte sehr auf den Erhalt der Blühstreifen für die Bienen. Nur dort, wo die Blumen zu weit in einen Kurven- oder Kreuzungsbereich hineinragten, müssten sie aus Gründen der Verkehrssicherheit gemäht werden, erklärt der Fachmann. Die Gemeindearbeiter jedenfalls sollen die Wildblumen, wo immer möglich, stehen lassen. Gemäht werden müsse dennoch, so Schnakenberg, aber erst nach der Wildblumenblüte.

Anwohner, die sich um den Seitenstreifen vor ihrer Haustür kümmern wollen, können in Lilienthal übrigens eine Art Grünpflege-Patenschaft übernehmen und Blühstreifen am Straßenrand anlegen. Dies muss allerdings bei der Gemeinde beantragt werden. Bislang, so Bauamtsleiter Stephen Riemenschneider, wurde von dieser Möglichkeit jedoch nur wenig Gebrauch gemacht.

Anwohner verärgert

Riemenschneider betont, dass die Verwaltung mit der zunehmenden Zahl von Blühflächen auf den Druck aus der Politik und der Gesellschaft reagiere. Insgesamt sechs Blühflächen habe die Gemeinde inzwischen: Die größte kommunale Blühfläche ist die 10 000 Quadratmeter große Obstwiese am Friedhof Klosterweide, eine ähnlich große Fläche befindet sich an der Lilienthaler Allee, weitere 3000 Quadratmeter an der Hilligenwarf sowie zwei Blumenwiesen mit 260 beziehungsweise 750 Quadratmetern an der Lüninghauser Straße sowie 500 Quadratmeter im Amtsgarten.

Nach Angaben der Verwaltung haben Anwohner sogar die Pflicht, sich um das öffentliche Grün vor ihrem Haus zu kümmern. Grundlage dafür sei die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Lilienthal. Die Seitenstreifen dürften nicht so sehr zuwuchern, dass sie Verkehrsteilnehmern die Sicht nehmen. Auch diene der Schnitt dem besseren Ablauf des Oberflächenwassers. An schmalen Straßen sei der Grünstreifen auch als Ausweichfläche für den Begegnungsverkehr von Bedeutung. Deshalb dürften dort auch keine Findlinge oder Pflöcke eingeschlagen werden, um das Befahren des Seitenraums zu verhindern, so Riemenschneider.

An der Landesstraße von Lilienthal nach Grasberg indes haben die Mitarbeiter der Landesstraßenmeisterei bereits Tatsachen geschaffen. Dort wurde der Seitenstreifen bereits gemäht. Bienenfreunde unter den Anwohnern können das nicht nachvollziehen und haben ihrem Ärger bei der Zeitung Luft gemacht.

Zuständig ist die Geschäftsstelle der Landesstraßenmeisterei in Verden. „Die Bankette, die sogenannten Intensivbereiche an Straßen und Radwegen, werden zweimal jährlich gemäht. Dies dient dem Erhalt der Sichtverhältnisse an Zufahrten und Knotenpunkten, verbessert den Wasserabfluss und hält Straße und Radwege von abknickendem Gras frei“, erklärt Werner Niedfeld von der Landesstraßenmeisterei auf Nachfrage. Die Grasmahd direkt am Fahrbahn- und Radwegrand diene somit der Verkehrssicherheit. Die zurückliegenden Grasflächen und Gräben, die extensiven Bereiche, würden dagegen nur einmal im Jahr gemäht. Werner Niedfeld spricht denn auch von einem „Kompromiss zwischen Verkehrssicherheit und Naturschutz“.