Fritz und Uwe Bokelmann (von links) haben die Zeit nach dem Mauerfall als Bankfachleute erlebt. Sie erinnern vor allem an die ökonomischen Um- und Aufbrüche. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Uwe Bokelmann ist zu allem bereit. Natürlich, lässt er beim ersten Telefonat durchblicken, könne er für die Zeitung etwas aus seinem Leben erzählen. Ein vorläufiger Termin ist schnell gefunden. Ob er bestehen bleibt, hängt ganz von Uwe Bokelmanns älterem Bruder Fritz ab. „Der hat ja noch immer so viele Termine“, berichtet Uwe Bokelmann. Telefonat Nummer zwei gilt Fritz Bokelmann. Er möchte sich mit seinem Bruder absprechen. Einer werde sich melden – nach einigen Tagen bestätigt Uwe Bokelmann den bereits abgesprochenen Termin.

Fritz und Uwe Bokelmann haben eine Menge zu erzählen. Sie sind Zeitzeugen, jeder auf seine Art. Beide haben als Bankkaufleute Karriere gemacht. Ihren Beruf haben sie von der Pike auf gelernt. Fritz Bokelmann, der ältere, Jahrgang 1940, lernte in Bremen. Er war unter anderem von 1972 bis 2007 Vorstand der Volksbank Osterholz-Scharmbeck. Bruder Uwe Bokelmann war 16 Jahre alt, als er nach der Mittelschule seine Lehre bei der Kreissparkasse begann, bei der er im Jahr 2002 ausschied. Seit 1967 hatte er bei der Kreissparkasse in der Filiale Wallhöfen gearbeitet. Doch gleich nach dem Ende der Lehre fuhr Uwe Bokelmann für eineinhalb Jahre als Zahlmeister auf der „TS Bremen“ des Norddeutschen Lloyd.

Der Jüngere lässt es heute ruhig angehen, der Ältere hat noch immer einen vollen Terminkalender. Fritz Bokelmann ist unter anderem Chef der Inge-Küster-Stiftung – und trägt die Verantwortung für den Fortbestand des Einrichtungshauses Meyerhoff mit seinen rund 250 Mitarbeitern. Uwe Bokelmann schreibt lieber Bücher – wie „Dwars dör‘t Land – Geschichten un Gedichte von Land un Lüüd“. Es ist 2018 im Oldenburger Isensee-Verlag erschienen. Was die beiden verbindet, ist ihr Engagement über den Beruf hinaus. Fritz Bokelmann war Vorsitzender des Verbandsrats des Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), gründete den Diakonieverein Seniorenzentrum Osterholz-Scharmbeck mit, stand dem Sanierungsbeirat der Kreisstadt vor und schob die Städtische Entwicklungsgesellschaft (Steg) mit an. Nicht weniger ein brachte sich Uwe Bokelmann: als Vorstandsmitglied des SV Blau-Weiß Bornreihe, als Gründer des Angelvereins und als Mitglied im Kirchenvorstand der Gemeinde Wallhöfen.

Langweilig ist es den Brüdern demnach bislang nicht gewesen in ihrem Leben. Und die Wechselfälle der Geschichte haben sie auf ganz durchaus unterschiedliche Art und Weise erlebt – die Wiedervereinigung beispielsweise. Fritz Bokelmann muss aus heutiger Sicht ein wenig schmunzeln, wenn er an das knappe Jahr zwischen Wende, Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung zurückdenkt. Er stand nämlich als Bankvorstand in dieser oftmals chaotischen Zeit mittendrin im Geschehen anstatt nur dabei.

Osterholz-Scharmbecks damalige Bürgermeisterin Brigitte Escherhausen hatte laut Fritz Bokelmann einen Kontakt zur Stadt Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern hergestellt. „Wir haben die Volksbank in Grimmen personell in einem sehr großen Maße unterstützt“, erinnert er sich. „Wir haben Mitarbeiter hier ausgebildet. Unsere Mitarbeiter sind fast ein Jahr lang vor Ort tätig gewesen."

