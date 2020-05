Die Krankenhäuser in Niedersachsen dürfen wieder planbare Operationen vornehmen. (Oliver Berg/dpa)

Herr Behar, seit 6. Mai können Krankenhäuser in Niedersachsen wieder planbare Operationen vornehmen, wenn sie bestimmte Auflagen erfüllen. Inwieweit ist die Klinik Lilienthal schon wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt?

Benjamin Behar: Die neue Verordnung ist am Dienstag veröffentlicht worden, am Tag danach trat sie in Kraft. Man braucht da schon einige Tage, um alles zu organisieren. Wir haben jetzt schon einige planbare Operationen durchgeführt. Zwar nicht auf dem Niveau wie vor Corona, aber wir verzeichnen Zuwächse. Wenn ich mir die ersten beiden Tage dieser Woche ansehe, gibt es schon eine Vielzahl von Patienten, die uns das Vertrauen wieder geschenkt haben.

Was hat sich mit den neuen Vorgaben denn geändert?

Ich will jetzt nicht die ganze Verordnung zitieren, aber sie enthält drei wichtige Eckpunkte. Das eine ist, dass die Krankenhäuser 25 Prozent der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit freihalten müssen. Punkt zwei: 20 Prozent der Normalstationen-Betten bleiben ebenfalls für Corona-Patienten reserviert. Drittens muss die Klinik in der Lage sein, innerhalb von 72 Stunden weitere 20 Prozent der normalen Kapazität, in unserem Fall 20 Betten, für Corona-Patienten zur Verfügung zu stellen. Ich finde es wichtig, dass wir diese Kapazitäten im Moment noch vorhalten, man muss weiter behutsam sein, falls noch eine Welle auf uns zukommt, aber für die Klinik Lilienthal können wir uns jetzt wieder sehr normal unseren Patienten widmen. Bei der bisherigen Regelung war alles auf null heruntergefahren. Es sei denn, es handelte sich um medizinisch dringliche Eingriffe.

Wie haben denn die Patienten reagiert, deren Operationen abgesagt werden mussten?

Wer ein neues Hüft- oder Kniegelenk benötigt, macht das, weil damit erhebliche Einschränkungen in der Beweglichkeit verbunden sind oder jemand erhebliche Schmerzen hat. Die Politik, und das mache ich ihr nicht zum Vorwurf, hat Woche für Woche beobachtet, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Bei der Frage der Öffnung ist man zu Recht sehr behutsam vorgegangen. Das hatte aber auch zur Folge, dass die Beschränkungen für die planbaren Operationen immer wieder verlängert wurden. Ich kann nur aus Gesprächen mit unseren Chefärzten sagen, dass einige der Patienten sehr mitgenommen waren, wenn es erst hieß, nächste Woche gehe es los und dann zum Wochenende klar wurde, dass wieder nicht operiert werden darf. Nochmal: Inhaltlich bin ich da völlig dabei. Aber man muss immer sehen, dass hinter den Patienten, die nicht versorgt werden, eben auch Leidensgeschichten stecken.

Zuletzt wurde ja auch viel darüber berichtet, dass sich viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus gar nicht in Arztpraxen oder auch Krankenhäuser trauen. Macht sich das auch in der Klinik Lilienthal bemerkbar?

Die Selbstverständlichkeit, mit Schmerz und Leid ins Krankenhaus zu gehen, ist trotz der Möglichkeit der Versorgung noch eine andere als im März. Diese Zurückhaltung ist erst einmal verständlich, umgekehrt kann man der Bevölkerung sagen, dass in den Kliniken viel getan wird. Wir tun alles dafür, dass sich, wer sich zur Behandlung in unser Krankenhaus begibt, keinem erhöhten Ansteckungsrisiko aussetzt als außerhalb des Krankenhauses. Hier ist es wichtig, dass die Krankenhäuser sensibel sind und sich bestmöglich vorbereiten.

Was tun Sie denn konkret dafür, dass das Ansteckungsrisiko in der Klinik möglichst klein bleibt?

Wir haben ein eigenes System entwickelt, mit dem wir Patienten zwei Tage vor ihrer stationären Aufnahme befragen und aufklären, sodass wir das Risiko senken, dass überhaupt ein Patient mit Corona bei uns aufgenommen wird. Dazu gehört ein Fragenkatalog, bei dem nach typischen Symptomen wie Fieber und Husten, nach Kontakten oder Quarantäne-Fällen in der Familie gefragt wird. Wird eine der Fragen positiv beantwortet, wird ein Abstrich gemacht und getestet. Wenn die Befragung keinen Anlass zur Sorge gibt, bitten wir darum, die Kontaktbeschränkungen bis zum Termin möglichst streng zu befolgen. Die Befragung erfolgt ein zweites Mal bei der stationären Aufnahme. Wer hier positiv getestet wird oder Symptome zeigt, wird sofort in der 20 Betten-Station isoliert, die wir eigens für Corona-Patienten eingerichtet haben. Bis jetzt haben wir an der Klinik keinen einzigen Patienten behandelt, der sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat. Es gab lediglich Verdachtsfälle.

Die Klinik darf jetzt wieder planbare Operationen vornehmen, dürfen die stationär aufgenommenen Patienten denn auch Besuch empfangen?

Ich habe durch die Artemed-Gruppe ja einen Überblick über verschiedene Bundesländer, und hier sind die Regelungen durchaus unterschiedlich. In Berlin darf schon wieder ein Patient einen Besucher pro Tag empfangen. In Niedersachsen gilt nach wie vor noch das strikte Besuchsverbot. Aber wir gehen davon aus, dass Niedersachsen bei weiter rückgängigen Infektionszahlen auch bald wieder Besuche an den Krankenhäusern zulassen wird.

Das Interview führte Lutz Rode.

Zur Person

Dr. Benjamin Behar

war ab 2008 maßgeblich am Aufbau des Artemed Krankenhauskonzerns beteiligt, zunächst als Klinikleiter, seit 2012 als Konzerngeschäftsführer. Seit 2015 ist er Geschäftsführer der Klinik Lilienthal. Die Artemed-Gruppe umfasst 14 Krankenhäuser, fünf Pflegeeinrichtungen und eine Stiftung. Benjamin Behar ist 41 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Berlin.