Tobias Viebroch ist stellvertretende Leiter der Isolierstation im Osterholzer Kreiskrankenhaus. Er erlebt die Arbeit gerade, wie die Ruhe vor dem Sturm. Vor allem die Patienten seien sehr angespannt und hätten in diesen Tagen viele Fragen. (CARMEN JASPERSEN)

Viebrock: Es herrscht noch Ruhe. Wir sind gut aufgestellt. Die Isolierstation ist eingerichtet.

Nein, das war so geplant, wegen der Kinder und der Osterferien.

Die Patienten sind natürlich angeschlagen und zusätzlich angespannt, wenn immer wieder vermummtes Personal in die Zimmer tritt. Und sie haben Angst. Man muss von der Vorstellung loskommen, dass ältere Menschen noch nicht im Informationszeitalter angekommen sind. Sie nutzen das Mobiltelefon und werden im Fernsehen mit Corona-Berichten überschwemmt. Aber das ist ja schon der einzige Zeitvertreib, der bleibt. Im Moment würde ich auch kein Patient sein wollen. Die machen sich wahnsinnig viele Gedanken, was zu zusätzlichem Redebedarf führt, der schon deswegen erhöht ist, weil die Verwandtenbesuche wegfallen. Wir kümmern uns also nicht nur um die Gesundheit der Patienten, sondern müssen versuchen, ihnen die Sorgen zu nehmen. Was den Gemütszustand des Personals betrifft, kann ich sagen, dass wir noch konzentrierter sind als sonst. Die Hygiene-Standards sind noch einmal heraufgesetzt worden, das permanente Tragen der Schutzkleidung, FFP2-Maske, Haube, Handschuhe und Brille ist wahnsinnig anstrengend.

Natürlich informiert man sich, aber man wird ja förmlich überflutet. Täglich ein Corona-Spezial. Ich hätte mir gewünscht, dass man das Programm der Situation anpasst, indem man beispielsweise Kinderfilme zeigt. Stattdessen langweilt man sich in Sondersendungen, in denen jeder Gelegenheit erhält, zum Thema seinen Senf dazu zu geben.

An den Beatmungsgeräten direkt wird bei uns nicht geschult. Um die zu bedienen, bedarf es einer Zusatzqualifikation. Aber Mitarbeiter aus anderen Bereichen hospitieren in der Intensivstation. Sie machen eine Art Praktikum, das sie in die Lage versetzt, den intensivmedizinisch ausgebildeten Krankenschwestern zuarbeiten zu können. Während dieser Ausbildungsphase in der Intensivstation wird aber in den anderen Bereichen weiterhin in ausreichender Besetzung gearbeitet.

Zurzeit gibt es keine Engpässe, abgesehen davon, dass es länger dauert als noch vor drei Monaten, bis die bestellten Masken und Schutzkittel eintreffen. Ich höre von Kollegen aus anderen Kliniken, dass sie ihre Masken nur alle zwei Tage wechseln. So weit ist es bei uns noch nicht. Wir gehen allerdings auch so wirtschaftlich wie möglich mit unserem Material um.

Nein.

Finde ich übertrieben. Ich würde auch auf den vorgeschriebenen Einkaufswagen verzichten, wenn ich nur zwei Produkte mitnehmen will. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass noch viele Menschen das Virus bekommen, bis die sogenannte Herdenimmunität hergestellt ist. Dass wir im Sommer schon wieder Fußballspiele mit Publikum oder Rockfestivals haben werden, möchte ich bezweifeln, aber die Fahrt zum Verwandten, der Silberhochzeit feiert, sollte dann schon wieder drin sein.

Nicht so ganz. Das Angebot gilt für die Zeit ab 7 Uhr morgens, während ich für meine Frühschicht um 5.30 Uhr das Haus verlassen muss. Das macht die Situation nicht ganz einfach. Wobei ich nicht daran glaube, dass die Kinder dieses Schuljahr noch beenden werden. Die älteren Jahrgänge ja, denn ein geschenktes Abi halte ich nicht für sinnvoll. Das gilt auch für die Abschlüsse in der Berufsausbildung.

Wenn die Zustände wieder so sind wie vor der Krise, werden die tollen Superhelden der Gegenwart wieder ihren ganz normalen Job machen. Postboten und Brötchenverkäuferinnen sind auch ohne Corona nett. Und das gilt auch für den Verkäufer im Supermarkt, der jetzt den Streit ums Toilettenpapier schlichten muss.

Zur Person

Tobias Viebrock (44)

ist Mitglied der Stationsleitung in der Inneren Abteilung des Osterholzer Kreiskrankenhauses. Zurzeit gehört er zu den 15 Mitarbeitern, die in die Corona-Isolierstation berufen worden sind. Viebrock wohnt mit seiner ebenfalls im Kreiskrankenhaus beschäftigten Ehefrau und zwei Kindern, neun und zwölf Jahre alt, in Osterholz-Scharmbeck.