Kleinteilige Hilfestellung

Doch nicht nur das. Fritz Bokelmann erzählt: „Wir haben die Umstellung von Mark Ost auf D-Mark West hier in Osterholz-Scharmbeck abgewickelt. Diese Hilfestellung, damit es überhaupt erst einmal eine Basis gab, um mit dem neuen Banken- und Wirtschaftssystem zurecht zu kommen, musste kleinteilig passieren.“ Dies habe dazu beigetragen, „dass weniger Probleme tragbar wurden oder erkannte Probleme gelöst werden konnten, bevor es zu einem Exitus kam.“

Gefahren und Probleme durch sowie bei der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion gab es für die DDR und die späteren fünf neuen Bundesländer zuhauf. Vor ihnen hatten viele Ökonomen im Vorfeld gewarnt. So lehnte zum Beispiel der damalige Bundesbank-Präsident Karl Otto Pöhl den vorgesehenen 1:1-Umtausch Ost-Mark gegen D-Mark ab. Seine Warnungen wurden jedoch ignoriert. Deshalb trat Pöhl zum 31. Juli 1991 zurück.

Einfach nur happy

In den kommenden Jahren mussten sich andere Banker mit den Folgen herumschlagen, die durch eine marode Infrastruktur, nicht konkurrenzfähige Unternehmen und daraus folgend hoher Arbeitslosigkeit entstanden waren. Dies war die eine Seite; die andere war so etwas wie eine Goldgräberstimmung, die Fritz Bokelmann in den Sinn kommt. In diesem Umfeld hätten die Osterholz-Scharmbecker und Grimmener gemeinsam auf Probleme reagieren können. Als Beispiel nennt Fritz Bokelmann Fehler bei der Finanzierung von Investitionen. Er sagt: „Wir haben immer auf Augenhöhe zusammengearbeitet.“

Fritz Bokelmanns Fazit: Eine Wirtschafts- und Währungsunion lasse sich an Zahlen messen. Und: „Eine Sozialunion ist emotional. Damals wurde der Zeitfaktor nicht bemessen, sie ist bis heute nicht beendet.“ Und was ging im Menschen Fritz Bokelmann vor? „Es gab eine große Euphorie, aber auch große Angst“, sagt er. Letzteres deshalb, weil er bei der Öffnung der Mauer an den Aufstand 1953 in der DDR, an Ungarn 1956, an den Bau der Mauer und an das Ende des „Prager Frühlings“ 1968 denken musste. Alle Aufstände waren von der Sowjetunion niedergeschlagen worden. Uwe Bokelmann hat die Ereignisse vom Mauerfall bis zur Wiedervereinigung „etwas anders empfunden“. Als das damalige SED-Politbüromitglied Günter Schabowski während der legendären Pressekonferenz am 9. November 1989 erklärte, dass die Grenzübergänge zum Westen geöffnet werden, „waren wir glücklich und happy.“ Uwe Bokelmann sagt: „Es war das Beste und Größte, was ich empfunden habe.“ Darauf, dass sich im Verhältnis zwischen Ost und West etwas ändert, habe er seit dem Kniefall von Willy Brandt in Warschau 1970 gehofft.

Allerdings hatte Uwe Bokelmann nicht direkt mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zu tun. Er erlebte diese Zeit der Umbrüche vielmehr aus der Wallhöfener Perspektive: Uwe Bokelmann lernte einige aus der DDR übergesiedelte Menschen kennen, die sich in der Region etwas Neues aufbauen wollten. „Diese Menschen hatten den Willen, voran zu kommen“, freut er sich noch heute, „sie waren von Anfang an bestrebt, fleißig zu sein.“ Er schiebt nach: „Es waren überwiegend junge Leute.“

Das Erleben des jüngeren der beiden Brüder steht stellvertretend für das, was es in bewegten Zeiten auch noch gab: den ganz normalen Bankenalltag. Der hat sich seit dem Ausscheiden der beiden Brüder massiv verändert. Heute gibt es weniger Geschäftsstellen, und die Digitalisierung schreitet voran – nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land. Für den Landkreis Osterholz indes gilt für die Brüder auch 2019: Die Volksbank und die Kreissparkasse sind für die wirtschaftliche Entwicklung unentbehrlich. Davon sind Uwe und Fritz Bokelmann überzeugt. Alleine schon vor dem Hintergrund, dass sich andere Kreditinstitute längst weitgehend aus der Fläche zurückgezogen haben.

Auf die Frage nach einer besonders prägenden Erinnerung fällt den Brüdern generell ein: Jede Erschließung von Bauland oder auch jedes neue Gewerbegebiet sei ein Erfolg. Fritz Bokelmann beschreibt es so: „Es ist eine Freude, die bis zum heutigen Tag anhält.“