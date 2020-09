Mit einem Häcksler wird ein Maisfeld abgeerntet und die Ernte verladen. Die gehäckselte Maissilage dient später der Biogaserzeugung. (Schulze/DPA)

Landkreis Osterholz. „In diesen Tagen sind viele Landwirte mitten in der Maisernte. Autofahrer haben deshalb auf den Landstraßen mit mehr landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu rechnen und sollten sich vorsichtig verhalten“, sagt Birgit Pape, Pressesprecherin beim Landvolk Osterholz.

In Niedersachsen steigen die Anbauflächen für Mais weiterhin an: Nach Angaben des Landvolks Niedersachsen haben sie sich von rund 585 000 Hektar im Jahre 2015 auf etwa 618 000 Hektar vergrößert – ein Anstieg um 5,8 Prozent in fünf Jahren. Und gegenüber 1950, als in Niedersachsen nur 684 Hektar Mais angebaut wurden, ist dies ein Anstieg um das 900-fache.

Doch dieser Trend ist regional nicht überall ausgeprägt: Im Landkreis Osterholz hat sich nach Angaben der Landwirtschaftskammer, Bezirksstelle Bremervörde, die Anbaufläche von Mais geringfügig verringert: von 9256 Hektar im Jahre 2015 auf 8945 Hektar im Jahre 2020 – ein Rückgang von 63 auf 61 Prozent der Ackerflächen in diesem Zeitraum.

Für den Anstieg des Maisanbaus in Niedersachsen macht Karl-Friedrich Meyer, Vorsitzender des Pflanzenausschusses im Landvolk Niedersachsen, neben den Züchtungsfortschritten den Einsatz als Energiepflanze in Biogasanlagen und als Futterpflanze verantwortlich. „Die wärmeliebende Pflanze, die aus Mittelamerika stammt, benötigt als Silomais vergleichsweise wenig Wasser und ist ein guter Stickstoffverwerter“, sagt Meyer. So können einige Sorten des Mais Mächtigkeiten von vier bis sechs Metern erreichen.

Niedersachsens Bauern dient der Mais zudem als Futter für Milchkühe und Bullen. Mit der Ernte von einem Hektar Mais können drei bis vier Milchkühe ein Jahr lang gefüttert werden, so das Landvolk Niedersachsen.

Doch die hohe Produktivität und gute Stickstoffverwertung beim Mais schaffen auch Probleme für Umwelt und Natur: „Mais kann ohne Ende mit Gülle gedüngt werden und wird es in der Regel auch“, sagt Jutta Kemmer von der Biologischen Station (Bios) Osterholz. „Damit bringen Maisäcker eine enorme Nitratbelastung für Grundwasser wie auch Oberflächenwasser mit sich. Auf Sandböden versickern die überschüssigen Nitrate aus den Maisäckern leicht und erreichen das Grundwasser. Auf den wassergesättigten Böden der ehemaligen Moore im Landkreis Osterholz fließen die Nährstoffe hingegen in erheblichen Mengen von den Äckern ab und gelangen in die Oberflächengewässer“, sagt Biologin Jutta Kemmer. Für die Gewässer habe die hohe Stickstoffbelastung verheerende Folgen und erschwere die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die auf einen guten ökologischen Zustand der Gewässer dringt.

Auswirkungen auf den Naturschutz

Auf den Torfböden beschleunige der Maisanbau weiterhin den Klimawandel: „Die Torfböden werden durch die hohen Düngergaben auf Maisäckern schneller mineralisiert, und durch Umpflügen gelangt Sauerstoff in die oberen Bodenschichten – die beschleunigte Zersetzung der organischen Substanz in den Torfböden setzt enorme Mengen CO2 frei“, sagt Jutta Kemmer.

Zu den Umweltbelastungen kämen katastrophale Auswirkungen auf den Naturschutz hinzu: „Die großflächigen, extrem artenarmen Monokulturen aus Mais verfügen meist nicht einmal über Randstreifen“, sagt Kemmer, „sie sind anfällig für Schädlinge und müssen deshalb häufig mit Pestiziden behandelt werden.“ Dies gelte nicht nur für die aufwachsenden Maispflanzen, sondern auch für das Saatgut, das mit Pestiziden gebeizt werde.

Die Wirkung von Maisäckern als „ökologische Fallen“ setze besonders der Vogelwelt zu: Mais wächst spät im Jahr und verleitet bodenbrütende Vogelarten wie Kiebitz, Feldlerche oder Rebhuhn, auf den offenen Flächen Nester anzulegen. Doch diese werden bei der Bodenbearbeitung zerstört, und auf den insektenarmen Flächen finden die Jungvögel kaum Nahrung und verhungern, so die Naturschützerin.

Jutta Kemmer fordert von der Agrarpolitik veränderte Rahmenbedingungen, um Alternativen zum Maisanbau zu entwickeln. „Die Landwirte sind an der ökologischen Misere nicht schuld. Denn hat ein Landwirt eine Biogasanlage auf seinem Hof, ist er praktisch gezwungen, Mais anzubauen.“ Vielmehr müsse die Politik in Richtung von mehr Nachhaltigkeit in der Agrarlandschaft wirken. Dies ließe sich nach Jutta Kemmer durch mehr Randstreifen und Feldraine, eine geregelte Fruchtfolge und vor allem einem höheren Anteil von Wiesen und Weiden erreichen – besonders auf den moorigen Böden im Landkreis Osterholz sei die Grünlandnutzung bei Weitem verträglicher für Umwelt und Natur.