Hartmut Suhling führt seit gut einem Jahr den Bezirksschützenverband Osterholz. Zum Auftakt der Schützenfestsaison spricht er über die Zukunft der Traditionsfeste. (Maximilian von Lachner)

Herr Suhling, wie viele paar Schuhe tanzen sie pro Schützenfestsaison durch?

Hartmut Suhling: Ich tanze keine Schuhe durch, weil ich die Schützenfeste nicht zum persönlichen Feiern besuchen kann. Da bin ich im Normalfall eher einer der Ehrengäste mit Grußworten und irgendwas in der Hand. Das ist eine Aufgabe, die einen fordert.

Besuchen Sie alle Schützenfeste in Ihrem Verbandsgebiet?

Im vergangenen Jahr habe ich 20 besucht. Diesmal werden es acht oder neun, zu anderen werden Vertreter hingehen. Es kann aber auch sein, dass das eine oder andere Schützenfest nicht durch einen Vertreter des Bezirksverbands besucht wird.

Wie lässt sich das mit dem Familienleben vereinbaren?

Da geht es dann los. Meine Frau hat zum Beispiel gesagt: Du kannst gerne zu jedem Schützenfest hingehen, aber glaube nicht, dass ich dich fahre.

Was bedeutet ein Schützenfest für Sie?

Es ist die traditionelle Außendarstellung des Vereins, aber natürlich auch die Tradition des Feierns und Ermittelns des Schützenkönigs. Die sportliche Leistung spielt im gesamten Jahr eine Rolle, aber zum Schützenfest wird eher ein traditionelles Glücksschießen bevorzugt.

Fürchten Sie, irgendwann einmal bei einem Schützenfest nur noch mit den Verantwortlichen des jeweiligen Vereins dazusitzen?

Eher nicht. Es wird zwar überall weniger, aber man muss garantiert keine Angst haben, beim Schützenfest alleine zu sein. Davor wird die Reißleine gezogen und gesagt: Brauchen wir nicht mehr, fällt aus. Das wird irgendwann garantiert so sein, und dann wird der Aufschrei durch die Öffentlichkeit der Dorfgemeinschaft oder die Gemeindeverwaltungen laut sein.

Warum?

Es ist definitiv so, dass die Schützenfeste ein sehr fester Bestandteil der dörflichen Gemeinschaft sind. Aber die bröckelt, und es wird keiner vom Schützenverein sagen: Lass uns mal 2000 Euro reinbuttern, wir haben es ja.

Sind Schützenfeste inzwischen Zuschussgeschäfte?

In vielen Bereichen ja.

Wegen sinkender Besucherzahlen?

Es geht nicht nur um sinkende Besucherzahlen. Immer mehr Auflagen zu Sicherheit und Ordnung durch die Gemeindeverwaltungen werden draufgesattelt, und Beschwerden von zugezogenen Städtern wegen des Lärms kommen noch dazu. Das allgemeine Bild der Schützen in der Öffentlichkeit muss auch verbessert werden. Wenn ein Lkw-Fahrer eine Gruppe von Menschen totfährt, wird doch geguckt, ob er nicht womöglich doch noch eine Pistole an Bord hatte und die in einem Schützenverein gemeldet wurde. Es ist schwer, unter diesen Bedingungen die Tradition beizubehalten.

Passen Schützenfeste mit ihren rituellen Abläufen noch in die Zeit oder müssen sie sich viel mehr den Bedürfnissen der Besucher anpassen?

Die werden schon dem Bedürfnis der Allgemeinheit angepasst. Zum Beispiel ist der Umzug hier im Dorf nur noch auf ein Minimum beschränkt, wie in anderen vielleicht auch. Warum soll ich wo vorbeiziehen, wenn es sowieso keiner registriert? Alle, die im Dorf beim Schützenfest auf den Beinen sind, laufen mit.

Warum war das früher anders?

Zu Beginn waren Schützenvereine reine Männerdomänen, und zum Schützenfest ging dann die ganze Familie. Da gab es noch überall Karussells und was so dazugehörte.

