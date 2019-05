André Fesser (Volker Crone)

Alle paar Jahre macht man die Erfahrung, dass Demokratie richtig mühsam ist. Dann soll man zum Wahllokal gehen – mal ist es ein dunkles Foyer, mal eine muffige Turnhalle – und ein Kreuzchen machen an einer Stelle, von der man nicht weiß, ob es die richtige ist. Vielleicht sollte man es also lieber lassen. Und überhaupt: Machen die da oben nicht sowieso, was sie wollen?

Diese Haltung ist in einigen Fällen nachvollziehbar. Manch einer fühlt sich nicht ausreichend berücksichtigt von den Volksvertretern und meint, sie hätten einen Denkzettel verdient. Andere finden sich in dem System nicht zurecht, und ja: Konstrukte wie die Europäische Union sind schwer durchschaubar. Wieder andere meinen, dass auch das Nichtwählen als Willensbekundung verstanden werden sollte.

Das stimmt sicher. Man bekundet damit, dass einem die Dinge egal sind und man nicht bereit sein will, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Gewiss belegt eine geringe Wahlbeteiligung auch die Unzufriedenheit vieler Menschen mit den herrschenden Verhältnissen. Zugleich verleiht sie denjenigen, die zur Wahl gehen, mehr Gewicht und stärkt damit diejenigen in den Parlamenten, die man dort eigentlich gar nicht haben will.

An der Beteiligung an der Wahl führt kein Weg vorbei. Dahinter steckt die moralische Pflicht, ein System zu unterstützen, für das es zurzeit keine Alternative gibt. Dahinter steckt auch der Wille, denjenigen, die Nationalismus und Ausgrenzung predigen, nicht das Feld zu überlassen. Und auch mit der Wahl kann man zum Ausdruck bringen, dass man Dinge verändern möchte. Und das sogar gemeinsam.

Selten war der Wahlsonntag auf gleich mehreren Ebenen so richtungsweisend wie dieses Mal. In Europa stellt sich angesichts der nationalistischen Tendenzen die Frage, wohin die Union segeln wird. Gewinnen diejenigen, die bereit sind, dieses Projekt des Friedens und der Freiheit zu erhalten? Werden sich die Reformwilligen durchsetzen? Oder doch die, die Europa ablehnen und für Abschottung und Ausgrenzung stehen?

Richtungsweisend auch die Wahl in Bremen. Rot oder Schwarz, Sieling oder Meyer-Heder? Gut möglich, dass sich die Verhältnisse grundlegend ändern. Die Bürgerinnen und Bürger haben eine Wahl im Wortsinne, und noch nie war sie so offen wie dieses Mal.

Und dann die Beiratswahlen. Auch in Borgfeld stehen Richtungsentscheidungen an. Wie weiter mit dem Verkehr? Was wird aus dem Ortskern? Und wo soll ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen?

Die Alternativen liegen auf dem Tisch. Man muss sie nur ankreuzen. Vielleicht wird man in ein paar Jahren der Meinung sein, dass man sich falsch entschieden hat. Aber mit der Wahlteilnahme hat man zumindest bekundet, dass man daran teilnehmen wollte, die Dinge zum Guten zu wenden. Und dass man die Demokratie, die jeden von uns schützt, für eine erhaltenswerte Errungenschaft hält. Allein das ist die Mühe wert.