Seit Beginn der Corona-Krise zählte die Bundesagentur für Arbeit im Landkreis Osterholz insgesamt 999 Anzeigen von Kurzarbeit für bis zu 13 815 betroffene Beschäftigte. (Patrick Seeger)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. . Die zuständige Agentur für Arbeit meldete am Dienstag einen Rückgang der Quote von 3,7 auf 3,6 Prozent. Das entspreche 2230 Menschen, die erwerbslos gemeldet waren. Von ihnen wurden 1255 (Vormonat 1296) per Arbeitsförderung durch die Arbeitsagentur betreut, 975 (Vormonat 995) wurden von der Pro-Arbeit begleitet, die sich um Grundsicherung für Arbeitssuchende kümmert. Zudem ließen sich weitere 1941 Beschäftigte als arbeitssuchend registrieren. Im November 2019 waren bei der Arbeitsagentur kreisweit insgesamt 1894 Arbeitslose (3,1 Prozent) gemeldet.

In der Agenturgeschäftsstelle an der Ritterhuder Straße wurde ein Stellenbestand von 528 unbesetzten Arbeitsplätzen geführt. Seit Beginn der Corona-Krise zählte die Bundesagentur für Arbeit im Landkreis Osterholz insgesamt 999 Anzeigen von Kurzarbeit für bis zu 13 815 betroffene Beschäftigte.

Im Landkreis Rotenburg sind aktuell 3635 Menschen als arbeitslos registriert. Das sind 152 weniger als vor einem Monat – aber 603 mehr als vor einem Jahr, was ein Plus von fast 20 Prozent bedeutet. Die Arbeitslosenquote liegt im Moment bei 3,9 Prozent (November 2019: 3,3 Prozent). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, für die das Rotenburger Jobcenter zuständig ist, sank seit Oktober von 1914 auf aktuell 1811 Personen. Coronabedingte Neufälle durch den ersten Lockdown im Frühjahr seien weitestgehend wieder abgebaut werden. Um fünf auf 3145 gesunken sei die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, seit Bestehen des Jobcenters der niedrigste Wert überhaupt. 4222 erwerbsfähige Menschen zwischen 15 und 65 beziehen derzeit Hartz-IV-Leistungen, darunter 364 Schüler und Auszubildende und 438 Aufstocker, die von ihrem Job allein nicht leben können.

In der Samtgemeinde Tarmstedt sind derzeit 137 von 7109 erwerbsfähigen Menschen zwischen 15 und 65 von staatlicher Stütze abhängig. Die Quote (1,9 Prozent) entspricht der der Samtgemeinde Selsingen und wird nur von Bothel (1,6) unterboten.