Wieso hat sich das verändert?

Weil die Schausteller sich lukrative Termine aussuchen. Wenn die mit Sack und Pack herkommen, wollen die Geld dafür haben. Bis in die 80er-Jahre hinein haben die Schausteller sogar noch ein sogenanntes Standgeld bezahlen müssen. Jetzt müsste der Schützenverein zahlen, damit die kommen und ihr Geld verdienen können. Die sagen: Hier verdient man nix mehr.

Aber wenn weniger los ist, kommen doch noch weniger Besucher...

Klar, wenn die Dorfgemeinschaft mitmacht, kann man auch etwas vorbereiten und Geld in die Hand nehmen. Wenn die Dorfgemeinschaft nicht kommt, fragt man sich, wofür man noch etwas in die Hand nehmen soll.

Was glauben Sie, wie Außenstehende ein Schützenfest wahrnehmen?

In vielen Fällen wird gedacht: Ach, die Schützen mit ihrer Tradition – die lassen wir mal unter sich! Und man kann unterscheiden in Besucher des Schützenfestes, die immer willkommen sind, und Nichteilnehmer, die nichts damit zu tun haben wollen. Der traditionelle dörfliche Charakter geht ja auch ein bisschen verloren. Ich will das nicht überbewerten, aber das Dorf als Schlafstätte für ehemalige Städter würde ich schon als ein Argument sehen, warum beim Schützenfest die Schützen mehr unter sich sind, und nur ganz wenige dazukommen.

Müssen Schützenfeste etwa neu erfunden werden?

Definitiv. Das alte Schützenfest ist ein Stück weit überholt. Die Vereine, die erfolgreich sein wollen, brauchen neue Konzepte, wie zum Beispiel in Adolphsdorf. Die haben ein super Schützenfest über Pfingsten. Da sind 1000 und mehr Leute da. Aber zwei Zelte mit DJ, Karussell und Autoscooter, das geht nicht überall.

Welche Rolle spielt die Schützen-Jugend bei der Planung künftiger Schützenfeste?

Die Jugend spielt immer eine wichtige Rolle. Jeder Verein tut gut daran, rechtzeitig auf die Inputs der Nachwuchsschützen zu hören, am besten, indem sie in den Vorstand gewählt werden.

Würden Sie als Verbandspräsident Schützenvereinen empfehlen zu schauen, wie andere feiern?

Das wäre ratsam, und dafür gibt es zu Beginn des Jahres eine Neujahrsversammlung der ersten Vorsitzenden, die untereinander Erfahrungen austauschen sollen, um vielleicht aus dem vergangenen Jahr eine Lehre zu ziehen. Aber es gibt nicht die eine Erfolgsidee. Wenn es dafür ein Rezept gäbe, hätte jeder das schon angewendet.

Könnten Vereine beim Schützenfest auch kooperieren?

Dann ist die Tradition gebrochen. Das macht jeder Verein für sich. Es wird versucht werden, die Schützenfeste in Zukunft aufrecht zu erhalten, aber es werden nicht alle überleben.

Das Interview führte Undine Mader.

Zur Person

Hartmut Suhling (62)

ist seit März 2017 Präsident des Bezirksschützenverbands Osterholz. Der IT-Fachmann im Vorruhestand gehört dem Schützenverein Oldendorf seit 46 Jahren an, 40 davon arbeitet er in dessen Vorstand. In den Jahren 1993 und 2003m wurde er Schützenkönig. Suhling ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

Zur Sache

Fast 5000 Mitglieder

Im Bezirksverband Osterholz sind 31 Schützenvereine aus dem Landkreis Osterholz sowie zwei Vereine aus Bremen-Nord, und die Schützenvereine Quelkhorn und Fischerhude mit insgesamt rund 4900 Mitgliedern organisiert. Pro Jahr werden im Verbandsgebiet 28 Schützenfeste ausgerichtet. Den Auftakt der Festsaison bildet alljährlich der Himmelfahrtstag.