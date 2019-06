Ist stolz auf ihr Team: Die Tafel-Vorsitzende Gerda Urbrock (Christian Kosak)

365Becher Joghurt, 285 Liter Milch, 120 Brötchen, 120 Packungen Cornflakes, 70 Gläser Marmelade, 65 Päckchen Butter, 58 Kisten Obst und Gemüse – das Team der Lilienthaler Tafel hat viel zu tun an diesem Dienstag. Um 15 Uhr kommen die Kunden in die kleine Halle im Gewerbegebiet Moorhausen. Bis dahin muss alles sortiert sein. Vor allem die Frischware macht eine Menge Arbeit. Putzen, Anschneiden, Drapieren. Am 21. Juni wird die Lilienthaler Tafel zehn Jahre alt.

Drinnen riecht es nach frischem Gemüse, draußen stehen etwa 50 Menschen Schlange, Alte und Junge, Familien und Alleinstehende, Migranten und Deutsche. Eine Absperrung zwingt sie in die Reihe, damit es kein Gedränge gibt. An der Tür steht die Vorsitzende der Tafel, Gerda Urbrock, und verteilt bunte Kärtchen mit Nummern. Geduldig gehen die Bedürftigen voran. In der Halle müssen sie wieder warten. Nach und nach werden die Zahlen in zufälliger Reihenfolge aufgerufen. Dann geht es an die Kasse.

Dort sitzt Elke Ströh und kontrolliert die Papiere. Den Personalausweis muss hier niemand vorzeigen, aber den Ausweis für die Tafel. Den gibt es nur mit einem Berechtigungsschein vom Amt. Die Nummernkarte ist farblich markiert, damit niemand an einem Tag zweimal einkauft. Die Kassierin nimmt das Geld entgegen. Zwei Euro pro Erwachsenen, 50 Cent für Kinder, nicht mehr als zehn Euro pro Familie.

An der ersten Station liegen die Sonderposten. Heute gibt es Kosmetikartikel. Darüber freuen sich die Frauen und nehmen gleich noch etwas Wimperntusche für ihre Töchter mit. Reinhold Braun gibt die Waren raus und achtet darauf, dass alles gerecht zugeht. Die Freude in den Augen derer, die sich diese Dinge normalerweise nicht leisten können, treibt ihn an. Ein paar Meter weiter steht Oscar Raabe mit den Blumen. Fairtrade vom Discounter. Die Tulpen bringen Farbe in den Alltag, der für viele hier oft grau ist.

Ursula Lill und Uschi Maretzki indes haben ihren Job gemacht und trinken jetzt Kaffee in der Küche. Die beiden Teamleiterinnen haben die Frischware organisiert. Palettenweise Obst und Gemüse haben sie aus den Kühlräumen geholt und geputzt. Fleißige Hände mit orangenen Schürzen stehen nun hinter grünen Kisten und bedienen die Kunden. Alle hier sind mit großen Tüten unterwegs, einige sogar mit Trolleys.

Habib Rahmani hat es geschafft. Der Afghane ist mit Fahrrad und Anhänger da. Die Ladefläche ist voll mit Obst und Gemüse. Drei Jahre ist er schon in Lilienthal, drei Kinder hat er. Ohne die Tafel, sagt er, könne er sich vieles nicht leisten. Über die gute Bio-Milch, die es an diesem Dienstag gibt, freut er sich besonders.

Zehn Jahre wird die Tafel an diesem Freitag alt. Gerda Urbrock ist stolz auf ihr Team. 48 Helferinnen und Helfer sind es, plus zwölf Fahrer. 18 Mitglieder sind von Anfang an dabei. Dazu zählen auch Ursula Lill und Uschi Maretzki. Die Rentnerinnen sind 83 und 76 Jahre alt und kein bisschen müde. Sie haben ein Ehrenamt gesucht und bei der Tafel gefunden. Sicher, es sei anstrengend, sagen sie. Aber das gute Gefühl, etwas Gutes zu tun, lässt sie die Mühe vergessen. Nicht alles wird an diesem Dienstag verkauft. Die Reste kommen in den Container. Nächste Woche geht es dann von vorne los. Die Fahrer schwärmen aus, um die Ware von Einzelhändlern, Bäckereien und Landwirten zu holen. Die Helfer verstauen die Produkte im Lager, putzen wieder Radieschen, Paprika und Rhabarber. Andere führen Buch über die Ware, verlängern alte Ausweise und stellen neue aus. Mit der Tafel, da ist sich Gerda Urbrock sicher, gehe es vielen Menschen in Lilienthal, Grasberg und Worpswede deutlich besser.