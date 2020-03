Das Spiel ist aus, und es gibt nur Verlierer. Der Streit um die Mauerseglerstraße hat die Gemeinschaft in Lilienthal gespalten. Schwer nachzuvollziehen, wie in so kurzer Zeit so viel kaputt gehen konnte. Zwar werden die Weiden in absehbarer Zeit kaum mit Wohnungen bebaut werden, was vor allem die unmittelbaren Nachbarn in Privathäusern und der Behinderteneinrichtung freuen dürfte. Doch die Stimmung vor Ort ist vergiftet und das Miteinander zwischen Flächeneigentümern auf der einen sowie Pächtern und Anrainern auf der anderen Seite schwer gestört.

Investor Ingo Damaschke hat mit all dem nichts mehr zu tun. Er ist mit seinem Projekt ins unternehmerische Risiko gegangen und hat teuer bezahlt. Das mögen seine Gegner mit Genugtuung registrieren, doch diese Haltung ist absurd. Kaum ein Bauunternehmer würde die Chance verstreichen lassen, ein solch attraktives Areal zu Geld zu machen. Das Bauen ist Damaschkes Geschäft, und die Nachfrage gibt ihm recht. Der Investor wird seine Häuser nun woanders errichten. Dort, wo man ihn lässt.

So richtet sich die Frage an die Vertreter bei CDU und FDP, warum sie trotz der Widerstände an dem Projekt festgehalten haben. Gewiss, die Verlockung war groß, denn eine so günstige Gelegenheit zur Schaffung einer Schule wird sich kaum noch einmal bieten. Zugleich steht vielen Lilienthalern zurzeit aber einfach nicht der Sinn nach Wachstum. Daher bot der Korruptionsvorwurf für Bürgermeister und Rat eine günstige Gelegenheit, halbwegs elegant aus dem Vorhaben auszusteigen. Der Ruf einiger Ortspolitiker ist dennoch beschädigt, denn man kreidet ihnen an, dass sie für das Wachstum des Ortes die Interessen reitender Kinder und erholungssuchender Behinderter hergeschenkt und auch noch den Klimaschutz aus den Augen verloren hätten.

Zu den Verlierern gehören auch die Eigentümer der Flächen, die mit ihrer rigorosen Haltung gegenüber dem Reiterverein ihren Ruf ruinieren, selbst wenn sie vordergründig nur ihre Rechte durchsetzen. Man fragt sich allerdings, warum die Verantwortlichen des Reitervereins diese Zeichen nicht erkannt haben. Noch immer gibt es keinen Plan B für die Zukunft des Vereins, noch immer zehren die Reiter von ihrer moralischen Überlegenheit, die sie aus der Arbeit mit Kindern und Tieren im Freien ableiten. Diese Arbeit verdient höchste Anerkennung, jedoch geschieht sie an einem Ort, der anderen gehört. Seit Monaten war absehbar, dass die Eigentümer neue Interessen verfolgen und der Verein in Bedrängnis geraten könnte. So wäre es angebracht gewesen, dass die Ratspolitiker, die sich gern im Umfeld der Reiter zeigen, den Verein beraten und ihm alternative und vor allem realistische Zukunftsoptionen aufgezeigt hätten, anstatt ihn nur auf Demos zu begleiten.